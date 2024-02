Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de febrero de 2024

Piscis

Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores pero no te atontes demasiado pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio, no andes con la bandera de dar sin recibir nada a cambio o en cualquier momento terminarás cansándote. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Es momento de reflexionar, es probable que estés descuidando las relaciones humanas más importantes en tu vida. Hoy, detente un momento y observa a tu alrededor, reconoce a las personas que te apoyan diariamente y desean lo mejor para ti. Valora a las personas que tienes cerca y escucha sus consejos. Esto puede estar afectando tu energía, provocando un bajón. Recuperarla será tan simple como hacer un poco de ejercicio diario. Media hora de caminata o carrera al aire libre será suficiente para recargar tus energías. En el amor, estás en un buen momento. Si tienes pareja, tu relación será tranquila y feliz. Si estás soltero/a, las posibilidades de encontrar un nuevo amor son altas. Aprovecha esta etapa para dejar atrás cualquier fracaso amoroso anterior y abrirte a nuevas oportunidades. La felicidad está a tu alcance si estás dispuesto/a a darle una oportunidad al amor. No subestimes el poder del ejercicio físico para mejorar tu estado de ánimo y recuperar tu energía, sal a la calle, camina o corre un poco, y verás cómo te sientes mucho mejor. Este simple hábito diario te ayudará a enfrentar los desafíos con mayor vitalidad y optimismo.

Acuario

Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte mauser. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que todo en esta vida se paga. Es posible que te enfrentes a un dilema que requiere de mucha delicadeza para resolverlo. Puedes encontrarte en una situación en la que dos personas a las que valoras estén en desacuerdo, y tú estés en medio. Mantén la neutralidad y no reveles secretos que te han sido confiados. Lo mejor es que ambas partes aclaren sus dudas entre sí. No te involucres más de lo necesario y mantén la calma para evitar enemistades. Es probable que hoy surja una discusión con tu pareja debido a un tema que lleva tiempo sin resolverse. Es importante que intentes resolverlo de manera constructiva, ya que esta persona puede tener un papel importante en tu futuro. Escucha sus puntos de vista y exprésate con diplomacia. Afina tu intuición y piensa cuidadosamente antes de hablar o tomar decisiones. En ambos casos, es esencial que afines tu intuición y seas muy diplomático/a en tus interacciones. Piensa antes de hablar o decidir sobre cualquier asunto y asegúrate de considerar las consecuencias de tus acciones. Mantén la calma y busca soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Con paciencia y sensibilidad, podrás superar estos desafíos y fortalecer tus relaciones personales.

Capricornio

Es momento que te despojes de tanta cosa que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos. Es importante que te conectes con tu intuición y prestes atención a las oportunidades que se presentan en tu vida a diario. Parece que estás dejando pasar estas oportunidades sin siquiera reconocerlas. Si aprendes a aprovechar alguna de ellas, podrías empezar a brillar y destacar, allanando el camino hacia el éxito. Aprende a reconocer lo que es bueno para ti cada día y no dejes pasar las oportunidades que se te presentan. Si hoy te sientes nervioso/a porque alguien te debe dinero y aún no te lo ha abonado, es posible que esa persona no pueda hacerlo en este momento. No te decepciones ni te desanimes. Confía en que el dinero llegará en el momento adecuado. Sigue confiando en esa persona y mantén la fe en que cumplirá con su compromiso. En cuanto al amor, parece que estás experimentando un momento de estabilidad. Sin embargo, es importante que pongas de tu parte para mantener esta estabilidad e incluso mejorarla. Dedica tiempo y esfuerzo a fortalecer tu relación amorosa y trabaja en conjunto para hacerla crecer y prosperar.

Sagitario

Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala a la porra pero no sigas alimentado esperanzas de que va cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Si experimentas molestias digestivas o dolor de cabeza, tu cuerpo te está enviando una señal de advertencia. No ignores estos síntomas, pero tampoco te alarmes excesivamente. Es algo que le sucede a todo el mundo de vez en cuando. Tu organismo te está pidiendo a diario que te cuides más, probablemente como resultado del estrés y la falta de atención a tu bienestar. Es hora de empezar a prestarle más atención a tu salud y hacer cambios positivos en tu estilo de vida. Es posible que hayas pasado por un período difícil en el aspecto sentimental, lo que puede haber contribuido a tu malestar físico. Sin embargo, hoy tienes la oportunidad de iniciar la recuperación tanto física como emocional. Si sientes la necesidad de conocer mejor a alguien con quien has cruzado recientemente, no lo dudes. Aprovecha esta sensación positiva como el primer paso hacia la recuperación de tu bienestar emocional. Considera seriamente la posibilidad de abrirte nuevamente al amor y permitir que alguien nuevo entre en tu vida. Es importante que te cuides a diario y que prestes atención tanto a tu salud física como emocional. Iniciar este proceso de recuperación te ayudará a reconstruir un espíritu feliz y lleno de ilusiones. No tengas miedo de explorar nuevas oportunidades de amor y de abrir tu corazón nuevamente. Tu bienestar y felicidad son prioridades que merecen toda tu atención y esfuerzo.

Escorpión

No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo no tienen nada bueno, fíjate bien a quien le lloras. Una amistad te irá con chismes de ex pareja o de persona que anda hablando de tu persona. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Es posible que te sientas desanimado/a porque aún no has alcanzado los resultados que esperabas a pesar de haber hecho todo lo posible por lograrlo. Sin embargo, recuerda que el éxito llega a su propio ritmo. Sigue siendo constante y persistente en tu esfuerzo diario. La dedicación y la honestidad siempre son recompensadas tarde o temprano. Mantén la ilusión y confía en que eventualmente alcanzarás tus metas. No te aferres tanto a tus planes, a veces, ser más flexible y estar abierto/a a los cambios es la clave para alcanzar el éxito. Aprovecha las oportunidades que se te presenten y sé capaz de adaptarte a nuevas situaciones y caminos que surjan. La vida puede sorprenderte gratamente cuando menos lo esperas, así que mantén una mente abierta y dispuesta a cambiar de rumbo si es necesario. Una persona inesperada podría pedirte una cita, si estás soltero/a, esto es una excelente noticia, ya que se trata de alguien con quien sentirás una conexión instantánea. No dudes en aceptar esta invitación y abre tu corazón a nuevas oportunidades de amor y compañía.

Libra

No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo constantemente. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. Es importante que no te dejes llevar por la ansiedad respecto a ciertos temas. A veces magnificas situaciones que en realidad no son tan importantes. Trata de ser más realista y no te excedas en tu entusiasmo por cosas que no son tan extraordinarias como las percibes. Controla tu imaginación y evita caer en temores innecesarios. Mantén los pies en la tierra y verás cómo logras evitar preocupaciones excesivas. Si has tenido momentos difíciles con tu pareja, es probable que él/ella se sienta inseguro/a. Tú puedes ayudarle a superar esos temores. Sorprende a tu pareja hoy con una propuesta para salir a algún lugar improvisado. Juntos podrán explorar un nuevo mundo y fortalecer su vínculo. Tu apoyo y tu compañía serán clave para superar las dificultades y construir una relación más sólida. Tu carácter inquieto y tu imaginación pueden llevarte a exagerar situaciones o a emocionarte demasiado por cosas que no son tan extraordinarias. Es importante que te controles un poco cada día. Mantén la calma y evalúa las situaciones de manera objetiva. No permitas que tu mente te juegue malas pasadas. Aprende a diferenciar entre la realidad y tus percepciones exageradas para evitar malentendidos y preocupaciones innecesarias.

Virgo

En próximas fechas podrías comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventura de una noche. No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la tiznada o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no Dios le bendiga. Hoy podrías recibir una oferta para ayudar a alguien con tus conocimientos en un tema que dominas. Esto te dará más reconocimiento y también un dinerito extra. Es un buen momento para invertir en cómo te ves y cómo te presentas. Si tienes una reunión de trabajo, asegúrate de lucir bien para causar una buena impresión. Recuerda que una buena imagen puede traerte éxito. También es buen momento para mejorar tu casa. Esto te hará sentir más seguro/a y feliz. Cambia cosas en tu hogar para que reflejen tu personalidad y te hagan sentir más a gusto. Esto te ayudará a sentirte más tranquilo/a y feliz en tu día a día. Hoy, tu pareja podría proponerte formalizar la relación. Si no estás seguro/a aún, pídele un poco más de tiempo para pensar. Tómate en serio y todos los días decidir qué quieres para el futuro de tu relación. Esto puede traerte muchos beneficios.

Leo

Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va hacer sentir de lo mejor. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va dejar buenas ganancias no te atontes que puede ser tu oportunidad, deja la huevonería y trabaja por salir de la necesidad estás en tu mejor momento. Es momento de enfrentar la ansiedad con calma. Hay algo que te tiene los nervios de punta a diario, pero agobiarte o desesperarte no te llevará a la mejor solución. Recuerda tus habilidades y cualidades, y utilízalas para mantenerte fuerte y positivo/a en lugar de caer en la desesperación. Mantén la calma y verás que podrás resolver cualquier situación con éxito. Hoy puede llegar a ti una oportunidad de negocio, mantén la mente abierta y relajada para evaluarla correctamente. Tómate el tiempo necesario para analizar los pros y los contras antes de tomar una decisión. Confía en tus habilidades para tomar decisiones acertadas y aprovechar esta oportunidad que se presenta ante ti. Si has estado preocupado/a por tus finanzas, no te agobies. Pronto verás una mejora en tu situación económica. Confía en que superarás este bache y recobrarás la estabilidad financiera. Mantén una actitud positiva y enfócate en las soluciones en lugar de preocuparte por los problemas.

Cancer

Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas bien lejos pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Posibilidad de embarazo en próximas fechas estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. La vida te está presentando oportunidades constantemente, pero a veces te cuesta reconocerlas. Hoy es el momento de abrirte a esas posibilidades y dejar de lado el miedo al fracaso. Todos cometemos errores, pero cada uno de ellos nos brinda la oportunidad de crecer y avanzar. Empieza a dirigir tu vida con valentía y determinación, y verás cómo los astros te impulsan a dar un giro radical. Hay un viaje en el horizonte, y los astros te animan a comenzar a prepararte desde hoy mismo. Tal vez sea una escapada en vacaciones a un lugar lejano que has estado soñando visitar. Organízate, revisa los papeleos necesarios y planifica cada detalle. Verás que la anticipación y la ilusión por ese viaje te ayudarán a dejar atrás tus preocupaciones cotidianas. Este es el momento de confiar en ti misma/o, los astros te otorgan el impulso necesario para tomar el control de tu vida y dirigirla hacia donde realmente deseas. No temas a los cambios ni a las decisiones difíciles. Tienes la fuerza y la determinación para enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino. ¡Confía en tus instintos y sigue adelante con seguridad!

Géminis

Sentirás necesidad de mandar todo a la tiznada e irte lejos, animo, las pruebas te harán más fuerte. Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada. Ten cuidado con persona del pasado que retorna y podría meterte en problemas por cuestión de chismes. Antes de dejar que las palabras salgan disparadas, tómate un momento para respirar. Hoy te encontrarás en situaciones que despiertan tu impulso de discutir, especialmente cuando alguien cercano te señale algún aspecto a mejorar. Piensa antes de actuar, recuerda que la reflexión es clave para evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Abre tu mente a las críticas: No todas las críticas son malas, Géminis. Acepta con humildad los consejos de aquellos que te quieren de verdad, aunque te cueste un poco digerirlos. Escuchar diferentes puntos de vista te ayudará a crecer y evolucionar como persona. No te cierres a las opiniones sinceras, ¡aprovecha esa energía dual que te caracteriza para ser más receptivo/a! Hoy es el momento de demostrar tu madurez, aprende a diferenciar entre las críticas que te ayudan a crecer y aquellas que solo buscan dañarte. No permitas que comentarios negativos de personas ajenas te afecten emocionalmente. Enfócate en las personas que te quieren de verdad y deja de lado a los envidiosos. ¡Confía en ti mismo/a y sigue adelante con determinación!

Tauro

Escucharás chismes acerca de ti que te pondrán de mal humor ya que vienen de amistades y algunos otros de familiares, que te valga y que no te afecte, no tienes por qué dar explicaciones de tu vida a nadie más que a quien te de pa el gasto, aprende a que se te resbale lo que la gente piense, cree o diga acerca de ti, recuerda que el día en que aceptes tus defectos ese día los comentarios y tonterías de las personas dejarán de importarte. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Hoy podrías encontrarte con críticas en el trabajo. No te desanimes, reconoce tus errores con humildad y ánimo. Tienes la fuerza interior para superar cualquier obstáculo que se te presente. Además, tu creatividad está al máximo, así que convierte esa crítica en una oportunidad para brillar. Presta atención, porque el amor podría estar tocando a tu puerta sin que te des cuenta. Alguien que ha estado pensando en ti durante un buen tiempo está esperando dar el paso, pero le da miedo el rechazo. Echa un vistazo a tu alrededor, observa bien quién ha estado cerca últimamente y qué conversaciones has tenido. Ahí encontrarás las pistas que necesitas para descubrir quién es esa persona especial. Si te interesa, no lo dudes y toma la iniciativa. ¡El amor está en el aire! Es hora de reconocer tu valía profesional y personal. No dejes que un comentario negativo te hunda el ánimo. Tienes todas las habilidades para convertir esa crítica en un aplauso. Confía en ti mismo/a y enfoca tus energías en lo positivo. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para demostrar tu grandeza. ¡Tú puedes con todo!

Aries

Es momento de poner en una balanza tu vida y decidas qué harás para seguir tu camino y cumplir tus metas y sueños, no te detengas por nadie y que te valga todo lo que la gente piensa al final ellos no te dan pa el gasto ni son responsables de tus logros, metas o caídas. Una persona que te está empezando a interesar mucho empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés pa que se anime a dar ese paso por ti, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas pues podrías terminar bien enamorado o enamorada, recuerda que siempre va habers alguien más vivo o viva que tú que te lo o la quera bajars, así que no bajes la guardia. Hoy podrías enfrentarte a la revelación de una mentira por parte de alguien en quien confiabas. Es posible que te sientas traicionado/a, pero es importante que afrontes la situación con valentía y hables con esa persona para aclarar las cosas. No dejes que te tomen por ingenuo/a y busca la verdad en la conversación. Además, este evento te llevará a reflexionar sobre la importancia de la honestidad en tus propias relaciones. Considera si has ocultado información a un ser querido con buena intención, pero recuerda que la transparencia es fundamental para mantener la confianza. Finalmente, estate atento/a a tu teléfono, ya que podría llegar un mensaje inesperado de alguien del pasado que te interesa mucho. Este contacto inesperado podría traerte alegría y abrir nuevas oportunidades en tu vida emocional.