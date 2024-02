Carlos Adames desafía a Canelo Álvarez: “Si corro no me paguen”

Carlos Adames, campeón interino de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), retó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y aseguró que no correrá en el ring como otros peleadores lo han hecho cuando se enfrentaron al mexicano.

En varias publicaciones en su cuenta en X (anteriormente Twitter), Adames expresó que su posible pelea con Canelo Álvarez mantendrá al público de pie por lo emocionante que será y aprovechó para criticar a Jermall Charlo por evadir un duelo con él.

“Nadie del mundo del boxeo está listo para esta conversación: Nadie que se pare a pelear conmigo la pasa bien, todos corren en el ring, todos. Le dije a PBC que si me enfrento a Canelo que quiten las sillas, nadie se va a sentar. Firmaré un contrato: si corro no me paguen. Proteger peleadores es como malcriar a los hijos, muchas veces los padres que apoyan y complacen a los hijos en todo se malcrían, crecen con mala educación y al final no se desarrollan emocionalmente. Cuando crecen tienen problemas en el matrimonio, rompen las leyes y no agradecen nada a sus padres”, escribió.

“El resultado de que nadie quiere ver a Jermall con Canelo es que se le malcrió a Jermall, cuando Jermall vio como en cuatro asaltos acribillé a Montiel, se enfermó de todo y jamás quiso enfrentarme. Ahora en 168 tampoco tiene opciones o ser un payday (día de pago) de Canelo. Charlo debió ganarse ese espacio que hoy los fans le reclaman. Actuando correctamente, yo lo hubiera destrozado a él también y hoy Canelo tuviera que enfrentarse a mí”, añadió.

A pesar del deseo de Carlos Adames, Canelo Álvarez podría estar enfrentando a Jaime Munguía el 4 de mayo en Las Vegas y en septiembre a Edgar Berlanga tras su supuesta separación de Premier Boxing Champions (PBC), por lo que una pelea con el Caballo Bronco -como también se le conoce- podría no suceder en 2024.

Cabe destacar que el dominicano se convirtió en campeón interino de las 160 libras del CMB en 2019 y desde entonces ha esperado para unificar el título con el monarca absoluto Jermall Charlo, quien pasó casi tres años alejado del ring por problemas de salud mental. En su pultimo comabate, Adames venció por la vía del nocaut a Julian Williams en junio del 2023 y anunció que pronto dará noticias sobre su próximo duelo.

Carlos Adames, de 29 años, es campeón interino de las 160 libras del CMB y ahora quiere conseguir una oportunidad con el tapatío. El dominicano cuenta con un récord de 28 victorias (18 por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

