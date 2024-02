Hacienda debe pagarle suma importante de dinero a Dani Alves, quien la usará para buscar su libertad

Han pasado algunos días desde que el ex jugador de fútbol, el brasileño Dani Alves, recibió condena de cuatro años y medio de prisión por haber agredido sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona en el año 2022, el ex jugador del Fútbol Club Barcelona podría llegar a solicitar la libertad condicional a raíz de un fallo judicial favorable por otra causa vinculada a su etapa como jugador activo de balón pie.

El ex lateral que también hizo vida en la Juventus, Sevilla y Pumas, recibirá una cantidad cercana de $1.3 millones de dólares por parte de la Hacienda de España por un fallo a favor del jugador insignia del FC Barcelona en el que se le llegó a condenar por un pago de servicios a un agente de la FIFA.

De acuerdo con información publicada por el diario La Vanguardia, la sentencia de la sección cuarta de la Sala de Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional fue remitida a la abogada del propio ex jugador el mismo día en que se dio a conocer la sentencia por el tema de agresión sexual.

La nueva estrategia para conseguir la libertad de Alves

Con esta nueva estrategia, el equipo de abogados que representa a Dani Alves insistirá de manera consecuente ante la Agencia Tributaria para que proceda a la devolución de manera inmediata con toda la intención de que la suma de dinero antes mencionada sea presentada como una garantía de fianza para poder solicitad la libertad condicional y provisional del ex jugador hasta que la sentencia por el cargo de agresión sexual sea firme en su totalidad.

Inés Guardiola es la abogada de Alves quien estará recurriendo la sentencia de este caso y en los días por venir plantea pedir la libertad del ex futbolista ex jugador de la selección nacional de Brasil, entendiendo que con la sentencia ya dictaminada, menor que las penas de 9 y 12 años que estaban solicitando la Fiscalía y la parte acusadora, ha desaparecido el riesgo de fuga elevado, siendo el dinero que la Hacienda le debe al brasileño una garantí que serviría para dar a entender que no piensa huir bajo ningún concepto.

Otro de los argumentos que alega Guardiola es que Alves no tiene otros antecedentes penales en su haber y que es un ciudadano que por primera vez enfrenta a la ley, además de poseer una propiedad en Esplugues de Llobregat en la ciudad de Barcelona y otorgó su pasaporte luego de haber sido detenido el pasado 20 de enero del año pasado.

🇪🇸 | URGENTE: Hacienda española debe devolver 1,2 millones de euros a Dani Alves, dinero con el que pedirá su libertad.



El diario La Vanguardia publica este sábado la sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, remitida al… pic.twitter.com/srsXWMeOWP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 24, 2024

Alves tuvo que recurrir a Neymar por su ayuda

Además de esto, Alves tiene todas y cada una de sus cuentas bancarias totalmente sin movimiento alguno desde que fue detenido por las autoridades, por lo que no puede disponer de su dinero y también se suma un proceso judicial abierto en su contra en Brasil, por su ex esposa Dinorah Santana, por la pensión de dos de sus hijos.

Esta es la causa por la que Alves tuvo que recurrir al padre de su amigo, Neymar también ex jugador del Fútbol Club Barcelona de España, para pagar los 160.000 dólares de responsabilidad civil que le reclamó el juzgado en medio de la instrucción del caso por agresión sexual, dinero que le ha servido de atenuante para rebajar la condena.

