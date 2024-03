Acusan a padre de Oregón de drogar a las amigas de su hija durante una fiesta de pijamas

Autoridades informaron que un padre de Oregón fue acusado por presuntamente drogar a las amigas de 12 años de su hija durante una fiesta de pijamas.

Michael Meyden, de 57 años, se entregó en la cárcel del condado de Clackamas el miércoles después de que un gran jurado lo acusara de múltiples cargos en relación con la fiesta de pijamas del 26 de agosto, dijo la policía de Lake Oswego en un comunicado de prensa.

En agosto, agentes acudieron a la sala de emergencias del Randall Children’s Hospital después de que tres niñas de 12 años dieron positivo por benzodiazepina, un depresor que produce sedación e hipnosis.

Las niñas dijeron a los oficiales que estaban en la casa de una amiga la noche anterior para una fiesta de pijamas en la que Meyden, el padre de su amiga, preparó batidos de mango e “insistió en que los bebieran”, según una declaración jurada de causa probable citada por Fox News.

Las chicas vieron películas y se hicieron tratamientos faciales en el sótano antes de que Meyden supuestamente las presionara para beber los batidos, que presuntamente tenían “pequeños trozos blancos por todas partes y espolvoreados por encima”.

Luego que les dio los batidos, las niñas dijeron que controló sus consumos e insistió en que todas bebieran de su propio vaso. Incluso, coloco pajitas reutilizables de diferente color para cada una de ellas.

Poco después de consumir la bebida, una niña informó sentirse “mareada, acalorada y torpe” después de beber el batido antes de caerse, desmayarse y caer en un “sueño espeso y profundo”.

Otra niña logró mantenerse despierta y contó que Meyden vigiló que todas se quedaran dormidas. Incluso movió sus cuerpos y puso un dedo debajo de sus narices para asegurarse que se encontraban inconscientes.

La niña permaneció despierta por temor a que Meyden les hiciera algo y logró enviar un mensaje de texto a su madre pidiéndole que fuera a recogerla porque no se sentía segura.

“Mamá, por favor recógeme y dile que tuve una emergencia familiar. No me siento segura. Puede que no responda, pero por favor ven a buscarme (emoji llorando), por favor. Por favor. contesta. Por favor. ¡¡POR FAVOR!!”, la niña le envió un mensaje de texto a su madre a la 1:43 am.

La declaración jurada dice que la niña finalmente pudo ponerse en contacto con un amigo de la familia que la recogió y despertó a los padres de la niña, quienes notificaron a los padres de las otras menores de edad.

A las 3 de la mañana, cuando los padres de las otras niñas fueron a la casa de Meyden a recogerlas, él se resistió y les pidió que regresaran por la mañana. Sin embargo, los padres insistieron en llevarse a las menores.

Una de las niñas supuestamente no podía caminar por sí sola y seguía preguntando “qué pasó”, por lo que sus padres la llevaron al hospital. Cuando los oficiales hablaron con la menor menos de 12 horas después de que bebiera el batido, dijeron que “caminaba lentamente y usaba la ayuda de su madre para mantener el equilibrio, tenía los párpados pesados ​​y hablaba lentamente”, según la declaración jurada.

Meyden fue acusado el 26 de febrero, seis meses después de que tuvo lugar la fiesta de pijamas. Se enfrenta a seis cargos por delitos graves y tres delitos menores: tres cargos de provocar que otro ingiera una sustancia controlada, tres cargos de aplicación de una sustancia controlada de la Lista 4 a otro y tres cargos de entrega de una sustancia controlada a un menor.

Se declaró inocente durante su lectura de cargos el miércoles en el Tribunal de Circuito del Condado de Clackamas y pagó una fianza de $50,000 dólares.

Sigue leyendo:

– Encuentran sana y salva a la niña de 5 años que se encontraba desaparecida en Kentucky

– Presuntos restos de una joven desaparecida en Indiana hallados en el patio de su vecino.

–Hallan muerto a bebé que fue secuestrado por su padre en Idaho