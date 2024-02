Varios candidatos a alcaldes en Michoacán renuncian a las elecciones por miedo a ser asesinados

Hace unos días se dio a conocer el crimen de dos candidatos que aspiraban a ser el próximo alcalde del municipio de Maravatío, Michoacán, cuyas ejecuciones se registraron con pocas horas de diferencia.

Después de realizar las primeras investigaciones, el fiscal general del estado, Adrián López Solís, señaló que los asesinos de Armando Pérez Luna y Miguel Ángel Reyes Zavala estaban relacionados con el crimen organizado en la región oriente de dicha entidad.

Sin embargo, parece que esta situación no es exclusiva de Maravatío, pues las amenazas y agresiones contra candidatos de diversos partidos han provocado la renuncia de al menos 12 aspirantes a cargos públicos, previo a las elecciones del próximo 2 de junio.

Así lo reveló el sitio de noticias Animal Político, luego de entrevistar a dirigentes de los partidos políticos en Michoacán, quienes confirmaron estas renuncias sin dar a conocer la identidad de las personas por motivos de seguridad.

Narcoterrorismo

Uno de los entrevistados fue Guillermo Valencia Reyes, dirigente en Michoacán del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien calificó estos asesinatos como narcoterrorismo.

Además, señaló que estos crímenes ya no son hechos aislados, sino una consecuencia de la violencia en todo Michoacán.

En Michoacán van siete precandidatos que se bajan de la contienda por los recientes asesinatos; cuatro del PRI y tres del PRD, luego de los homicidios de los aspirantes a la alcaldía de Maravatío. #Despierta con @campossuarez | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/DwADPCzYB2 — NMás (@nmas) February 29, 2024

“Han renunciado ya al menos cuatro aspirantes seguros que teníamos a candidaturas de algunas presidencias municipales; uno de ellos que iba a la reelección”, indicó Valencia Reyes.

Elecciones en manos del crimen

Por su parte, Octavio Ocampo Córdova, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, también dio a conocer que tres de sus aspirantes han renunciado a ser candidatos.

Esto se debe al temor a ser rehenes o víctimas de la violencia, ya que, expuso, lo ocurrido en Maravatío es uno de muchos resultados de la estrategia fallida del presidente López Obrador.

Asimismo, advirtió que en Maravatío y en el resto de la entidad, todo se perfila a que estas elecciones y selección de candidatos quedará en manos del crimen organizado, si las autoridades estatales y federales no garantizan la seguridad.

Por último, el líder del Partido Movimiento Ciudadano en Michoacán, Antonio Carreño Sosa, también confirmó que cinco de sus candidatos decidieron bajarse de la contienda electoral.

“Se registraron como precandidatos, avanzaron y, en la precampaña, dos me djeron: ’ya no. Me bajo por un tema de seguridad”, indicó Carreño Sosa a Animal Político.

“Andábamos buscando otros posibles, para completar el registro de los 112 municipios; teníamos tres prospectos que ya nos habían dicho que sí, y que a partir de lo ocurrido en Maravatío nos dijeron que siempre no”, añadió el dirigente.

