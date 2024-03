Vicepresidenta Kamala Harris pide “alto al fuego inmediato” en Gaza

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió el domingo que se acepte la propuesta de un alto el fuego de seis semanas en la guerra entre Israel y el movimiento terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

“Dada la inmensa escala de sufrimiento en Gaza, debe haber un alto el fuego inmediato por al menos las próximas seis semanas, que es lo que está actualmente sobre la mesa”, dijo Harris durante un discurso conmemorativo de una marcha por los derechos civiles en Selma, estado de Alabama (sureste).

El sábado, un alto funcionario estadounidense había declarado que Israel había aceptado en líneas generales el acuerdo, que supondría un cese de las hostilidades de seis semanas si Hamás acepta liberar a los rehenes más vulnerables que tiene en su poder.

What we are seeing every day in Gaza is devastating.



As we’ve said, there is a deal on the table that includes a 6-week ceasefire, which would get hostages out and aid in.



Hamas needs to accept it. pic.twitter.com/mhJ2ZacPDc