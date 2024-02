AMLO descarta reunión con Javier Milei en caso de que el presidente argentino visite México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó reunirse con su homólogo argentino Javier Milei, en caso de que éste acepte la invitación que le hizo la senadora del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, al país.

“Eso no (reunirse con Milei), eso sí que no”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina a pregunta expresa de un reportero.

No obstante, el gobernante mexicano deseó a la senadora que le fuera “muy bien” con sus invitados y manifestó que no tienen pensado recibir a ningún presidente o jefe de Estado. “No está en la agenda”, apuntó.

López Obrador se refirió así a la invitación que hizo Téllez al primer mandatario de Argentina para que visite el Senado mexicano y tengan un diálogo sobre las diferentes problemáticas que enfrentan ambas naciones.

Javier Milei, presidente de Argentina. Crédito: Jose Luis Magana | AP

La senadora mexicana, entregó la invitación el pasado lunes a la embajadora de Argentina en México, Romina Cocache.

Al respecto, López Obrador sostuvo que “la mejor política exterior es la interior”. “Primero la casa, no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa”, enfatizó.

Además, señaló que Téllez y la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, se identifican con el pensamiento conservador de Javier Milei y otros políticos extranjeros como José María Aznar y Santiago Abascal, además del escritor Mario Vargas Llosa.

López Obrador se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de las políticas y posturas de su homólogo argentino y lo ha tachado de “facho conservador” . Asimismo, ha reprobado las críticas que hizo al Papa Francisco en el pasado.

Con información de EFE.

