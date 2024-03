Directora de Ecomadres: “Alzo la voz al lado de miles de mujeres latinas”

Siempre me consultan ¿Cómo es posible que hayas cambiado tanto tu vida? Pasé de ser una mujer de fashion-looks a una activista cívica y ahora Directora de EcoMadres, un grupo que tiene como misión empoderar y movilizar a las comunidades latinas para que luchen por un aire limpio. Nuestra creciente red de equipos de campo y aliados estatales en Arizona, Colorado, Iowa, Nevada, Nuevo México y Texas ayudan a las comunidades latinas a mantener conversaciones con los legisladores a nivel estatal y federal sobre la conexión entre las cuestiones medioambientales y la salud de nuestros hijos.

Soy una mujer cuya experiencia previa está basada en fashion-looks de alfombra roja en Hollywood y cuya participación en la política fue solo a través del voto responsable que cada cuatro años realizaba para poder acceder al derecho fundamental del sufragio. Ahora, soy una mujer que habla sin parar sobre cómo llegar a un cargo electoral, cómo abogar por los derechos humanos y cómo contar una historia.

Soy hija de inmigrantes trabajadores cubanoamericanos. Mi madre y mi padre se sacrificaron mucho por tener la oportunidad y seguridad que este país provee a su comunidad. Crecí como miles de niñas en las décadas de los setentas y ochentas y cuando cumplí 20 años inicié mi carrera profesional trabajando en Nueva York como editora en una revista para adolescentes y de ahí pasé a ser editora de una revista de moda femenina.

Mi abuela era trabajadora agrícola y mi madre fue defensora comunitaria. Descubrir todo lo que mi abuela trabajó en los campos y el impacto positivo que la labor de mi madre desarrolló en la sociedad migrante y en el país, me hizo reflexionar y me impulsó a volver a mis raíces, por lo que cuando falleció mi madre decidí honrar su vida haciendo civismo. Y en su nombre creé el parque de usos múltiples “Sarah J González Memorial Park” que es orgullosamente el primer monumento y parque en el estado de Georgia que lleva el nombre de una latina.

Es así como inicio mi carrera cívica. En el año 2018-2019 fui becaria residente en el Rhodes College (Beca Presidencial de Liderazgo), actualmente soy miembro del sénior de CoGenerate y en 2023 di una charla en TedX Atlanta sobre el poder del compromiso cívico. Además, fui productora ejecutiva del documental “Women in Music: Inspiring a Generation” y tuve el honor de trabajar con la ex primera dama Michelle Obama en dicho cortometraje.

Antes de iniciar como Directora de EcoMadres, fui directora de operaciones de All in Together, una organización líder en promover la participación cívica de las mujeres. Previo a ello, fui asesora principal de comunicaciones estratégicas ejecutivas de ALSAC, la organización anual de concientización y recaudación de fondos de más de $2 mil millones para el St. Jude Children’s Research Hospital con sede en Memphis.

Y actualmente, tengo el honor de ser la Directora de EcoMadres. Mi madre y mi abuela son mi inspiración para abogar por la justicia climática y son mi motor para seguir empoderando a mujeres Latinas para que puedan usar sus voces en búsqueda de soluciones tangibles al efecto del cambio climático para el beneficio de nuestras comunidades y sus familias. El 80% de los trabajadores agrícolas se identifican como latino/hispano en Estados Unidos y todos ellos están expuestos a pesticidas nocivos que se encuentran en el aire y en el agua, lo cual provoca un mayor riesgo de sufrir cáncer, defectos de nacimiento y daños neurológicos. Asimismo, están expuestos continuamente a los calores y fríos extremos provocados por el cambio climático.

Como actual Directora de EcoMadres trabajaré incansablemente para lograr plantear soluciones equitativas que protejan la salud de las familias latinas. En este cargo, seré una voz resonante ante los legisladores y miembros de la comunidad exigiendo normativas por un aire limpio, impulsando leyes de cambio climático, creando espacios de educación ecológica y cívica, incluyendo en el accionar a las generaciones presentes y venidera, con el sueño de trabajar por un mejor país, un país sin contaminación.

(*) Isabel Gonzalez Whitaker es directora de EcoMadres.