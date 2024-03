Óscar de la Hoya dice que no entiende por qué Canelo Álvarez está evitando a David Benavídez

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, expresó que no entiende la razón por la cual Saúl ‘Canelo’ Álvarez está evitando la pelea con David Benavídez, retador oficial del tapatío por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con La Opinión, De la Hoya explicó que mientras más tiempo el Canelo Álvarez aplace el enfrentamiento, Benavídez se pondrá mucho mejor y será difícil porque el campeón mexicano ya no se encuentra en la cima de su carrera.

“Pues, mira, la gente se lo está echando encima. Yo no sé por qué, cuál es la razón por la cual Canelo no quiere pelear con Benavídez. Yo no lo entiendo porque yo pelearía con él instantáneamente, con Benavídez si yo estuviese activo. Pero no, no, no entiendo por qué no quiere pelear con él porque (mientras) más tiempo pasa mejor (se pone) Benavídez como peleador y Canelo está bajando porque obviamente no está en su peak. Así que no entiendo cuál es la razón”, declaró.

Canelo Álvarez ha estado evadiendo la pelea con David Benavídez a pesar de que tiene casi tres años como retador oficial. Foto: John Locher/AP.

Cabe destacar que desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

El presidente del CMB había declarado que el equipo del tapatío y el de Benavídez estaban en conversaciones, pero que no intervendrían hasta el mes de marzo cuando el mexoamericano será obligatorio y que dejarían que los promotores hicieran su trabajo. Poco después se anunció que el Monstruo Mexicano subirá a las 175 libras para disputar el título interino del organismo contra Oleksandr Gvozdyk y Jaime Munguía surge como el favorito de Canelo Álvarez para el 4 de mayo.

Según reportes, el campeón indiscutido de las 168 libras habría retomado pláticas con Premier Boxing Champions (PBC) y estarían negociando la pelea con Munguía en mayo y Jermall Charlo en septiembre, pero la promotora no está muy convencida de este combate y se podría abrir la posibilidad de enfrentar a Benavídez si el CMB lo ordena.

David Benavídez solo quiere la oportunidad de pelear con Canelo Álvarez, no el dinero. Foto: John Locher/AP.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Sigue leyendo:

· Promotor confía en que el CMB despojará a Canelo Álvarez si no pelea en septiembre con Benavídez

· Canelo Álvarez retoma pláticas con PBC y pelea con Jaime Munguía es casi un hecho, según reportes

· David Benavídez dice que Sulaimán le quitará el título a Canelo Álvarez si no pelean en septiembre