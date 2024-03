Danna Paola enciende las alarmas tras compartir un preocupante mensaje sobre su salud: “Me duele vivir, respirar”

Fiel a su intención de mantenerse conectada con sus fanáticos a través de redes sociales, la cantante Danna Paola recurrió a su cuenta de Instagram para hacer una reflexión que terminó por preocupar a sus fanáticos. Y es que en sus líneas dejó ver que actualmente a traviesa un difícil momento en su vida personal.

La intérprete de temas como “Mala Fama” y “Oye Pablo” se sinceró sobre la razón que la llevó a poner una pausa en sus compromisos laborales: “Empezábamos bien, un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo ¡para ya! y me paró con freno de mano”, expresó la famosa.

De acuerdo con su relato, se trata de nada más y nada menos que dos condiciones físicas que han comprometido su salud: influenza y bronquitis. “Han sido días muy heavys… me duele vivir , respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llanto”, añadió.

Danna Paola se dejó ver en una fotografía portando una mascara de oxígeno que dejó entrever cómo ha pasado los últimos días de su proceso de recuperación. Indicó que ha sido gracias al apoyo de sus seres queridos y la ayuda del equipo médico que ha logrado ir superando ambas enfermedades.

“Entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana, dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente“, detalló.

Para finalizar, Danna Paola reflexionó sobre lo importante que es procurar el bienestar físico, emocional y mental: “Sin la salud no hay nada, no somos nada y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí… eso no está bien… toca parar, toca cuidar al templo, para brillar bonito”.

