Horóscopo de hoy de Nana Calistar 1 de marzo de 2024

Piscis

Vienen cambios en la cuestión de tus sentimientos pues te harás más bitch que de costumbre y esto se deberá a las traiciones que has tenido en meses anteriores. Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor pues las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas. Ponte las pilas en cuestión de dieta, pues en estos días podrías estar expuesto o expuesta a subir mucho de peso y no es momento para eso. Cambios importantes este fin de semana, madurarás muchísimo y ni tú sabrás qué es lo que sucede en ti. Es momento de confiar en ti, de darte cuenta que ti no necesitas de nada ni de nadie para lograr tus metas y objetivos. Muchas oportunidades de crecimiento en el área de los dineros pero debes comenzar q cuidar el dinero porque se te va ir muy rápido en gastos innecesarios. Se podría presentar un viaje en cualquier momento con tu familia y deberás de aprovecharlo de la mejor manera, sal de la rutina y disfruta los momentos en familia. Hay una amistad tuya que te va meter en problemas por chismes, ten cuidado u asegurarte de no hablar de más. Si estás pensando en poner un negocio los tiempos se ven perfectos para que lo realices solo ten cuidado con quien lo haces.

Acuario

Posibilidad de encamamiento con amistad en próximas fechas, no te enamores ni te confíes de tus sentimientos o podrías terminar lastimado. Hay una amistad que te tiene mucha envidia y que anda vociferando cuestiones negativas de ti y de tu familia. Hay momentos en que te deprimes mucho al no poder lograr tus metas y objetivos, ten calma y échale todos los kilos en eso que cuando menos esperes lograrás ver la luz. No es momento de pensar en el pasado sino de centrarte en tu presente que es lo único que tienes seguro hoy en día. Amores de una noche presentes y posibilidad de un cambio de casa o de vehículo. No dejes de creer en el amor y no te desesperes que la vida te premiará cuando menos lo esperes con la persona correcta. Momento de limpieza a conciencia en casa, tira todo lo que no sirve y esté roto y pegado pues eso solo atrae mala energía y no deja avanzar. Date la oportunidad de confiar un poco más en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que desees. Ten cuidado con viajes inesperados que podrían surgir en cualquier momento y con un amor del pasado que podría llegar y aparecer en tu vida en cualquier momento y podría hacerte ver tu suerte como lo hizo hace tiempo.

Capricornio

En lo que respecta al amor ten más cuidado de quien te enamoras porque siempre terminas regándola, aprende a conocer más a las personas antes de darles el sí o de aflojarles o de lo contrario solo te expones a que termines sufriendo. Embarazo no deseado en puerta, si no está en tus planes tener un hijo toma tus medidas porque podría pasar en cualquier momento. Cambios en cuestiones de salud, cuida más tus pies y tus pensamientos, recuerda que sueles atraer lo que deseas y sobre todo las cuestiones negativas. En la salud una mejora en cuanto a tu estado de ánimo, trata de consumir más vitamina c pues vienen infecciones y traerás bajas las defensas. Vienen oportunidades de emprender negocio o de hacer movimientos en los dineros que te van a beneficiar mucho. En relaciones amorosas estarán un poco tensas las cosas necesitas ser más perra que bonita y dejar las cosas en claro con tu pareja sobre todo con esas cuestiones que te molestan o incomodan de él o ella. Días en los cuales surgirá la necesidad de ver más por tu cuerpazo criminal podrías comenzar dieta o hacer ejercicio, hazlo pues eso te va motivar mucho y te hará verte y sentirte mucho mejor. No hagas caso a chismes de vecindad que se van hacer presentes pues muchos de ellos vendrán hasta de tu propia familia y eso es lo que te va poder más.

Sagitario

Ya no temas a nuevos cambios, recuerda que es la única manera en que podrás obtener resultados distintos. Un viaje en puerta y una ex pareja te buscarán o tendrás algún tipo de contacto con ella, te darás cuenta como la vida la ha afectado. No tengas miedo a lo que la vida te ofrece, date la oportunidad de conocer a nuevas personas y salir de la rutina, que te valgan comentarios tontos de la gente, sino te mantienen no tienen por qué estar fregando. Cambios importantes en la economía pues te llegará un dinerito extra muy bueno que te ayudará a salir de unas deudas. Es momento de pensar en el presente y de darte cuenta que solo tienes esta vida para ser feliz, vive y disfruta y agradece quien eres y lo que eres. Hay amistades tuyas que necesitan mucho de tu apoyo y que deberás de estar ahí dando tu apoyo. Cuidado con cambios de última hora en los dineros que podrían aféctate o dañarte de muchas maneras. No te dejes llevar por el enojo porque se te presentará una situación la cual hará que se te salga de las casillas. Es momento de aprender de tus errores para no volver a cometerlos. Vienen días de muchos cambios en los cuales tu energía podría bajar un poco al ver que muchos de tus sueños no se están haciendo realidad. Aprende a cuidar tus dineros y ni gastarlo en cuestiones que no te dejan nada bueno.

Escorpión

A la fregada los buenos modales, disfruta tu vida como Dios mandas y que te valga las críticas, recuerda que la gente crítica lo que le gustaría hacer, pero por falta de huevos u ovarios no hacen. Estarás muy confundido o confundida en tus sentimientos pues traes pegue pero no sabes quien es la persona que necesitas en tu vida, has aprendido a ser más seco y no enamorarte a la primera y eso se debe a las chingas que has llevado. Vienen movimientos en las casillas de amor pues comenzarás a perder interés por una persona que significó mucho para ti y esto se debe al comportamiento que esta persona ha tenido. Bájale a los vicios y adicciones y aprende a comer más saludable y hacer ejercicio, algunas veces te dañas mucho y no ves por ti, recuerda que la persona más importante en tu vida eres tú, después tú y al final tú. Andarás cansado o cansada en estos días, ciertas personas te estan robando tu energía con comentarios tontos, no tomes en cuenta comentarios que te hagan sentir mal o te opriman, aprende a que se te resvale lo malo y aceptar solo las bendiciones. Empiezas a ser más bitch de lo normal y eso se refleja en la manera en que empiezas actuar con las personas, la tontes quedó atrás y ahora les será difícil querer dañarte.

Libra

Eres un ser muy capaz de lograr lo que se propone pero siempre tu principal problema es no darle el tiempo suficiente para que tus proyectos maduren, no confundas amistades con amores ni te metas en asuntos que tengan que ver con amigos con derecho pues terminarás bien enriatado o enriatada. Visitas de amistades o familiares en este próximo fin de semana. Ten cuidado con cuestiones de chimes en la familia pues estarán a la orden del día. Estrés en tu trabajo y posibilidad de mejoras en lo laboral. No te dejes influencias por gente tonta que te podría llevar a cometer errores muy grandes, aprende a tomar tus propias decisiones y a no depender de las demás personas. Ten presente que los sueños se cumplen cuando se trabajan en ellos, algunas ocasiones dejas las cosas a medias y no terminas lo que empezaste porque te desesperas o de plano porque te da flojera ser insistente sin darte cuenta que la clave para lograrlo es la persistencia. Ten presente que los sueños se cumplen cuando se trabajan en ellos, algunas ocasiones dejas las cosas a medias y no terminas lo que empezaste porque te desesperas o de plano porque te da flojera ser insistente sin darte cuenta que la clave para lograrlo es la persistencia. Tus sueños y proyectos no se cumplirán por arte de magia, si sigues con tu flojera y falta de decisión y carácter jamás lograrás nada en tu vida.

Virgo

Pon mucha atención a tus sueños pues te mostrarán respuestas a esas preguntas que te has planteado. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. Te vas enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día. Arma ese negocio que tienes en mente, será una excelente oportunidad de crecimiento. Amores de una noche se visualizan. Y una amistad estará jodiendo tu día. Posibilidades de un negocio o venta de un producto. Realizarás tramites que se irán dando de la mejor manera y serán un éxito. No cambies tu manera de ser ni tu esencia para complacer a otras personas, quien te quiera te aceptara como eres y sino que le busquen a la fregada. Recuerda que tu manera de ser es la que te define como ser humano, habrá quien les parezca y quien no, tu no te mortifiques por eso. No confíes en amistades nuevas, date el tiempo para conocerlas y tratarlas antes de darles entera confianza pues de lo contrario te arriesgas a que te traicionen o utilicen lo que les puedas confiar para dañarte en un futuro.

Leo

Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la tiznada. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos. A la fregada el pasado y el futuro, aprende a centrar tus energías en el presente y mandar a la goma todo eso que nomas te frustra o te hace sentir de la tostada, la vida te da otra oportunidad para recuperar el tiempo perdido e invertir tu energía en tus proyectos y esa persona que desde hace mucho te anda pidiendo una oportunidad directa o indirectamente pero que tu haz hecho a un lado por no querer soltar ese pasado que no te ha servido ni pa incomodar su madre. No temas a los cambios, recuerda que la vida te da la opción de mandar a la fregada eso que te dañó y abrir los brazos a nuevas oportunidades. No guardes rencor por quien alguna vez te destruyo con comentarios, mentiras e infidelidades, deja que la vida se encargue de ponerlos en su lugar, tu centra tu tiempo en tu persona y bienestar que lo mejor para ti esta por llegar.

Cancer

En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida y lo demás que te valga. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos entre el mes de marzo y abril. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. En la medida que trabajes en tus sueños y metas será en la medida en que los cumplirás. Una amistad te va confesar sus sentimientos pero tiene miedo a que lo o la rechaces, piensa bien pues en tu mente y corazón estará la decisión correcta que debes de tomar. No le huevonees tanto y echarle ganas a resolver esas cuestiones que te han estresado o quitado el sueño, necesitas más fuerza de voluntad para aprender a decir que NO. No quieras darle gusto a todo mundo, primero en tu vida debes de estar tu y al final tu. No te flageles ni te hagas daño por cosas en las cuales no tuviste nada que ver, no te eches la culpa ni cargues karmas o errores del pasado que no te corresponden.

Géminis

Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Se planea un viaje y vienen rencuentro familiares. Podría nacer una buena amistad. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. No confundas tus sentimientos, date cuenta que quizás no es amor lo que sientes por esa persona a quien le has llorado mares, quizás la soledad es la que te ha llevado hasta ese punto. Recuerda que la vida cobra las facturas, si ya una vez dañaste no te quejes de como te pueda ir hoy en día el karma tarde o temprano tarda en llegar así que si fuiste fregado esas personas que te hicieron daño comenzarán a pagar lo miserable que han sido. Aprende a encontrarte a ti mismo antes de meter en tu vida alguien más. En la medida que des recibirás, así que no te quejes si el día de mañana andas con hambre, no te conformes con las migajas que una persona te puede ofrecer, manda a la fregada a quien no esté dispuesto o dispuesta a darte tu tiempo por completo. Conocerás en estos días a una persona que te va chorriar el asunto, llévate todo tranquilo no apresures las cosas si quieres que surja algo bello. Problemas con ex parejas estarán a la orden del día. Si tienes piores nada todo mejorará en la medida en que la comunicación entre ambos fluya.

Tauro

Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean. Chismes, problemas con ex parejas, malos entendidos y situaciones incomoda con familiares te traerán bien estresada y estresado, manda a la fregada todos los problemas y pon tu mente en blanco, disfruta estos días que los problemas jamás terminarán, aprende a ir resolviendo poco a poco lo que más te apura y te quita el sueño, no quieras resolver tu vida de la noche a la mañana, poco a poco empezarás a ver la luz que necesitas. Amores a distancia se fortalecen, después de una racha en la cual estabas confundido o confundida si existe un amor a la distancia los planetas liberarán la energía que necesitabas para que esa relación comience a madurar y sea más solida que cuando inició.

Aries

Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará un mucho la relación. Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo. Deja de darle vueltas en la cabeza a esa persona que te trae arrastrando la cobija y piensa de esta manera “¿Crees que si esa persona realmente quisiera estar a tu lado no haría aunque sea lo mínimo para estar a tu lado?” no te ilusiones ni te enamores de alguien que no te ofrece un futuro feliz o de quien no te da señales de interés o de quien no hace nada por estar a tu lado y solo con palabras hace promesas que no cumple ni cumplirá, no pierdas tus mejores años e invierte tu tiempo en tu arreglo personal que la persona indicada está por llegar pero estas distraído o distraída con alguien equivocad@. El universo conspirará para tu felicidad pero deberás de poner de tu parte, si bien es cierto que la vida te ha dañado y t ha mostrado el verdadero sabor de la derrota y del sufrimiento también te ha mostrado el camino a la felicidad pero te has atontado y has tomado decisiones equivocadas.