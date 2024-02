Promotor asegura que Canelo rechazó oferta millonaria de David Benavídez y Reynoso lo niega

El promotor Sampson Lewkowicz aseguró a través de sus redes sociales que Saúl ‘Canelo’ Álvarez rechazó una oferta de más de $55 millones de dólares para pelear con David Benavídez el 4 mayo y por ello tomaron la decisión de que el Monstruo Mexicano subiera a las 175 libras.

En su cuenta oficial en X (anteriormente en Twitter), Lewkowicz expresó que la oferta habría superado los $60 millones de dólares con los derechos de transmisión para México y el pago por evento, el doble de la garantía de $35 millones de dólares que le aseguró Premier Boxing Champions (PBC) para su próxima pelea.

“No mis queridos detractores de mi persona, son más de 55M, porcentaje del Pago por Evento, Azteca Deportes y más. Como dijo mi prócer Gervasio Artigas: ‘Con la verdad no ofendo ni temo’. No defiendan lo indefendible”, escribió.

Tras la negativa de Canelo Álvarez, el Consejo Mundial de Boxeo anunció que David Benavídez subirá a las 175 libras para disputar el título interino contra Oleksandr Gvozdyk, pele que posiblemente se realice en junio.

Cabe destacar que desde hace más de dos de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el CMB ordena la pelea para obligar al mexicano a pelear con el Bandera Roja.

Eddy Reynoso niega haber recibido una oferta para pelear con Benavídez

El entrenador Eddy Reynoso desmintió a Sampson Lewkowicz y negó haber recibido una oferta millonaria del equipo de David Benavídez o PBC para un enfrentamiento con Canelo Álvarez en mayo.

“Luego me vienen a decir que hay una oferta de 55 millones, antes no dijo que eran 100 o 200 millones. La realidad es que ninguno de los grandes promotores, ni Al Haymon de Premier Boxing Champions, ni Eddie Hearn de Matchroom, ni Bob Arum de Top Rank y tampoco Óscar de la Hoya de Golden Boy me han dado una oferta para pelear con Benavidez… y por cierto por Terence Crawford tampoco“, dijo a ESPN Knockout.

Eddy Reynoso desmintió a haber recibido una oferta de $55 millones de dólares para enfrentar a Canelo Álvarez. Foto: John Locher/AP.

“Canelo Team tiene línea directa con Al Haymon y dudo realmente que alguien de PBC salga a respaldar lo que está diciendo por querer salvar el manejo que ha hecho de su peleador. No es nuestra culpa que Benavidez no haya tenido las oportunidades que tanto gritan, nuestro trabajo es que Canelo brille y siga brillando como hasta ahora”, destacó.

El líder del Canelo Team indicó que las grandes peleas como la de David Benavídez a veces pueden tardar en suceder o nunca hacerse. Además, Eddy Reynoso aseguró que en la próxima semana se puede estar anunciando el rival del tapatío.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

