Fallece a los 72 años Chris Mortensen, reportero multipremiado de ESPN

Chris Mortensen, el periodista que reportó sobre la NFL para ESPN durante más de tres décadas falleció el domingo a los 72 años, según anunció su familia.

Mortensen se unió a ESPN en 1991 y desde entonces era un colaborador habitual en diversos programas de la cadena, incluyendo Sportscenter.

“Cubrió la NFL con extraordinaria habilidad y pasión y estuvo en la cima de su campo. Realmente lo extrañaremos tanto colegas como aficionados y nuestros corazones y pensamientos están con sus seres queridos”, explicó en un comunicado el presidente de la cadena deportiva Jimmy Pitaro.

El periodista especializado en el fútbol americano dio varias exclusivas importantes en su carrera, incluyendo la del retiro como profesional de Peyton Manning.

Manning, en una publicación en Instagram, escribió que estaba “desconsolado” por la noticia de la muerte de Chris Mortensen.

“Perdimos a una verdadera leyenda. Mort era el mejor en el negocio y apreciaba nuestra amistad. Le confié mi anuncio de firmar con los Broncos y la noticia de mi retiro. Lo extrañaré muchísimo y mis pensamientos y oraciones están con Micki y su familia. Descansa en paz, Mort”, expresó el ex mariscal de campo.

Por su parte, Adam Schefter, colega de Chris en la cadena durante muchos años también lamentó el deceso: “Un día absolutamente devastador. Mort fue uno de los más grandes reporteros en la historia del deporte y un hombre aún mejor. Las más sinceras condolencias a su familia y aotodos los que lo conocieron y amaron. Muchos lo hicieron. Mort era el mejor. Lo extrañaremos y recordaremos siempre”.

Mortensen fue diagnosticado con cáncer hace 8 años

Chris Mortensen dejó ESPN el año pasado, a causa del cáncer que le diagnosticaron desde el 2016 y que ya se encontraba en etapa 4, argumentando que quería enfocarse en su salud, su familia y su fe.

La NFL reaccionó al deceso

Además de Peyton Manning, diversas personalidades del fútbol americano lamentaron la muerte del periodista, empezando por el comisionado de la NFL Roger Goodell, quien dijo que era “un día triste para todos en la NFL.

“Admiré lo duro que trabajó Chris para convertirse en uno de los reporteros deportivos más influyentes y venerados”, añadió Goodell en un comunicado. “Se ganó nuestro respeto y el de muchos otros con su incansable búsqueda de noticias, pero también con la amabilidad que mostró hacia todos los que conocía. Lo extrañaremos muchos de nosotros en la liga que tuvimos la suerte de conocerlo mucho más allá de las historias que informaba cada domingo. Enviamos nuestras condolencias a su familia, sus colegas y las muchas personas que Chris tocó a lo largo de su vida bien vivida”, escribió.

El propietario de los Falcons también mandó sus condolencias, ya que Mortensen escribió durante casi una década para el Atlanta Journal Constitution antes de entrar a ESPN, donde cubría a los equipos locales.

“Me uno al inconmensurable número de corazones en todo el país, en el periodismo y la comunidad deportiva, mientras lamentamos la muerte de Chris Mortensen”, manifestó el dueño del equipo de Atlanta Arthur Blank.

“Estoy agradecido de haber tenido el privilegio de conocer a Chris a través de su increíble trabajo desde sus días en el Atlanta Journal Constitution y como muchos, haber sido bendecido por su excelente profesional y gracia personal a lo largo de los muchos años que siguieron. Consideré a Chris un héroe personal y es realmente difícil imaginar el periodismo deportivo sin él. Envío mis más profundas condolencias a la familia y amigos de Chris y pido que encuentren paz en el honorable legado e influencia positiva que Chris deja atrás”, concluyó.

Por su parte, el dueño de los Dallas Cowboys escribió en un comunicado: “Chris siempre será parte de la familia de la NFL. Amado por muchos, fue una voz brillante para el juego, apasionado y talentoso. Lo extrañaremos profundamente y estamos agradecidos por los recuerdos especiales y legado que nos deja Chris”.

Los premios de Chris Mortensen

Entre los 18 premios de periodismo que recibió a lo largo de su carrera está el Premio Dick McCann de Pro Football Writers of America, que recibió en el 2016, mismo año en que fue honrado durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama.

Fue nominado dos veces al premio Pulitzer y escribió el libro “Playing for Keeps: How One Man Stopped the Mob from Sinking its Hooks into Pro Football”.

