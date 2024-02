Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 29 de febrero al 6 de marzo

Día familiar

Los Discovery Days en la Centennial Farm, en el OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa), están abiertos al público y se recomiendan para grupos de mamás, para quienes enseñan a sus hijos desde casa y para familias. Los asistentes pueden participar en actividades como recorridos autoguiados, educación sobre pollos, plantar semillas y ver animales de granja. Viernes 9 am a 12 pm. Gratis con reservación. Informes ocfair.com.

Foto: OC Fair and Event Center

Exhibición de Da Vinci

El California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) abrirá la exhibición especial Leonardo da Vinci: Inventor. Artist. Dreamer, que explora un mundo de maravillas e innovaciones en 30 ingeniosas invenciones —incluidas la Bicicleta voladora, el Gran órgano, el Murciélago mecánico y el Gran cometa—, todas construidas por artesanos italianos contemporáneos de acuerdo con dibujos de Da Vinci. A partir del sábado. Boletos desde $14. Informes californiasciencecenter.org.

Foto: Leonardo3

Fotos de México

Nueva exhibición Sargent Claude Johnson, que actualmente se muestra en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) incluye 43 trabajos —entre ellos máscaras, esculturas y comisiones públicas monumentales— dedicados al trabajo de Sargent Claude Johnson, el artista de California cuyos retratos de personas de color lo conectaron al Harlem Renaissance. Termina el 20 de mayo. Boletos desde $13; gratis menores de 4 años. Informes huntington.org.

Foto: The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens

Comedia mexicana

El payaso y comediante Brincos Dieras está de gira por varias ciudades del país, y llegará al sur de California al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Estarán como invitados Tito el Ranchero, José Luis Zagar y El Chulo. Sábado 8 pm. Boletos desde $85. Informes axs.com.

Foto: Cortesía

Viernes de museo

La serie gratuita del Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles), presenta First Fridays: From Feelings to Pheromones, una noche centrada en el amor animal. Se explorará el arte y ciencia del flirteo con discusiones sobre el tema, cocteles preparados, música en vivo y más. Viernes 5 a 10 pm. Boletos $20; gratis para miembros. Informes nhm.org/firstfridays.

Foto: Natural History Museums of Los Angeles County

Experiencia de Netflix

La experiencia Squid Game: The Trials, en la que los participantes compiten en seis retos, e inspirada en la serie de Netflix del mismo nombre, terminará su temporada en Los Angeles, en Television City (7800 Beverly Blvd., Los Angeles). La experiencia de 70 minutos permite jugar los populares juegos de niños en los que está inspirado el Squid Game, aunque en esta ocasión, los participantes, obviamente, no mueren. Termina el 10 de marzo. Boletos desde $39. Informes netflix.com/tudum/squid-game-the-trials.

Foto: Netflix Crédito: Netflix

Año mexica

La ceremonia del Año nuevo mexica en el parque Salazar (3864 Witthier Blvd., Los Angeles) está dedicada a los cambios de estaciones. Participan con su canto las hermanas Cihuatl, la ballet folklórico Danza Teocalli, el grupo Danza Azteca Xichipilli, el grupo de rock Quinto Sol, entre otros. Habrá vendedores de artesanías y comida y bebida a la venta. Sábado 10 am a 7 pm. Entrada gratuita. Informes allevents.in.

Exposición fotográfica

Viva México IV, una exhibición de fotografías tomadas en México, tendrá lugar en The Perfect Exposure Gallery (2424 W. Valley Blvd., Alhambra). Las imágenes fueron realizadas durante el viaje que hizo un grupo de fotógrafos a Ciudad de México y sus alrededores en noviembre. Una decena de fotógrafos expondrán sus trabajos. Sábado 5 a 10 pm. Evento gratuito. Informes theperfectexposuregallery.com.