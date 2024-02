Emotivo regreso del elenco de Breaking Bad a los SAG Awards 2024

Los SAG Awards transmitidos por primera vez a través de la plataforma de streaming Netflix brindaron numerosas sorpresas a los espectadores, un que quedará grabado en la memoria de los espectadores fue cuando Bryan Cranston y el elenco de ‘Breaking Bad’ subieron al escenario para otorgar el premio a la Mejor Serie Dramática a “Succession”.

La presencia de Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Dean Norris y R.J. Mitte, actores emblemáticos de la serie, sorprendió a los asistentes al evento. Estos intérpretes, quienes hace una década se llevaron el galardón al Mejor Elenco en una Serie Dramática en la misma premiación, entregaron con humor y complicidad el mismo premio a “Succession”.

Es digno de destacar que durante sus breves intervenciones en el escenario, los miembros del elenco de ‘Breaking Bad’ hicieron alusiones al comportamiento de sus personajes en la serie. Por ejemplo, Cranston mantuvo una expresión seria, similar a la de su personaje, Walter White.

La química entre los miembros del elenco de ‘Breaking Bad’ se hizo evidente en el escenario, especialmente durante las bromas entre Odenkirk y Gunn, lo que añadió un toque de nostalgia y alegría para los fanáticos de la serie. El regreso de estos actores emblemáticos a los SAG Awards no solo evocó recuerdos de los éxitos pasados de la serie, sino que también destacó la duradera influencia y relevancia cultural de “Breaking Bad” en la televisión contemporánea.

La participación del elenco de “Breaking Bad” en los SAG Awards 2024 sirvió como un recordatorio del impacto duradero que la serie ha tenido en la industria del entretenimiento, así como en el público en general.

Bryan Cranston sobre el mundo de Breaking Bad: “Todo debería llegar a su fin”

Han transcurrido 15 años desde que se emitió el primer episodio de “Breaking Bad”, una serie considerada por muchos como una de las mejores en la historia de la televisión. En medio de la fiebre de Hollywood por las secuelas, precuelas y spin-offs, persiste la esperanza entre los seguidores de la serie de que el universo creado por Vince Gilligan tenga más historias por contar, a pesar de las declaraciones de sus protagonistas sobre el final con “Better Call Saul”.

Bryan Cranston, conocido por su papel como Walter White en la serie original, compartió recientemente su perspectiva sobre el cierre de la franquicia, expresando que no ve nada malo en que esta haya llegado a su fin. En una entrevista con Entertainment Tonight, Cranston comentó: “Todo debería llegar a su fin. Todo es cíclico. Nuestras vidas lo son. Las estaciones, los árboles, todo. Así que está bien que todo tenga un inicio, un desarrollo y un final, y allí hay que dejarlo ir. Estoy orgulloso de lo que hicimos”.

Después del final de “Breaking Bad” en 2013, Bryan Cranston retomó su papel para una breve aparición en “El Camino”, la película de 2019 que buscaba cerrar la historia de Jesse Pinkman (Aaron Paul). Más adelante, volvió a reunirse con Paul para la temporada final de “Better Call Saul”.

Las declaraciones recientes de Cranston respaldan la postura expresada por Gilligan en una entrevista con Variety en 2023. Gilligan mencionó que, aunque no descartaba completamente la posibilidad de expandir el universo de la serie en el futuro, no sentía una fuerte motivación para desarrollar nuevas secuelas. “Es divertido pensar qué ocurrió después con los personajes, pero esto no me impulsa a pensar, ‘Quisiera contar algo más’”, comentó.

Sigue leyendo:

Lista de ganadores de los SAG Awards

Meryl Streep, Emily Blunt y Anne Hathaway reviven ‘The Devil Wears Prada’ en los SAG Awards 2024

Lista de nominados a los Screen Actors Guild Awards

¡Actores están hartos! Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA, declaró la huelga indefinida