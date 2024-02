Katie Porter: ‘Necesitamos un campeón para las familias latinas en el Senado’

La congresista demócrata de Irvine, Katie Porter dijo que necesitamos en el Senado un campeón que esté dispuesto a atender los problemas de las comunidades latinas con relación a los precios de la vivienda, el cuidado de niños, los ingresos y la equidad.

“Estoy lista para ser esa voz poderosa en el Congreso. No podríamos tener esta economía increíble sin las familias latinas y necesitamos en el Senado alguien que constantemente eleve sus preocupaciones y entregue resultados”, dijo la congresista Porter, candidata al Senado en la elección para ocupar el escaño que dejó vacante Dianne Feinstein.

Enfatizó que quienes han estado en Washington por dos o tres décadas no nos han dado una reforma migratoria.

“Es necesario reconocer esa falla y cómo han dejado atrás a los votantes latinos, a los inmigrantes y en situaciones muy difíciles a las familias de estatus mixto, a los soñadores y a otros”.

La congresista Katie Porter compite por el Senado de Estados Unidos. (Campaña Katie Porter) Crédito: Cortesía

La congresista Porter recordó que ha estado en el Congreso por solo cinco años.

“Me he propuesto trabajar realmente en inmigración, viajar tres veces a la frontera para ir a Tijuana, México y ver cómo nuestras organizaciones sin fines de lucro luchan contra lo que sucede como resultado de las terribles políticas fronterizas de Trump”.

Dijo que una de las cosas de las que se siente orgullosa es de que su legislatura en 2018, presentó el Acta de los Sueños y Promesas para dar a los dreamers un camino a la ciudadanía y a los beneficiarios del Estatus

de Protección Temporal (TPS) más seguridad, pero desafortunadmanete la medida murió en el Senado.

“Ese fue el verdadero llamado que necesitamos de nuestros defensores de la inmigración”.

La congresista Katie Porter compite por el Senado de Estados Unidos. (Campaña Katie Porter) Crédito: Cortesía

Primera prioridad

La congresista Porter dijo que antes de lanzarse para el Congreso, por casi 20 años, trabajó como abogada de los consumidores, enfocándose particularmente en la vivienda y los prestamistas usureros que ponen a las familias en préstamos de viviendas que no pueden pagar y los engañan.

“Mi experiencia está en la vivienda.Mi pasión es asegurarme que todos los californianos, especialmente aquellos, incluidos los inmigrantes y los hogares latinos, que se han visto excluidos de la posibilidad de comprar una casa por el hecho de que Washington no se ha centrado en la asequibilidad de la vivienda”.

Por lo tanto, remarcó que desde que lanzó su campaña hace 14 meses para el Senado, la vivienda es su principal prioridad desde el primer día.

“Una de las cosas acerca de mi plan de vivienda realmente se enfoca en cómo construir casas para los primeros compradores y las familias trabajadoras que sean accesibles”.

Afirmó que quiere asegurarse que no solo se reduzca el costo de la vivienda sino crear oportunidades para que las familias latinas construyan su riqueza.

“Necesitamos enfocarnos en la propiedad de la vivienda accesible que es parte del sueño americano, y los políticos que han estado allí por 25 años, no lo han logrado para los votantes latinos en California. Nunca tomaron una postura sobre la vivienda hasta que se convirtieron en candidatos al Senado”.

La congresista Katie Porter compite por el Senado de Estados Unidos. (Campaña Katie Porter) Crédito: Cortesía

Sus otra prioridades

La congresista mencionó que está muy enfocada en los daños de la contaminación, particularmente en las comunidades de color y las de bajos ingresos.

“En mi primer mes como candidata al Senado, fui a visitar el sur de Los Ángeles, me encontré con líderes locales y pude ver la injusticia ambiental como la contaminación, la falta de sombra, el aire y el agua sucias que muchos enfrentan”.

Precisó que como parte del Comité de Recursos Naturales, ha peleado muy duro para que los contaminantes no continúen afectando a las comunidades de bajos ingresos y de color.

“Esto va a ser una de las prioridades para mi, particularmente mientras transitamos hacia la energía verde. Es justicia racial y la lucha por el medio ambiente es también un asunto que tiene que ver con los migrantes”.

Y no pudo dejar de mencionar que otra de sus prioridades como senadora será atacar la corrupción en Washington.

“Cuando platico con los migrantes acerca de sus experiencias en sus países, una de las cosas que con frecuencia describen es su incapacidad real para confiar en sus gobiernos porque hay mucha corrupción”.

Mencionó que acá tenemos problemas con el dinero no revelado en la política y el dinero de los donantes ricos. “Soy el único candidato en esta competencia, que nunca ha tomado dinero de los PACs (comités de acción política corporativos”.

Dijo que la propaganda electoral que la acusa de recibir la industria farmacéutica es falsa. “No me tienen que creer. Miren el verificador de hechos del Sacramento Bee. Nunca he tomado dinero de corporaciones e impuestos corporativos”.

Recalcó que es la única candidata y una de solo una docena en el Congreso que no toma donaciones.

La congresista Katie Porter compite por el Senado de Estados Unidos. (Campaña Katie Porter) Crédito: Cortesía

Mensaje para los latinos

Dijo que los votantes latinos entienden que ella reconoce sus desafíos.

“Soy una mamá haciendo malabares con el cuidado de los niños y el trabajo. Estoy dispuesta a enfrentarme a los directores ejecutivos de las empresas y preguntarles por qué no les pagan a sus trabajadores lo suficiente para vivir.

“Los votantes latinos me vieron enfrentarme cara a cara con un burócrata del gobierno que no estaba haciendo su trabajo y obtener pruebas de covid gratuitas para todos los californianos, independientemente de su estatus migratorio y seguro médico. Eso salva vidas, especialmente para nuestros trabajadores esenciales, muchas veces latinos que tenían empleos y no pudieron hacerse la prueba de Covid”.

Últimos sondeos

El más reciente sondeo del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC) revelado el 24 de febrero, le dio al congresista demócrata Adam Schiff un 24% de las preferencias del voto contra 19% de la congresista Porter y 18% del expelotero de Los Dodgers, el republicano Steve Garvey; mientras que la congresista demócrata de Oakland, Barbara Lee obtenía el 10%.