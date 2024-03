Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de febrero de 2024

Aries

En los dineros aprovecha las oportunidades que aparecerán, si te ofrecen un negocio dale para delante pues eso te ayudará a mejorar tu economía solo no te atontes y fíjate con quien te relacionas porque hay personas que buscaran quitarte algo que por derecho te corresponde. Si tienes una relación es momento de salir de la rutina y la monotonía, prepara una cena romántica o sal a cenar con tu pareja, el estar solo en casa cansa, tienes que innovar, una noche de pasión fuera de casa podría ser la clave. En lo laboral puede que llegue un mejor ingreso o cambio de puesto u horario que te va beneficiar recuerda no pedir de rodillas lo que por derecho te corresponde, ponte perra y o tendrás lo que quieres y deseas. Las amistades van y vienen pero solo las buenas prevalecen, no te sientas mal si amistades se terminan pues vienen nuevas a tu vida las cuales serán para siempre, un amigo o amiga no es quien te lleva a los vicios o te enseña a fregar gente, una buena amistad te llevará por el camino del bien y te enseñará a ver por tu bienestar y felicidad aprende a seleccionar quien debe de estar en tu vida.

Tauro

En el trabajo el ambiente está tranquilo, pero hoy te tocará un reto: un pendiente que no podrás entregar a tiempo. No te estreses, explícale a tus jefes por qué no estará listo y verás que te entienden y sino pues ni modo. Además, necesitas un respiro, porque vives demasiado pendiente del trabajo, hay otras cosas importantes en esta vida, debes salir de la rutina y centrarte en ti, se ve una cirugía plástica en puerta que perraaaa! En el amor ándate con cuidado, podría surgir una cita que no esperabas, pero puede que la persona no esté libre del todo, ojo con eso, si tienes pareja, las tentaciones acechan y podrías convertirte en el amante, la de la sombra, la prohibida, la otra. No te dejes llevar por impulsos que luego puedan traerte problemas. Mantén la cabeza fría y recuerda que las decisiones apresuradas pueden tener consecuencias negativas.Y en general, Tauro, recuerda tomarte momentos de descanso. No todo es trabajo en la vida. Aprovecha para relajarte y cuidarte un poco más sobre todo en la salud y en tu peso que podrías estar poniéndote bien gorda y ya sabes que te cuesta mucho bajar de peso.

Géminis

Es hora de que te pongas en primer lugar y hagas lo que realmente te hace feliz y a quien no le gusta pues ni modo. No te preocupes por lo que piensen los demás, ¡tú mereces sentirte bien contigo mismo pues eres lo más importante que tienes! Así que, ¿qué tal si empiezas por hacer aquellas cosas que te llenan de energía y te suben la autoestima? Sea andar de cusca o salir de fiesta. Las criticas envidiosas siempre estarán presentes, pero lo importante es que tú estés contento contigo mismo pues no vienes a complacer a ninguna perra verijona. Se te presentarán oportunidades que ni te imaginabas. Puede que al inicio del año las cosas no parecieran muy buenas, pero ahora estás viendo todo de manera diferente, ya se te quitó el miedo y por eso andas con todo y eso es bueno. Aquellos que no creían en ti van a tener que tragarse sus palabras y van hacer chile por donde te conté. Confía en tus habilidades al máximo, porque si estás en esta posición, ¡es por algo!

Si hay alguien que te interesa, ¿qué esperas? Envía ese mensaje, da ese paso, ¡atrévete! Si no lo haces, podrías quedarte estancado para siempre. Y si ya estás en una relación, pero sientes miedo de avanzar, es hora de dejarlo atrás y seguir adelante. No te quedes esperando a que sea la otra persona la que dé el primer paso, si ya quieres comprometerte dale con todo y si tienes dudas no estes perdiendo el tiempo.

Cáncer

Este fin de semana es hora de dejar atrás lo que ya no te hace feliz, ve soltando todo lo que te causa estrés y conflicto y deja ir. No te sientas mal por alejarte de personas que no te valoran no estas para aguantar a nadie. Guarda esos chats molestos, silencia esas conversaciones y sigue adelante. ¡Pon en primer lugar tu bienestar y haz lo que te haga sonreír! Y lo demás a la fregada. Es momento de enfrentar tus miedos y cuidar de ti mismo, organiza tu día para dedicarte una hora a ti mismo, sin molestias. Ya sea haciendo ejercicio o disfrutando de tus pasatiempos favoritos, es importante que te enfoques en ti. Aunque al principio te cueste, verás cómo te hace sentir mejor. Marzo llega cargado de energía positiva, ¡prepárate para grandes cosas! porque este mes te van a dar hasta para llevar en el amor pero debes de tener cuidado porque podrían venir infidelidades. Este mes podría traerte oportunidades emocionantes y un renovado deseo de aventura, vete de viaje o sal de fiesta algún pueblo mágico con tus amigos para que disfrutes! Valora las experiencias por encima de las cosas materiales y disfruta de momentos únicos con tus seres queridos.

Leo

Este fin de semana, ponte perra y marca tu territorio y demuestra tu poder satanico, no des segundas oportunidades fácilmente, ahora es momento de valorar tu perdón. ¡Haz lo que te dé la gana y no te disculpes por ello! Recuerda que no estás para soportar a nadie

Mantén tus planes en secreto y prepara tu gran jugada, evitaras las críticas y las copias manteniéndote en silencio. Sorprenderás a todos con tu próximo movimiento, que será totalmente inesperado. Aprende a no meterte en problemas que no son tuyas, no te enganches en cuestiones que no te corresponden para que evites problemas.

Es momento de aprender de tus errores y comenzar a ver más por ti antes que por los demás porque después ni las gracias te van a dar. Vienen días de cambios en los cuales debes cuidar tu economía, no te metas en tandas ni en asuntos que no te dejan nada de provecho solo te hacen tener pérdidas. Recuerda cuidar de tu familia, si hay diferencias, deja el orgullo a un lado y ten una conversación sincera. Prioriza el amor y la unión familiar en este fin de semana llena de poder y determinación. ¡Que tengas un fin de semana llena de éxitos!

Virgo

Si tienes piores nada en estos momentos toma en cuenta los problemas por los que ya pasaron para no volver a caer en los mismos errores de siempre, recuerda que los golpes son para aprender y no para volver a caer en las mismas cuestiones. Este fin de semana es momento de celebrar, te liberaste de personas que ya no te sumaban y sientes un gran alivio por ello. No hay espacio para la amargura, estás enfocado en el futuro y eso es lo importante. Evita caer en la trampa de la venganza, mejor dirige tu energía a lo positivo y sigue adelante con tus sueños. La ira solo te distraerá de tus metas, así que deja de lado cualquier rencor y céntrate en tu bienestar mental. No te conformes con menos de lo que mereces, es hora de jugar tus cartas y preparar un plan B por si las cosas no salen como esperas. Invierte en tu desarrollo personal y no temas arriesgar, ¡tu esfuerzo dará frutos extraordinarios! Las amistades se fortifican, y las falsas empezarán a caer poco a poco. No inviertas tu tiempo en algo que no te hace feliz o no te hace sentir mejor. No culpes a los demás de tus propios errores y aprende a tomar el toro por los cuernos, enfrenta lo que viene y muéstrate a ti mismo o misma tu capacidad para lograr tus metas y proyectos.

Libra

Sal con tus amigos, organiza una reunión virtual o una salida para ponerte al día con aquellos que has descuidado últimamente sobre todo con los chismes. La compañía de tus seres queridos te ayudará a recargar energías y encontrar un equilibrio emocional porque últimamente has andado bien loca. Además, podrías recibir noticias emocionantes sobre el amor, ya sea en forma de un nuevo interés romántico o un momento especial con tu pareja actual. Mantén los pies sobre la tierra, te está yendo muy bien pero no te infles, este fin de semana podrías enfrentar algunos desafíos en el trabajo que podrían ponerte tensa o preocuparte de más. Prepara un plan B por si acaso y mantén la calma frente a cualquier cambio repentino. Atrévete a probar algo completamente nuevo. Ponte estudiar eso que siempre quisiste o mínimo haz un curso. Quizás te de algo de miedo, pero lo peor que puede pasar es que te diviertas y aprendas algo nuevo que mejore tu vida. Tienes miedo de volver a confiar y ser traicionado o traicionada, si sigues pensando de esa manera jamás lograrás concretar nada y conocer la verdadera felicidad. Si esa persona te daño la existencia mándale bendiciones y cierra círculos solo así le darás entrada a tu vida a las personas que de verdad merecen estar en ella.

Escorpio

Cuídate mucho de chismes y habladurías pues hay personas que te estar tirando friegos de mala leche en tu circulo de amistad, no confíes en todas las personas que te rodean y busca la manera de centrar tu tiempo y energía en tu bienestar. Una llamada de un familiar te dejará preocupado o preocupada ten calma todo va estar bien y se va a solucionar. Debes tomar acción para alcanzar tus sueños, si algo te encula, busca prepararte y aprender más sobre eso, la suerte puede tocar a tu puerta, pero debes estar preparado/a. ¡Es hora de convertir tus sueños en realidad! Retoma la confianza en ti mismo/a y en el futuro, si te sientes preparado/a, considera dar una segunda oportunidad a ese alguien que te decepcionó, eso sí, mantén los límites claros y la comunicación abierta, no te tragues nada que no te agrade. Puede que te encuentras con una situación conflictiva con tu pareja o algún amigo cercano, usa la comunicación clara y directa, en pocas palabras di las cosas al chile y como son y si se ofenden es su problema. Tu madurez emocional te ayudará a superar cualquier obstáculo. ¡Que tengas un tiempo lleno de logros y crecimiento! Estas por conocer un amor que te va hacer cambiar muchas cosas de tu vida, pues tu carácter será más dócil y verás la vida de una manera distinta. Una amistad tuya andará muy pegado o pegada a ti en estos días, quiere sacarte información, no cuentes ni le digas nada, ni de tus proyectos ni de tu familia.

Sagitario

Un amor del pasado regresa a dañarte la existencia, cierra círculos y mándalo o mándala a la tostada, no vale la pena volver a comer lo que ya wacariaste. Este fin de semana, tu determinación te llevará lejos, Sagitario. A pesar de tus dudas internas, estás listo/a para brillar en tus proyectos, sácale provecho de todas las formas que se pueda. No dejes que tus inseguridades te detengan, ¡es hora de demostrar tu poder satanico y dar lo mejor de ti! Cuidado con una amistad tuya que te va meter en problemas por chisme ay malentendidos. Es momento de tomarte un respiro, Sagitario. Tu agitado ritmo de vida puede estar pasando factura a tu bienestar emocional y podrías presentar problemas de salud ya sea ansiedad o estrés. Dedica tiempo para ti mismo/a, desconéctate del mundo exterior y recarga energías. ¡Tu mente y cuerpo lo agradecerán! No todo es trabajo. Prioriza tu salud este fin de semana, Sagitario. Si has recibido noticias preocupantes, no entres en pánico. Tómalas como una oportunidad para hacer cambios positivos en tu estilo de vida. Dedica atención a cuidar tu cuerpo y mente, adoptando hábitos más saludables. ¡Recuerda que tu bienestar es lo más importante, Sagitario! Ten presente que oportunidades tendrás mucha en tu vida, pero su sigues atontándote de la manera en que lo haz hecho hasta hoy jamás lograrás concretar nada, date una nueva oportunidad en el amor, a veces es mejor ser primero amigos o amigas antes de iniciar un noviazgo.

Capricornio

No sigas martirizándote ni deprimiéndote por tu mala suerte o cuestiones que ya son del pasado, aprende a ver la vida con amor y darte cuenta que mientras tengas vida tienes muchas posibilidades de ser feliz y salir adelante en tus planes y proyectos. Te estás preparando para un evento importante, Sagitario. Este fin de semana, estarás enfocado/a en un proyecto que te emociona, tú dale para delante y que sea lo que Dios quiera. Aunque puedas sentir algunas dudas sobre tus capacidades, es importante que te mantengas firme en tu determinación, recuerda que el qué no arriesga no gana, confía en quien eres y lo vas a lograr. Necesitas un descanso urgente, Sagitario. Tu agenda está repleta de actividades y compromisos, pero tu mente y cuerpo necesitan un respiro. Este fin de semana, date permiso para desconectar del mundo exterior y pensar un poco más en ti que tienes todo para salir de la rutina diaria. Puedes reservar una tarde para ti mismo/a, apagar tu teléfono y simplemente relajarte en casa o hacer algo que realmente te guste. Es fundamental que recargues energías y cuides tu bienestar emocional para evitar problemas de estrés y ansiedad. Estás preocupado/a por tu salud, Sagitario. Recientemente has recibido noticias que te inquietan, pero es importante que no entres en pánico. Este fin de semana, toma medidas concretas para mejorar tu bienestar, recuerda hacer dieta y ejericio que se te está haciendo bolas el engrudo. Si es necesario, también considera buscar ayuda profesional para abordar tus preocupaciones de salud menta, ósea ir a terapia loca. Recuerda que cada pequeño paso que tomes hacia un estilo de vida más saludable es un paso en la dirección correcta.

Acuario

En la medida que des recibirás, si tienes pareja no le exijas más de lo que estas dispuesto o dispuesta a ofrecerle, a veces pelas por tonterías del pasado. Es el momento perfecto para perseguir tus sueños con coraje y pasión, dale para delante y ve por lo que deseas y quieres tienes todo para lograr tus metas. Si has estado atrasando en alguna idea o proyecto, este es el momento de actuar y hacer realidad tus ambiciones, no esperes más tiempo y aplícate, ponte las pilas y ve por lo que deseas. Si estás soltero, podrías conocer a alguien especial durante una salida o un viaje improvisado, dale vuelo a la hilacha y disfruta que a eso viniste a este mundo. La química será intensa y te llevará a disfrutar de una conexión apasionada, además se te da fácil caer en tentaciones. Si estás en una relación, aprovecha este período para reavivar la chispa y fortalecer los lazos con tu pareja, vete al motel o sal de la rutina y aprovecha para disfrutar a tu pareja. Debes tener cuidado con la comunicación durante estos días, asegúrate de expresarte con claridad y de entender completamente las instrucciones y mensajes que recibas, especialmente en el trabajo. Evita malentendidos y confusiones manteniendo una comunicación abierta y transparente en todas tus interacciones. Te han hecho trabajos de brujería o te han salado con malas energías y es por eso que a veces se te va el sueño o te sientes cansado o cansada, bárrete con una veladora blanca y enciéndela, eso te ayudará a despejar un poco tu camino y obtener mejor suerte en lo que emprendas.

Piscis

No busques pretextos para estar picandole el buche a tu pareja y mejor busca momentos para pasarla bien y divertirse; tienes muchas dudas sobre si te ama o no, recuerda que si esta contigo es por algo, así que no te hagas ideas tontas o de lo contrario solo dañan la relación. Familiares te visitarán, un evento social, reunión o salida está por concretarse te la pasarás de lo más genial. Una amstad te va buscar para contarte puros chismes, ten mucho cuidado en lo que le comentas pues es muy de ir y traer y te puede meter en problemas bien gruesos donde tu imagen quedará dañada. Necesitas despabilarte de una vez por todas y mandar a la fregada todo eso que te esta quitando el sueño y preocupando mucho. No trates de aparentar algo que estas sintiendo, dale riendas sueltas a tus sentimientos y lo que tenga que ser será, no pierdas tu tiempo y demuestra tus sentimientos si esa persona no quiere nada contigo al menos no estarás perdiendo el tiempo que puedes aprovechar con alguien que sí te valore. Ten mucho cuidado con las personas que te relacionas pues estas en una etapa en la cual puedes ser traicionado al punto de sufrir mucho por la perdida de una amistad o de un amor. Envidias al por mayor, no comentes tus proyectos o te expones a que te los salen bien gacho, al final por eso muchas veces logras concretar lo que tienes planeado