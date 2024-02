Óscar de la Hoya confirma que no hay cláusula de rehidratación para Devin Haney vs. Ryan García

Óscar de la Hoya confirmó que no habrá cláusula de rehidratación para la pelea entre Devin Haney y Ryan García por el título de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y que se realizará el 20 de abril en el Barclays Center en Nueva York.

En una entrevista para The MMA Hour, De la Hoya expresó su alegría por esta decisión y recordó que si de él fuera dependido negociar la pelea de García con Gervonta Davis no hubiera aceptado la cláusula de rehidratación impuesta por Tank.

“No, y eso me encanta, respeto mucho eso. La verdad del asunto es que si yo hubiera negociado la pelea entre Ryan y Tank (Davis), esa pelea no habría ocurrido. Creo que se habría dado primero la pelea con Haney, por la cláusula de rehidratación, y por el hecho de que Tank Davis se llevó la mayor parte del dinero, una tajada leonina del dinero. Eso nunca habría pasado conmigo”, dijo.

Ryan García y Devin Haney se verán las caras nuevamente en el ring, pero como profesionales. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

Anteriormente, Bill Haney, padre y entrenador de Devin Haney, ya había asegurado que no habría cláusula de rehidratación para la pelea con su hijo y que no tendrá ninguna excusa para justificar la derrota por nocaut que sufrirá el 20 de abril.

Cabe destacar que en el enfrentamiento con Gervonta Davis, ambos peleadores debían pesarse unas horas antes del duelo y ninguno podía pesar más de 146 libras. Además, el duelo se realizó en las 136 libras, peso que el californiano no daba desde el 2021. Tras perder con Tank, King Ry aseguró que se sintió tan débil que sus golpes no eran tan fuertes y por eso no pudo levantarse después del golpe al cuerpo.

De acuerdo con los expertos del boxeo y las casas de apuestas, Devin Haney es el favorito para llevarse la victoria, pero tampoco descartan del todo que Ryan García pueda dar la sorpresa. Este duelo marcará la primera defensa del cinturón del estadounidense desde que se lo arrebató a Regis Prograis en diciembre y se convirtiera en monarca de dos divisiones, mientras que King Ry tendrá la oportunidad de coronarse como campeón mundial después de debutar con un triunfo por nocaut sobre Óscar Duarte en su debut en la categoría.

Devin Haney defenderá por primera vez su título del CMB tras arrebatárselo a Regis Prograis. Foto: Jeff Chiu/AP.

Además, el combate desempataría una rivalidad de años entre los jóvenes pugilistas que ya se han enfrentado seis veces como amateurs con tres triunfos por cada lado.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis el pasado mes de diciembre. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

Sigue leyendo:

· Pelea entre Devin Haney y Ryan García se llevará a cabo en el Barclays Center de Nueva York

· Excampeón mundial elige su favorito entre Devin Haney y Ryan García: “Le va a dar una paliza”

· Claressa Shields analiza pelea entre Devin Haney y Ryan García: “Será una decisión unánime”