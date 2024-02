WhatsApp se actualiza y dejará de funcionar en este teléfono

WhatsApp está a punto de experimentar uno de los cambios más significativos en su historia, con una nueva actualización que dejará de ser compatible con algunos teléfonos antiguos a partir de marzo. Este movimiento, aunque puede generar cierta incomodidad para algunos usuarios, es un proceso normal que ocurre regularmente en el mundo de la tecnología a medida que los estándares de seguridad y las capacidades de hardware evolucionan.

La compañía ha anunciado que varios dispositivos móviles, tanto de Apple como de otras marcas prominentes como Samsung, LG, Huawei, Sony y ZTE, dejarán de ser compatibles con WhatsApp si no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo. Esta medida es parte de un esfuerzo por garantizar la seguridad y la funcionalidad óptima de la aplicación en dispositivos modernos.

Teléfonos que ya no serán compatibles con WhatsApp

Entre los dispositivos afectados se encuentran los iPhone 6S, iPhone 6 Plus y otros modelos que ejecutan versiones antiguas de iOS que ya no cumplen con los estándares de seguridad requeridos. Además, varios modelos de teléfonos Android también serán afectados, aquellos que no cuentan con Android 5.0 o versiones superiores del sistema operativo.

La lista de dispositivos incluye modelos de marcas populares como Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, LG Optimus L3 II Dual, Huawei Ascend Mate, Sony Xperia M, y otros. Esta medida, aunque puede resultar inconveniente para algunos usuarios con dispositivos más antiguos, es esencial para garantizar que WhatsApp pueda seguir ofreciendo un servicio seguro y confiable en dispositivos compatibles.

Es importante destacar que WhatsApp notificará a los usuarios cuyos dispositivos ya no sean compatibles antes de que la actualización entre en vigor. Se les instará a actualizar sus sistemas operativos o, en su defecto, a considerar la posibilidad de adquirir un dispositivo más moderno que cumpla con los requisitos mínimos.

Nueva función

Además de esta actualización de compatibilidad, WhatsApp también está preparando el terreno para la interoperabilidad entre plataformas, lo que permitirá a los usuarios enviar y recibir mensajes desde otras aplicaciones sin necesidad de salir de la aplicación de WhatsApp. Esta medida, que inicialmente se centrará en la mensajería de texto, voz, imágenes y videos, se implementará gradualmente para incluir llamadas y chats grupales.

A pesar de los cambios, los usuarios tendrán la opción de activar o desactivar la interoperabilidad según sus preferencias personales. Esto significa que aquellos que deseen probar esta función podrán hacerlo, mientras que aquellos que prefieran mantenerse exclusivamente en WhatsApp podrán hacerlo sin ningún problema.

La nueva actualización de WhatsApp que limita la compatibilidad con algunos teléfonos antiguos es parte de un proceso natural de evolución tecnológica. Si bien puede generar cierta incomodidad inicial, es esencial para garantizar la seguridad y la funcionalidad óptima de la aplicación en dispositivos modernos.

