Candidatos afroamericanos y un anglo se disputan distrito de mayoría latina en LA

En un distrito municipal donde el 55.2% son residentes latinos, el concejal afroamericano Marqueece Harris-Dawson busca la reelección para lo que sería su último término ante dos rivales: Jahan Epps, una figura afroamericana de la industria de bienes raíces y Cliff Smith, un activista anglosajón defensor de los inmigrantes y los derechos civiles.

Para el consultor político José Ugarte, no hay necesidad de que se presente un candidato latino a la contienda.

“El concejal Harris-Dawson ha hecho un buen trabajo inclusivo con la comunidad latina”, dijo Ugarte. “Si los latinos no están buscando la representación del distrito, primero tendríamos que entender si los latinos de primera generación saben quién es su representante o no saben cómo involucrarse”.

Pero, confiado en la victoria, Harris-Dawson dijo desconocer por qué no hay candidatos latinos en su distrito en la actualidad.

El candidato Cliff Smith, un defensor de los derechos humanos, es apoyado por simpatizantes latinos. Crédito: CLIFF SMITH | Cortesía

“No estoy en el negocio de reclutar gente para competir contra mí”, declaró el concejal, a La Opinión. “Creo que soy el candidato adecuado para el octavo distrito. Entonces, yo no intentaría encontrar a alguien a quien postular para oponerse a mí”.

El octavo distrito del ayuntamiento fue creado en 1925 después de que se aprobara una nueva carta de la ciudad de Los Ángeles, que reemplazó el antiguo sistema de votación “general”, por un consejo de nueve miembros con un sistema de distrito con un consejo de 15 miembros.

A medida que la población de la ciudad se expandió hacia el oeste, los límites del Distrito 8 también cambiaron gradualmente en esa dirección.

La geografía actual del distrito 8 incluye los vecindarios de Baldwin Hills, Chesterfield Square, Crenshaw, Jefferson Park y otras comunidades del oeste del sur de Los Ángeles. El 41.7 de los 259,409 habitantes de esa zona son afroamericanos; el 2.1% asiáticos y el 2.0% anglos. Allí, los votantes registrados son 136,657

El candidato Marqueece Harris-Dawson es respaldado de miembros de la comunidad latina. Crédito: Harris-Dawson | Cortesía

Trabajo con la comunidad latina

Harris-Dawson, quien reemplazó al exconcejal Bernard C. Parks en 2015 va por su tercer periodo como concejal, y, de acuerdo con José Ugarte, Harris-Dawson “ha trabajado mucho con la comunidad latina y muchas de las personas que trabajan con él, también son latinas”.

Aunque no habló sobre Jahan Epps, Ugarte dijo que el candidato anglo, Cliff Smith, como presidente de los techadores y activista socialista, “ha peleado por todos: afroamericanos y latinos en ese distrito por muchos años”.

“Creo que es la segunda o tercera vez que se postula para esta posición”, expresó Ugarte. “Lo conozco; se ha visto en muchas marchas defendiendo los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores, pero es muy difícil que gane; ha hecho buen trabajo, pero considero que ahora no es su tiempo para representar a la comunidad”.

Desamparados, el gran reto

Incluso después de la redistribución de distritos en 2022, el distrito 8 todavía alberga el área de Crenshaw, West Adams y la zona de Vermont-Florence, donde se concentra el tercer número mayor de personas sin hogar en más de una década, solamente detrás de los distritos 14 y 9, representados por Kevin de León y Curren Price Jr., respectivamente.

En efecto, en 2022, en el distrito 8 había un estimado de 4,400 personas sin hogar. Un aumento del 175% desde 2011.

“Uno de los retos más grande que tenemos es el número de personas sin hogar”, reconoció Harris-Dawson. “Muchos de ellos necesitan desesperadamente servicios de salud mental y esperamos que la medida estatal nos ayude con algo de eso”.

Se refería a la Proposición 1, incluida en la boleta electoral de marzo, en la que se pregunta a los votantes dar luz verde a bonos de $6,400 millones para la vivienda y tratamiento de los indigentes.

Dada la posición de Harris-Dawson como presidente del comité de Planificación y Gestión del Uso de la Tierra en el Ayuntamiento de Los Ángeles desde 2019, será clave realizar un seguimiento del progreso de este tema en su distrito. En la ciudad hay un total de 46,260 desamparados.

“Tenemos que trabajar en vivienda y salud mental; en ambas cosas”, expresó el concejal Harris-Dawson. “Hay decenas de miles de personas que necesitan servicios de salud mental y no pueden obtenerlos. Pero básicamente recuerden que este país desmanteló sus servicios de salud mental durante la década de 1980. Ese fue el legado de Ronald Reagan que cerró y le quitó fondos a la salud mental”.

Cliff Smith cuesta arriba

Cliff Smith, el candidato anglosajón y defensor de los derechos de los inmigrantes y de la clase trabajadora, manifestó que su campaña política está “empujando la roca cuesta arriba, debido a que el titular [Harris-Dawson] tiene $300,000 para su campaña y nosotros somos una insurgencia independiente y voluntaria. Entonces nuestro trabajo es llegar al mayor número de votantes posible”.

Consideró que Harris-Dawson tiene todas las ventajas, excepto el programa que mejor representa a la comunidad porque está llegando directamente a las personas, “para que puedan tomar una decisión informada a la hora de votar”.

¿Cree usted que el dinero y los grupos de interés están comprando el poder en los distritos de la ciudad de Los Ángeles?

“Ciertamente lo es. No hay duda sobre eso. Es muy difícil para una persona o candidato de la clase trabajadora desafiar a un político del establishment [Partido Demócrata]”, respondió. “Pero, esas son las reglas del juego y nosotros tenemos que jugar según las reglas que existen”.

Smith critica que a los residentes del distrito se les niegue el derecho a votar en las elecciones locales debido a su situación de residencia.

“Es una absoluta vergüenza”, indicó y citó los esfuerzos de Nueva York y San Francisco.

Sin embargo, la ley aprobada en la “Gran Manzana” fue declarada inconstitucional en febrero, tras una demanda de funcionarios de gobierno republicanos y la bloquearon.

En el caso de San Francisco, los residentes indocumentados solamente pueden sufragar en elecciones de juntas escolares.

“En Los Ángeles, donde quizá haya medio millón de residentes de clase trabajadora, que pagan impuestos y han vivido aquí durante muchos años, y que sus hijos asisten a las escuelas locales, se les prohíba votar en las elecciones locales”, manifestó Smith. “Nuestra campaña exige plenos derechos de voto para los residentes no ciudadanos”.

En cuanto a la asequibilidad de vivienda, el candidato Cliff Smith les pide que la construcción de nuevas viviendas sea realizada por residentes locales con salarios prevalecientes y que “todos los moteles y la prostitución en los corredores Western y Figueroa deberían ser confiscados por el gobierno de la ciudad mediante expropiación y pagando una tarifa justa de mercado a los propietarios”, para luego convertirlos en viviendas de transición con servicios integrales como asesoramiento y capacitación laboral.

El aspirante a obtener el escaño del distrito 8, juzgó que, frente al hecho de que no hay postulantes latinos en la contienda electoral, “lo importante es qué posiciones toman los candidatos y por qué el titular [Harris-Dawson] no ha apoyado el derecho al voto de residentes no ciudadanos y nuestra campaña sí”.

Por su parte, Luis Acosta, portavoz de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), dijo que “desafortunadamente”, en dicha organización “no tenemos suficientes datos de ese particular distrito del consejo [de Los Ángeles)”.