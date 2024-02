Murió el comediante Richard Lewis, conocido por Curb Your Enthusiasm

El comediante Richard Lewis, conocido por la serie Curb Your Enthusiasm, murió la noche del martes a los 76 años de edad en su casa de Los Ángeles tras sufrir ataque cardíaco.

De acuerdo con Deadline, la lamentable noticia fue confirmada su publicista Jeff Abraham. “Su esposa, Joyce Lapinsky, agradece a todos por todo el amor, amistad y apoyo y pide privacidad en este momento”, dijo.

En abril del año pasado, Lewis reveló que sufría de Parkinson. La enfermedad lo llevó a anunciar su retiro de los escenarios de comedia; sin embargo, siguió actuando. Participó en la duodécima temporada de la serie Curb Your Enthusiasm, que actualmente transmite HBO.

“Fui a un neurólogo y me hicieron un escáner cerebral y me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, y eso fue hace unos dos años”, dijo Lewis en ese momento, de acuerdo con Entertainment Tonight.

Tras la noticia del fallecimiento del Lewis, Larry David, protagonista de Curb Your Enthusiasm, recordó a quien fue su gran amigo y compañero de serie en un comunicado que compartió HBO, según Deadline.

“Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y durante la mayor parte de mi vida él ha sido como un hermano para mí”, comenzó David. “Tenía esa rara combinación de ser la persona más divertida y también la más dulce. Pero hoy me hizo llorar y eso nunca lo perdonaré”, aseguró.

Crédito: Adam Davis | EFE

Richard y Larry eran amigos de infancia y trabajaban juntos en la serie Curb Your Enthusiasm. Se conocieron en un campamento de verano cuando tenían 12 años y se reencontraron diez años después en circuitos de comedia en Nueva York, cuando ambos comenzaban su carrera en la comedia.

Richard Lewis comenzó su carrera en la actuación en la década de los años 70 con papeles en películas y series de televisión como Diary of a Young Comic (1977), Temporary Insanity (1985), House Calls (1980), entre otras.

Entre la década de los años 80 y 90, se convirtió en una de las presencias más recurrentes de HBO con sus especiales de comedia.

En el 2000, su amigo Larry David lo invitó a participar en Curb Your Enthusiasm, donde tuvo un papel recurrente como él mismo.

Además de Curb Your Enthusiasm, Richard Lewis también es reconocido por títulos como Robin Hood: Men in Tights, Drunks, Anything but Love, Daddy Dehest, Hiller and Diller, entre muchos otros.

El comediante también escribió dos libros de memorias: The Other Great Depression (2000) y, con el coautor Carl Nicholas Titolo, Richard Lewis’ Guide on How Not to Live (2015).

Seguir leyendo: