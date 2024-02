AltaMed PACE mantiene a los adultos saludables e independientes en sus casas

Desde el año pasado José Pérez de 72 años asiste dos veces a la semana a los sitios de cuidado alternativo de AltaMed PACE que son una extensión de los centros de AltaMed PACE.

“Voy los miércoles y viernes. Me llevan y me traen porque yo camino con bordón y andador desde que me lastimé de la cintura”, dice José, quien se lastimó en su trabajo como handyman en edificios de alquiler.

José, quien ya se ha jubilado de su trabajo, está contento porque en el sitio de cuidado alternativo al que asiste por las calles Alvarado y Tercera de Los Ángeles, hace ejercicios que le ayudan a mantener activos su mente y su físico.

“Pintamos, dibujamos, hacemos ejercicios y socializamos”, comenta.

Pero además cuenta que reciben atención médica en el Centro AltaMed PACE que está en La Gran Plaza por la calle César Chávez.

“Me tienen bien checadito. Me llama el doctor y las enfermeras para ver cómo estoy. Y me gusta mucho ir porque antes donde iba me discriminaban por no hablar inglés”.

Lo que es más, José comenta que le gustaría ir más días al centro de cuidado alternativo.

“Realmente me ha ayudado mucho. Son muy atentos conmigo. Cuando estuve muy malo después del accidente en el trabajo donde me lastimé la cintura y no podía caminar, me dieron terapias y entre dos personas de AltaMed que venían a mi casa me sacaban a caminar despacio”, dice José, quien además de sus problemas de movilidad, sufre de diabetes, colesterol, presión alta y la próstata.

Los sitios de cuidado alternativo (ACS) son extensiones de los Centros de AltaMed PACE. (Cortesía AltaMed)

Melba Cortes, gerente de AltaMed Grand Plaza afirma que los sitios de cuidado alternativo (ACS) son extensiones de los Centros de AltaMed PACE (All Inclusive Care for the Elderly) existentes.

“Estos sitios son el resultado de muchos años de estudios sobre las necesidades específicas de las comunidades de Compton, Inglewood, Westlake y Walnut Park”.

Precisó que cada ciudad en la que se encuentran los nuevos Sitios de Cuidado Alternativo están identificadas como Área de Escasez de Profesionales de la Salud (HPSA), cuyo nombre fue designado por el gobierno federal.

Por tal razón AltaMed considera que al llenar esta necesidad con servicios recreativos, de enfermería y rehabilitación, acerca a los profesionales de salud a los residentes de la tercera edad.

“Estos sitios sirven como centros de bienestar para nuestra población vulnerable de esas zonas, brindándoles acceso a actividades sociales, recreativas y de rehabilitación, al igual que comidas saludables y equilibradas.

“De igual forma se les ofrece acceso a educación para la salud mental y física para bienestar de nuestra población de la tercera edad”.

La gerente de AltaMed Grand Plaza dice que planean atender a 150 participantes en cada una de estos sitios de cuidado alternativo.

“Cada médico atiende a entre 100 y 150 participantes, quienes además cuentan con su propio trabajador social, terapista físico, nutricionista y su coordinador de transporte”.

El programa AltaMed PACE tiene más de 4,700 participantes. (Cortesía AltaMed)

Hace ver que sirven a más de 4,700 participantes en los 12 centros, personas de 55 años y más que sufren de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y que tienen limitaciones físicas y mentales, que necesitan que les manejen su cuidado de salud.

“El programa AltaMed PACE tiene más de 25 años. Tenemos 12 centros AltaMed PACE y cuatro sitios alternativos adicionales en los condados de Los Ángeles y Orange. Estos incluyen el sur de Los Ángeles, Covina, el sur- centro y el centro de Los Ángeles”.

Precisó que a cada persona se les proporciona un cuidado incluyente, con su propio doctor, cuidado dental, comidas nutritivas, cuidadores en sus casas, transportación para llevarlos de sus hogares a los centros y regresarlos, transportarlos con acompañantes a sus especialistas médicos si los miembros de su familia no están disponibles.

“Los participantes en este programa son una combinación de culturas, afroamericana, hispana, filipinos, anglosajones”.

Para poder acceder al programa, las personas deben ser beneficiarios de Medi-Cal y Medicare.

“Cuando vienen se les hace una evaluación completa para determinar sus necesidades médicas y en base en éstas, diseñar su cuidado de salud”.

Los Centros AltaMed PACE y sus centros de cuidado alternativo ofrecen atención integral. (Cortesía AltaMed)

Precisó que los sitios alternativos funcionan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los adultos mayores asisten de acuerdo a lo que sus médicos les recomiendan y depende de cada individuo si quieren quedarse en sus casas o asistir para disfrutar de las diferentes actividades.

“La finalidad de los Centros AltaMed PACE y sus sitios de cuidado alternativo es mantener a los adultos mayores de 55 años alejados de los asilos y el cuidado institucionalizado para que puedan permanecer seguros en sus comunidades con el apoyo de sus seres queridos”.

Agrega que los sitios de cuidado alternativo son para darles más servicios cerca de donde viven.

Los resultados que han visto a lo largo de los años, precisa, es que las personas de la tercera edad recuperan sus vida, adquieren un sentido de independencia y empoderamiento.

“Esto se refleja en un cambio en su bienestar físico, mental y emocional. Se les nota en el brillo de sus caras y en que tienen más esperanza”.

La gerenta de AltaMed PACE en La Grand Plaza dice que aunque el promedio de edad de los adultos mayores que atienden es de 60 a 85, tienen gente de más de 90.