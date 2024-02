Camilo Lara, con el alma pegada a la música mexicana

El primer disco que editó Camilo Lara fue un desastre. Una disquera de España le pidió que grabara un álbum porque creía que la propuesta del DJ mexicano era interesante. Después de todo, Camilo ya les había hecho varios remixes.

“Ya tenía ideas para un primer disco”, dijo Camilo en una entrevista desde su casa en Ciudad de México. “Me dijeron, ‘¿por qué no haces tu música y la oímos para ver si la publicamos?’. Les mandé la música y me respondieron que no, que estaba muy verde, muy fea, que la trabajara”.

El problema es que tenía una computadora muy vieja y ya no le cabía más memoria; ya no podía hacer música nueva, así que esperó un par de semanas, mandó el mismo CD, pero con las melodías en otro orden y oh, sorpresa, el sello español quedó maravillado con su propuesta.

“Les dije que había trabajado muchísimo en estas canciones”, dijo. “Lo oyeron [el disco] y dijeron, ‘genial’, y lo publicaron”.

Ese fue el primer disco de Camilo, y así fue como comenzó su carrera allá en 2004. Ese álbum, con todo y lo “feo” que era, le permitió viajar por Europa.

“Ahora digo que aunque no eran canciones sólidas, por lo menos me enseñó a entender mi centro”, dijo. “Al final, fue la música de barrio, la música mexicana con la que crecí, a veces más punk a veces más cumbiera; lo que es seguro es que tengo un alma que está muy pegada a la música mexicana”.

Para celebrar sus dos décadas de carrera, Camilo, que como DJ es conocido como el Instituto Mexicano del Sonido, estrenó “Algo + Ritmo 2004-2024”, un álbum que recorre su exitosa y diversa carrera. Son 21 canciones que fueron parte de otros discos, más dos temas originales, uno con Ceci Bastida y otro con Esteman.

“Me gusta el disco porque voy viendo en qué estaba en cada momento”, dijo. “Y no es que escuche mis discos todo el día; yo los hago y me olvido, pero ahora que hice la compilación dije, ‘en eso andaba, eso me preocupaba’; ves tus obsesiones”.

Con el álbum viene una pequeña gira por varias ciudades del país; primero llegará a San Francisco el 3 de abril, a Los Angeles el 4 de abril y el 6 de abril a Brooklyn.

Finalmente, y luego de musicalizar películas de cine —como Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón—, tocar en ciudades de todo el mundo y colaborar con cantantes como Lila Downs, la mamá de Camilo le creyó a su hijo que era músico. Eso sucedió cuando lo vio con su sombrero de bombín en un cameo en la película Coco, de Pixar.

“Antes, mis papás pensaban que como no tocaba un instrumento, no era músico”, dijo. “Después de varios discos me asumí como músico, pero me tomó tiempo sentirme cómodo con la idea de ser músico sin tocar un instrumento”.