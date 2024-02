5 errores básicos que los ganadores de la lotería deben evitar a toda costa

Todos en algún momento han querido correr con la suerte de ganarse el premio mayor de la lotería; sin embargo, muchos desconocen que detrás de esta inesperada ganancia de dinero se deben evitar algunos errores.

Por esa razón, aquí recopilamos una serie de consejos útiles por parte de algunos expertos para prevenir que ese momento de suerte se convierta en una situación difícil de lidiar:

Los impuestos que se deben pagar

Muchos desconocen que después de ganarse el premio mayor de la lotería se debe pagar impuestos sobre esa ganancia, descuidar esto puede acarrear graves consecuencias con la ley. El experto en impuestos y director ejecutivo de CoinLedger, David Kemmerer señaló que “algunas personas no entienden cuánto se gravan los premios de la lotería”, dijo.

Por eso Kemmerer aconseja asesorarse con un experto y no hacer planes con el dinero de la lotería no sin antes haber pagado los impuestos. “La cifra es alrededor del 24% o incluso más entre impuestos federales y estatales una vez que ganas más de $5,000 dólares”, indicó a Best Life.

Buscar ayuda financiera

La suerte de ganarse la lotería viene acompañada de un gran cambio en las finanzas por ende si no está al día con este tema o le resulta complejo. Lo mejor es buscar a un buen asesor financiero que le proporcione las herramientas necesarias.

Al respecto, el fundador de The College Investor Robert Farrington mencionó que “buscar orientación profesional puede marcar una gran diferencia en la gestión del nuevo patrimonio”, dijo.

Dejar el empleo

No está de más decir que la fantasía de muchas personas es ganarse la lotería para inmediatamente dejar sus empleos; no obstante, Eric Croak CFP y presidente de Croak Capital mencionó que esta no es la mejor opción.

El experto explicó que dejar el empleo de forma anticipada puede traer consecuencias no deseadas “si bien la idea de no tener que volver a trabajar nunca más es agradable, dejar el trabajo tan pronto como te toca la lotería puede tener resultados inesperados. Aparte de las cuestiones monetarias, tener un trabajo o una carrera te da una rutina, conexiones sociales y un sentido de propósito”, aconsejó.

Gastar de forma anticipada

Para Farrington luego de recibir una cantidad tan grande de dinero de manera inesperada lo mejor es esperar un tiempo para gastarla. “la llegada repentina de riqueza realmente incita a realizar compras extravagantes sin un presupuesto bien pensado. Sin disciplina financiera, los ganadores de la lotería pueden gastar rápidamente todas sus ganancias”, afirmó.

Por lo tanto, el especialista aconseja no gastar durante al menos un año “hasta que haya una comprensión integral de la nueva riqueza, cómo funciona, cómo se grava y las implicaciones de gastarla ayudará a los ganadores de la lotería a evitar los peligros del gasto excesivo”, expresó.

Invertir su dinero

Finalmente, ni precipitarse a gastar el dinero ni tampoco esperar demasiado tiempo para invertirlo es bueno. Muchas personas suelen sentirse abrumadas cuando de la noche a la mañana tienen una cantidad tan alta de ingreso.

Según Croak “es normal querer algo de tiempo para pensar después de ganar mucho dinero rápidamente, y en realidad es una buena idea. Pero mucha gente piensa que esto significa que deberían dejar sus ganancias en una cuenta bancaria para siempre”, mencionó.

