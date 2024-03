Henry Martin se ve en el Mundial Clubes; ¿primera pista sobre su renovación de contrato con el América?

El goleador de las Águilas del América Henry Martin dio la primera gran pista sobre el tema de su renovación de contrato con el cuadro de Coapa, en un tema que ha acaparado la atención del fútbol mexicano en virtud de que extraoficialmente existen ofertas de los Rayados del Monterrey y de algunos equipos de la Major League Soccer (MLS) y lo hizo en la conferencia de prensa previo a otra edición del Clásico Nacional.

En medio del interés que ha polarizado al balompié nacional por la celebración de tres partidos en diez días de esta rivalidad entre el cuadro americanista y el Rebaño Sagrado, el artillero del equipo de Coapa adelantó detalles de lo que podría pasar con su futuro con su actual equipo.

“Los clásicos se ganan, eso intentamos siempre. Sabemos lo importante que es para el club, para nosotros y para la afición; son las metas que nos trazamos, tenemos que ir por todos los campeonatos que tenemos, el Mundial de Clubes es un reto muy importante, quiero estar ahí, sería un sueño más cumplido”, dijo Martin, con lo cual existe una pista más clara de lo que puede pasar con su equipo en la renovaciòn de su contrato.

Bajo esta declaración habría que señalar que extraoficialmente se ha manejado que existe interés del Monterrey y de algunos equipos de la MLS por los servicios del delantero yucateco del América.

En la conferencia de prensa que se realizó previo al duelo de este miércoles, el atacante de los cremas también expuso que: “Anotar gol, sea a quién sea, para mí es de mucho orgullo y felicidad y lo muestro a la hora de celebrar. Los festejos son mucho para la afición, pero queda ahí, no queremos ofender a nadie, una vez ofendí a alguien, pedí disculpas, los festejos genera polémica, picardía, a veces faltan ese tipo de cosas. Festejos van a ver, de mí o de mis compañeros, me toque anotar o no, se celebran”, expresó el artillero del cuadro nacional de México.

Henry Martin, delantero del América según sus propias palabras se ve con el América en el Mundial de Clubes. Foto: Ramón Balandrán/Imago7.

Los temas que se le preguntaron fueron variados y entre ellos resaltó la trayectoria que ha tenido la máxima figura de las Chivas, el Chicharito Hernández, pero aclaró que: “está clase de juegos (los clásicos los ganan los equipos, no es cuestión de un solo jugador”, finalizó.

