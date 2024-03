Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de marzo de 2024

Piscis

Hay amistades que te ven con ojos de amor sin embargo estás viviendo una etapa en cual desconfías hasta de tu propia sombra, nuevos proyectos en puerta y comenzarás a planear un viaje. Nuevos planes en mente y posibilidad de un viaje, ten cuidado con querer cambiar la forma de ser de las personas que te rodean, aprende a respetar su forma de vivir, mejor atiende tu vida pues la has descuidado por atender cuestiones que no te benefician en nada. Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de tus ojos y comenzarás a tratarlos como se merecen. Deja de esperar que las personas te paguen con la misma moneda que jamás lo harán, preocúpate más por tu vida y deja de meterte en la de los demás, ya no descuides tanto tu figura y métele al gym o al zumba o de lo contrario solo te expones a que vuelvas a recuperar el puercaso que te cargabas y más con esta cuarentena. Aguas con tomarte las cosas tan apecho, no es necesario armar lios o broncas cuando el motivo no da pie a eso. Momento de cambios de conducta en la cuestión de los dineros pues deberás de ahorrar un poco más para evitar problemas económicos en un futuro muy próximo.

Acuario

No aparentes por nadie algo que no eres, mentaliza lo que quiere y necesitas en tu vida y se te dará, pero no bajes la guardia pues los sueños se cumplen con trabajo y no caen del cielo. Toma encuentra los consejos de la familia y no manipules a tu pareja en caso de tener una. Si tienes pareja trata de controlar tu humor y no traer pleitos del pasado al presente, podrían crear conflicto. Vienen cambios importantes en los cual madurarás mucho y mandarás bien lejos a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas, entre esas personas irá una amistad muy querida. En estos días puede habers gratinada de moyete o solo unos simpes arrimones muy perros, recuerda de no enamorarte el primer día, da espacio a que madure la relación. Bien sabemos que te atontas mucho al tomar decisiones y siempre te equivocas y la vives cajeteando, aprende a pensar bien las cosas antes de dar el sí o consultarlo con otras personas. Cuidado con amores de una noche que solo te traerán dolores de cabeza y otros problemas. Necesitas ponerte las pilas y tomar tus desiciones propimente, dejate de tonterías eres algunas veces bien culichi pa decir las cosas y sueles guardarte lo que ves y no te agrada por eso después te andas ahogando en tu propio veneno.

Capricornio

Es necesario arreglar el mugrero que tienes en casa o de lo contrario no vas a dejar que fluya la energía positiva, aprende a disfrutar a los nuevos amores y mandar a la tostada a quien solo te atontó o te hace sentir miserable. Compras inesperadas y visitas de familiares estarán presentes. Movimientos en tu economía se aproximan y posibilidad de reencuentros con personas de tu pasado. No confundas tus sentimientos y no trates de dar todo por quien ni apuesta ni un comino por ti, amor de una noche y posibilidad de encamamiento con amistad. Viene una semana muy intensa pues estarás algo lastimado o lastimada de tu corazón, cada día te cuesta creer más en quienes te rodean y no es para menos han hecho contigo lo que quieren, sin embargo, tienes una fuerza muy grande de ti que en cualquier momento saldrá para mostrarle al mundo de qué estás hecho o hecho y la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres. Viene un ciclo en que estará presente lo que viene siendo el amors, aprende a ser mas cochino o cochina en el se$&o eso será la garantía que tendrás pa que esa persona regrese y te pida más, esfuérzate en hacer bien tu jale sexual.

Sagitario

Cuidado con infecciones y alergias en tu piel pues podrían presentarse en cualquier momento. No es momento de creer en quien ya te falló o traicionó en tu pasado. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo que podrían afectar a tu familia. Amistad rompe su relación por una tercera persona en cuestión. Aprende a que no te afecten comentarios tontos de otras personas. Momento de cerrar ciclos laborales para poder abrirte a nuevas oportunidades en las diversas áreas que la vida te ofrece. Si eres tan bitch como quieres hacer creer a los demás demuéstralo con tus actos y no solo finjas que lo eres, esa será la clave pa que no sigan fregándote. Deja el pasado atrás y olvida a quien te hizo daño o te traicionó. Visita de familiares en puerta y reuniones con amistades. Ten cuidado con pagos de última hora pues podrías pasar por situaciones complicadas de dinero sino sabes administrarte de manera correcta. Busca tus sueños y tus metas y no des explicación a nadie pues solo a ti te corresponde ser feliz en esta vida. Oportunidad de casamiento si te aplicas podrías recibir la propuesta matrimonial si es así aprovéchala y disfruta el momento y sino no pasa nada sigue en la puteria.

Escorpión

Últimamente has pensado mucho en tener una pareja y una relación muy estable y eso se debe a que ya te estas cansando de andar de ofrecido u ofrecida en todo el ejido, buscas el matrimonio y la familia, ya es tiempo de sentar cabeza. Un nuevo amor está por llegar mediante red social o amistad, te dará tus buenas noches de pasión desenfrenada. Déjate ya de pequeñeces y ve a lo grande. No permitas que te manipulen ni hagan de ti lo que quieran, recuerda que tú tienes la última palabra en tu vida, podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó sin embargo la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores. Muchos problemas en la familia que se arreglarán cuando aclares todo el show. No tengas miedo de cambios laborales, eso sí, no sueltes uno hasta tener asegurado el otro o de lo contrario te quedarás como el perro de las dos tortas. Vas a tener la oportunidad de dejarsela caer a alguien o que te truenen a ti, si esa persona esta guena pos dale que te valga mauser y aprovecha estas oportunidades y postres que te pone la vida, recuerda que no se pierde nada, además andas mas solo o sola que una perra operada, solo hazlo con protección pa evitar que se te pudra el asunto o salgas con tu domingo 7.

Libra

Sorpresa en casa, que les va dejar muy buen sabor de boca y los pondrá bien feliz. No te desanimes si ha habido problemas en tu jale o en tu vida todo se va arreglar de la mejor manera. No te tomes la vida tan enserio mira que ya nadie lo hace, no guardes rencores ni te amargues por situaciones que tienen solución. Has tenido grandes oportunidades de tener a quien quieres en tu vida, pero has descuidado eso por esperar a alguien que jamás va a volver o va a llegar. Tus sueños y metas son tu responsabilidad y deberás de cumplirlos sin dar explicaciones a otras personas. Hay momentos en que te desespera la pasividad de otras personas, no te metas en camisa de once varas, atiende tus cosas y deja que las otras personas se las arreglen como les de su gana. Cuidado con cambios en tus estados de ánimo pues ese carácter podría hacerte cometer errores en el terreno laboral, pero sobre todo en el terreno de los amores. Vienen días de mucha incertidumbre al no recibir noticias de una persona a la cual has extrañado mucho en los últimos meses. Alguien a que quien amas o has querido un friego te va dar algo que va hacer que se te frunza la col..umna de la impresión!

Virgo

Viene un viaje en puerta que has planeado ya desde hace mucho pero que por una u otra razón no se había llevado acabo, empezarás a recibir con las piernas abiertas… digo con los brazos eso que la vida te había quedado a debers. Amistades desaparecerán y hacen bien en irse pues nunca aportaron nada y solo servían pa lo que viene siendo la borrachera. La vida se encargará de ponerte lo que mereces en tu camino, pero tendrás que lucharle pa que se te dé y sea para ti. En el amor ni te emociones que no se ve un panorama claro ni bueno. Enfócate en tus sueños a corto plazo si eres demasiado ambiciosos con ellos o conseguirás ni maíz. Cuidado con papeles, no firmes nada pues no son buenos tiempos para hacer eso. No temas a nuevas oportunidades laborales, la vida te dará mejores, pero deberás de ser muy inteligente pues podrías perder un buen trabajo por ir por uno que no te dejará ninguna ganancia. En el amors, vienen muchas nuevas oportunidades, traen perros y perras que les ladren, a veces se atontas un chorro y por hacer caso a quienes los y las desprecian dejan ir a quienes han estado ahí con ustedes en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad etc. Eres muy de darte el taco y prender el boilers pos tas werka y se te hace fácil, nomas te gusta calentar la comida y despues salir corriendo porque te da miedo enamorarte.

Leo

Traes algo de depresión en tu vida y eso se debe en gran medida a que te han faltado centavos y apoyo de personas para lograr ciertos objetivos que tenías planeados, necesitas mandar a la fregada todo eso que te estorba y quererte un friego porque si tu no lo haces nadie lo va hacer por ti. Perderás una amistad por malentendidos y familiar lejano se acercará más a la familia, ten cuidado con hablar de más cuando no te pidan tu opinión. Ya no dejes nada para mañana y empieza a trabajar en lo que quieres desde hoy. Que el amor no te haga cometer equivocaciones. No confíes en quien solo te busca cuando necesita algo o te expondrás a que cuando menos acuerdes te traicione o te haga una burrada. No des todo por alguien que no meterá las manos al fuego por ti. Enfermedades respiratorias y cambios en tu interior te harán más perra o perro que ates, es decir ya no tan fácil podrán jugarte el dedo en el hocico. En las próximas noches antes de dormir te llegarán a tu mente un chorro de pensamientos bien pesimistas que te quitarán el sueño y te harán sentir de la fregada, si bien es cierto que no has realizado muchos sueños también es cierto que es porque no le has puesto las ganas y el empeño suficiente. El insomnio de cada noche te pondrá a pensar mamadas que nomas a ti se te ocurren, andarás bien pinche fumado y fumada.

Cancer

Eres muy dominante y te encanta que las cosas se hagan rápido y de la manera que tu quieres, no te exaltes y bajale de huevos y ovarios que no todas las personas están pa aguantarte y solo te expones a que te torteen el fregado hocico. Ten cuidado con tus pies y rodillas pues hay posibilidades de caídas y fracturas. Si tienes pareja mejorará mucho la relación y una situación podría unirlos más que nunca. Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora. Cuídate de cambios de humor pues si tienes pareja podrías salpicarla con tus malas vibras y enojos. Posibilidad de cambio de residencia o viaje en próximas fechas. Amistad termina relación y podría necesitar de tu apoyo. Es posible que un chisme sobre persona del pasado te llegue, no tiene por qué afectarte ya es punto y aparte. Recuerda que los problemas jamás se van a terminar aprende a lidiar con ellos y buscar la manera de superarlos. Perro no come perro ancina que deja de hablar de tus amigos y amigas para evitar problemas mayores. No te desesperes tanto, pronto llegará esa persona que te va dar pa los chicles cada que lo necesites, te darás cuenta que la espera ha valido la pena, necesitas acercarte más a personas bufadoras pues en un futuro te pueden servir para dañar a tus enemigos.

Géminis

En los próximos días llegarán a tus oídos comentarios y chismes sobre tu persona la mayoría negativos y en contra de algunas amistades, necesitas aprender a mandar a la fregada todo ese show, no te mortifiques ya por esa gente que nomas hablan porque tienen hocico, recuerda que les va doler mas que los y las ignores a que te bajes a su nivel. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no pierdas el piso por nadie y date tu lugar. Explicaciones absurdas llegarán a ti de personas que querrán justificar sus errores, sabes darte cuenta cuando alguien te miente y lo pondrás en evidencia. Si tienes una relación ten cuidado con andar prendiendo el boiler con otras personas. Trata de controlar lo que sale de tu boca, podrías dañar a quien de verdad quieres. Trata de buscar el equilibrio en todo, no permitas que comentarios y chismes de personas sin qué hacer te arruinen tu día. Una fiesta en puerta y la llegada de una noticia especial. Una amistad te va buscar para contarte algo que te va poner bien feliz y alegre. Posibilidades de un viaje o de conseguir un empleo, piensa bien antes de aceptar o de lo contrario puedes quedar mal por no tener el tiempo suficiente de cumplir tantos compromisos.

Tauro

Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves sobre todo si tienes pareja. Un ciclo muy bueno se aproxima y pronto tendrás noticias de personas que son muy importantes para ti. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, la soledad siempre ha sido tu peor enemiga, pero en los últimos meses has aprendido a convivir con ella, últimamente se te resbalan las habladurías y malos comentarios hacia tu persona. Te enteras de rompimiento de relación de amistad. Hay muchas posibilidades de un viaje o de cambio de carro o domicilio, no tengas miedo en darte tus gustitos. Traes muchas ganas de regresar a años atrás y poder aprovechar todas esas fregaderas oportunidades que dejaste pasar, déjate de lamentarte y mejor atiende la perra vida que llevas hoy en día, si bien es cierto que la vida te ha jodido y ya no hay tiempo pa arrepentimientos ni lamentaciones sino seguir de pie y darle a lo que sigue. Volverás a encontrarte con amistades de hace muchos años, amigos o amigas del cole y recordarán viejos momentos cuando zorriaban de jovencitos y jovencitas.

Aries

Días de mucha reflexión, viene un fin de semana intenso de cambios, bufaras a dos que tres que se te interpondrán en tus planes. La vida te pondrá en una situación algo complicada en la cual tendrás que aprender a tomar decisiones importantes. Es importante que les pongas un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas entre esas amistades y familias falsas que solo te roban tu energía y buscan la manera de afectarte. Cambio de planes de última hora, te enteras de que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma, pero saldrá adelante en poco día.

Si tienes piores nada prepárate porque esta semana se pone perfecto para darle duro al catre, haz eso que siempre quisiste hacer, no te quedes con ganas de nada. Si sigues soltero o soltera así seguirás por un tiempo así que siéntate y noo te desesperes y mejor aprovecha estos días pa trabajar en tu arreglo personal que mucha falta te hace y haz descuidado, si vas andar en mismas fachas de siempre ni las moscas te volverán a ver así que es necesario que le eches ceros a la cuenta para invertir en tu imagen.