Linkin Park estrena ‘Friendly Fire’ con la voz de Chester Bennington

Linkin Park anunció en redes sociales el lanzamiento de ‘Friendly Fire’ es el título de su nueva canción y la cual cuenta con la voz de Chester Bennington. El tema sería uno de los últimos que grabó antes de su repentina muerte. De acuerdo con la banda, esta canción fue grabada en el 2017 mientras realizaban el disco ‘One More Light’.

El tema ‘Friendly Fire’ fue lanzado este fin de semana en las diferentes plataformas, así como el video musical, en donde se muestran fragmentos de la grabación que realizó Chester Bennington para este tema.

‘Friendly Fire’ la nueva canción de Linkin Park estará incluida en su nuevo disco recopilatorio ‘Papercuts’ que saldrá el próximo 12 de abril y contendrá 19 de las canciones más importantes en su carrera de la banda. Brad Delson, guitarrista de Linkin Park explicó cómo fue el proceso para elegir una canción inédita para incluirla en su nuevo disco.

La tragica muerte de Chester Bennington ocurrió el 20 de julio de 2017, quien se suicidó a los 41 años. Su fallecimiento fue un golpe desastroso para la industria musical y para los fans de la banda. Bennington luchó con problemas de salud mental y abuso de sustancias a lo largo de su vida, y su muerte resaltó la importancia de abordar la salud mental y la prevención del suicidio.

El legado de Chester Bennington y Linkin Park sigue vivo a través de su impacto en la música y la conciencia que generaron sobre temas de salud mental. La banda ha continuado su camino, realizando homenajes a Bennington y lanzando nuevo material, pero su influencia duradera en la música es innegable.

Algunos seguidores de Linkin Park estuvieron a favor y en contra del tema ‘Frienly Fire’: “No soy un gran admirador de la era One More Light de esta banda, pero realmente disfruté esta canción. El instrumental no es tan doloroso de escuchar como una canción de Imagine Dragons, y Chester suena bien, como siempre”.

Linkin Park lanzará un álbum recopilatorio

La banda de rock alternativo presenta esta nueva pieza, que representa un adelanto emocionante de lo que será su próximo trabajo discográfico. ‘Friendly Fire’ es solo una muestra del talento continuo de Linkin Park, que ha sabido mantenerse relevante incluso después de la trágica muerte de Chester Bennington en 2017. La banda tendrá su primer álbum recopilatorio bajo el título de ‘Papercuts’. El álbum incluirá todos sus hits más la canción inédita ‘Friendly Fire’ que se ha estrenado hace apenas unos días.

‘Papercuts’ promete ser una colección de canciones remasterizadas que incluirán éxitos previos como “Lost” (galardonada en 2022 por el premio al mejor Rock en los MTV Music Awards), “Numb”, “Papercut”, entre otros. Este álbum completo verá la luz el próximo 14 de abril, y sin duda será un lanzamiento muy esperado por los fanáticos de Linkin Park en todo el mundo.

El buen recibimiento de las reediciones especiales de “Hybrid Theory” (20) y “Meteora” (23) por parte de los seguidores ha animado a Linkin Park a darle forma a un gran recopilatorio, que contará con temas tan conocidos como “In The End”, “Numb” o “Faint”.

Friendly Fire’ parecía no encajar en anteriores álbumes y por eso decidieron esperar al momento adecuado. Finalmente, el momento ha llegado y ha venido acompañado de un videoclip dirigido por Mark Fiore, colaborador habitual de los americanos. El álbum recopilatorio estará disponible a partir del 12 de abril.

Sigue leyendo:

Linkin Park anuncia su regreso a tres años de la muerte de Chester Bennington

Lanzan un tema inédito con la voz del fallecido Chester Bennington, ex vocalista de Linkin Park

Linkin Park ofrecerá concierto en honor a Chester Bennington

“Así se veía la depresión antes de su muerte”: revelan video de horas antes del suicidio de Chester Bennington