Alcalde de Nueva York, Eric Adams, pide modificar el estatus de ciudad santuario y desata polémica

Después de una serie de crímenes muy sonados presuntamente cometidos por inmigrantes, el alcalde Eric Adams pareció apoyar una modificación de las leyes que hacen de Nueva York una ciudad santuario.

Adams dijo el martes que los inmigrantes que cometen delitos graves deberían ser deportados y que la ciudad debería poder comunicarse con los agentes federales de ICE.

Cabe recordar que las leyes santuario, que datan de la década de 1980, prohíben a los trabajadores y agencias del gobierno de la ciudad ayudar a las autoridades federales de inmigración a localizar y detener a inmigrantes que residen en los cinco condados con fines de deportación.

Hay excepciones a las leyes santuario que permiten a la ciudad cooperar con los federales en algunos casos, incluso si un inmigrante ha sido condenado por un delito grave o violento. Sin embargo, las leyes existentes no permiten a la ciudad cooperar con las autoridades federales de inmigración si un ciudadano extranjero simplemente ha sido acusado de un delito.

“No deberíamos permitir que personas que cometen crímenes repetidamente permanezcan aquí y no podemos colaborar con ICE en el proceso”, dijo el alcalde.

Esto siguió a los comentarios del lunes por la noche cuando el alcalde dijo que la ciudad necesita modificar la ley de ciudad santuario.

“Si usted comete un delito grave, un acto violento, deberíamos poder entregarlo a ICE y deportarlo”, dijo Adams el lunes.

El Ayuntamiento de Nueva York no ha mostrado ningún interés en modificar las leyes, que fueron reforzadas en 2014 durante la administración de Blasio, pero algunos republicanos acogieron con agrado las declaraciones del alcalde.

“Es un cambio bienvenido”, dijo el concejal Joe Borelli.

La Sociedad de Ayuda Legal expresó alarma.

“Lo que busca el alcalde Eric Adams daría como resultado que las autoridades locales puedan transferir a ICE a neoyorquinos simplemente sospechosos de un delito, alterando los procedimientos de los tribunales penales locales y perpetuando la separación familiar y dividiendo a las comunidades”, dijo el grupo.

En respuesta, seis grupos de defensores públicos más grandes de la ciudad emitieron una declaración criticando la propuesta del alcalde de diluir las protecciones del santuario, argumentando que va en contra del “debido proceso y la administración ordenada de justicia”. Su declaración también señaló que las leyes existentes no impiden que los federales lleven a cabo acciones de control de inmigración; simplemente prohíben al gobierno de la ciudad utilizar recursos municipales para ayudar a tales acciones.

“Estas protecciones tienen como objetivo garantizar que la ciudad de Nueva York cumpla con el requisito constitucional de causa probable cuando se trabaja con ICE para detener a alguien… Los cambios a nuestras leyes de detención afectarán a una amplia gama de personas, incluidas las personas que han llegado recientemente a la ciudad de Nueva York para buscan asilo, pero también residentes desde hace mucho tiempo”, se lee en la declaración firmada por Legal Aid Society, Brooklyn Defender Services, The Bronx Defenders, New York County Defender Services, Neighborhood Defender Service of Harlem y Queens Defenders.

“En lugar de intentar destruir estas protecciones fundamentales, causar terror entre nuestros vecinos inmigrantes y poner a innumerables neoyorquinos en peligro de ser separados de sus familias y deportados sin el debido proceso, el alcalde Adams debería trabajar para apoyar las medidas pendientes para fortalecer las leyes de detención”, añade el comunicado de los grupos, haciendo referencia a la legislación introducida en el Ayuntamiento.

