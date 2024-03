Demócrata Gabe Vásquez defiende el valor laboral de alto nivel de los latinos en Estados Unidos

El representante demócrata Gabe Vásquez es primera generación de padres inmigrantes mexicanos, quienes desde que estuvieron en México laboraron en fábricas de empresas estadounidenses, por lo que defiende la importancia de la mano de obra de latinos en Estados Unidos.

Vásquez preside el Comité de Diversidad del Caucus Hispanos del Congreso (CHC), desde donde impulsa varios proyectos y campañas a favor de las poblaciones latinas, ya sea de trabajadores campesino o de aquellos que laboran en áreas de servicios, pero también a niveles gerenciales.

“El trabajo que hemos hecho en el comité es de levantar especialmente con las empresas americanas la importancia de los latinos en posiciones altas en las empresas”, dijo en entrevista. “Para mí es importante, porque mis papás, mi papá y mi mamá, trabajaron en las maquiladoras, los dos para empresas americanas en lo que se considera hoy nearshoring”.

Agregó que EE.UU. debe aprovechar la diversidad en el comercio y la manufactura, pero también aprovechar a los expertos en servicios de salud y ejecutivos.

“Cuando hablamos de diversidad no nomás son los trabajadores que están empleados, por ejemplo, lo que es trabajos agrícolas, o lo que es trabajos de la hospitalidad [sino] también de los doctores, de los ejecutivos, de la influencia latina que podemos tener en este país”, defendió.

El representante Gabriel Vásquez, conocido más como “Gabe”, está en proceso de reelección para la Cámara de Representantes por el Distrito 2 en Nuevo México, donde competirá con la republicana Yvette Herrell. Él tiene claro que la capacitación de los latinos va más allá de los trabajos “duros”, de campo o servicios, sin que ello signifique retirar dignidad a esos empleos.

“Nosotros decidimos que tenemos que tener un enfoque especial, asegurarnos de que el valor de los latinos en este país, no nomás es en el trabajo manual o trabajo duro, pero también que es en las empresas más altas de nuestro país, entonces para mí eso es muy importante y en eso nos estamos enfocando”, defendió.

Coordinación con los republicanos

Vásquez reconoce que asegurar que ciertos proyectos avancen se requiere del respaldo de los republicanos.

“Tenemos unas series de reuniones con empresas americanas, incluyendo también de las industrias de la Defensa Militar aquí de los Estados Unidos para enseñarles a los americanos, verdad, el valor que vienen con los trabajos que se crean y que tienen oportunidad para los latinos que sean los líderes en este país”, dijo. “Entonces en este año vamos a tener más eventos y son eventos también bipartidistas, el último evento que tuvimos era con el congresista Tony Gonzáles de Texas que es un republicano y que también él cree que el valor de los latinos es importante”.

Gonzáles es representante del Distrito 23 en Texas, pero en 2017 fue elegido miembro del Concejo Municipal de Las Cruces con más del 70 por ciento de los votos.

“Aunque él es republicano, yo soy demócrata, tenemos que levantar este mensaje, que el valor de los latinos en este país es muy importante”, acotó Vásquez.

El representante establece que cuando recorre su distrito debe atender también las preocupaciones de republicanos, para coordinar con otros congresistas.

“Lo que yo he visto es que no importa de cuál partido mis constituyentes representan, cuando yo voy, por ejemplo a una granja donde están en la pisca de la cebollas y los dueños son republicanos, sus trabajadores son inmigrantes y ellos entienden que necesitan trabajadores que van ayudarles en su industria y para su negocio pequeño, entonces cuando hablamos de esas conversaciones, sobre el valor de los inmigrantes, el valor de los latinos, no es de cualquier partido, es algo que este país necesita y creo que pues lo republicanos lo reconocen también”, dijo.

El representante Gabe Vásquez fue concejal de Las Cruces, Nuevo México. Crédito: Mariam Zuhaib | AP

El valor de los inmigrantes

Vásquez insistió en destacar la importancia de los inmigrantes en EE.UU. y empujar una reforma migratoria bipartidista.

“Tenemos que levantar estas conversaciones y si lo podemos hacer de una manera bipartidista, podemos avanzar la conversación en una manera que cuando estamos hablando ahorita de la reforma migratoria, es sobre la economía, es sobre el valor que tienen los inmigrantes en este país y necesitamos a los republicanos, especialmente esos latinos hispanos en este país que nos ayudan a levantar esa conversación”, insistió.

Vásquez expresó su desilusión por el proyecto bipartidista que fracasó en el Congreso, pero lamentó principalmente no se incluyera a congresistas del CHC.

“Estuve muy desilusionado por el proceso que se tomó […] no estaban presentes ahí miembros que representan la frontera y los miembros del Caucus Hispano, eso incluye dos senadores Alex Padilla, que también ya ha habado sobre este tema”, recordó.

La elección en Nuevo México

La elección primaria en Nuevo México es el 4 de junio, pero Vásquez no tiene contendiente demócrata.

Para su campaña, Vásquez está consciente de la importancia del voto latino, particularmente en su distrito. En todo el estado, se reporta que hay 664,000 votantes latinos, lo que coloca a la entidad como la novena a nivel nacional, según datos del Latino Hub de UCLA.

“En mi distrito que es 58% latino, nosotros somos trabajadores, nosotros nos importa los resultados, nosotros estamos ahí no para un partido, pero para ser una comunidad de gente que quiere trabajar, producir la comida que le damos a todo el resto del mundo, que son los chiles, y las cebollas y la carne y tantas otras cosas”, dijo. “Vamos a ser un ejemplo de que un latino demócrata en un distrito como el mío que es muy difícil, que casi siempre es republicano, puede ganar un latino, porque no nomás es el mensaje político, sino es de tener el candidato que entiende los retas de la gente en su distrito y ese soy yo”.

