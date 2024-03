Xavi se enfadó por el rendimiento del FC Barcelona ante el Athletic Bilbao con insultos y más

Siguen los momentos complicados y oscuros en la entidad blaugrana del Fútbol Club Barcelona, y si bien tuvo un repunte importante para acortar distancias de los primeros lugares en el campeonato español, el club catalán no termina de cuajar a la hora de finiquitar y obtener buenos resultados en los partidos más importantes y claves de LaLiga.

Su entrenador y leyenda en el club, Xavi Hernández, anunció semanas atrás que dejaría el cargo a la orden el venidero mes de junio, sin embargo, lo que reste de campeonato el club ha depositado su entera confianza en el ex jugador culé y de la selección nacional de España.

En el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League hubo un empate sin goles ante el Napoli, en partido donde tuvieron más de una ocasión para ganarlo, pero el gol no estuvo de su lado, y recientemente tampoco pudieron aprovechar lo que fue el empate de su máximo rival, el Real Madrid ante el Valencia, con otro empate sin goles ante el Athletic Club Bilbao en San Mamés.

Empate en San Mamés. pic.twitter.com/9xpjzPEJI8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 3, 2024

“Creo que no hemos hecho un buen partido, no hemos atacado bien. Deberíamos haber dado un paso adelante. No vamos tristes. No hemos dado la mejor versión. El partido requería más de nuestra parte. Es una oportunidad perdida. El equipo podría haber hecho más. No hemos dado un golpe sobre la mesa”, confesó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido. Lo cierto es que este descontento fue captado por las cámaras de Movistar+ al final de la primera parte, antes de retirarse al túnel de vestuarios.

Xavi estalla al finalizar el primer tiempo

“¡A tomar por culo, tío! A tomar por culos todos… hombre. Es una puta mierda. ¡Me cago en Dios!”, dijo muy enfadado Xavi cuando llegó el final del primer tiempo del partido. Xavi se mostró bastante disgustado por la “oportunidad perdida por todo”. “Por juego, sensaciones, para recortar distancias y ponernos segundos… es un día para reprocharnos cosas. Estamos decepcionados porque no hemos hecho el partido deseado”, declaró ante los medios.

La salud y la suerte no acompañan al Barcelona

Pedri y Frenkie De Jong se retiraron antes de finalizar el primer tiempo con lesiones importantes que aparentemente los mantendrán fuera de campo por algún tiempo, un golpe bajo para el equipo culé en sus aspiraciones en la recta final de la temporada.

“Hay que darle cariño, recuperarlo bien… hay que estar a su lado. Hay que poner más de nuestra parte para ayudarle para que no se lesione. Volverá más fuerte”, fue el mensaje de apoyo y ánimo por parte de Xavi a Pedri.

“Ha sido una desgracia, vamos a ver el alcance. Las lesiones no pintan bien y nos han afectado. Por la banda de Lamine hemos creado ocasiones. Están afectados. Son dos bajas que serán para varios partidos. Es un día triste. Son dos jugadores determinantes. Pedri volvía a estar muy bien. Es una lástima. Y Frenkie es también determinante”.

“Es una lástima. Los echaremos de menos, hoy ya lo hemos hecho. Con Lamine, hemos generado algo. Pero nos ha faltado garra. Esperemos que sea menos de lo esperado. Es una desgracia tremenda, se lesionan dos centrocampistas”, reflexionaba en general sobre las lesiones que sufre la plantilla del Barça”.

❗ 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢

➡ De Jong sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho

➡ Pedri tiene una lesión en el recto femoral del muslo derecho



Ambos son baja y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/RN0yfjrFhj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 4, 2024

“El vestuario estaba afectado. Sabía que la oportunidad era muy buena. Hemos empezado bien, la sensación es que se podía… pero luego hemos bajado. Faltaba fe. El Athletic nos ha llegado poco, pero no hemos estado bien con la progresión del balón”, confesó Hernández luego de no haber podido conseguir los 3 puntos.

Es momento de seguir hacia adelante y el próximo viernes el Barcelona estará enfrentando al Mallorca, y posteriormente el partido de vuelta de los octavos de la Champions League en Motjuic, donde buscarán ganar el encuentro y poner rumbo a los cuartos de final de la competición.

