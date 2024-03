Adam Schiff y Steve Garvey avanzaban hacia la elección general de noviembre

Los primeros resultados de las elecciones primarias, con el 19% de las boletas contadas a nivel estatal en la campaña para el Senado de Estados Unidos, le daban al congresista demócrata Adam Schiff una ventaja de 35% de los votos a su favor para ser el senador de California por un periodo completo a partir de enero de 2025.

El segundo lugar lo ocupaba el candidato republicano, el exjugador de Los Dodgers, Steve Garvey con 31% de los votos.

Así que la lucha por quien ocupará el asiento en el Senado federal a la segunda vuelta en la elección general del martes 5 de noviembre por el escaño que dejó vacante la senadora Dianne Feinstein, será disputada entre un demócrata y un republicano.

En tanto la congresistas demócrata Katie Porter obtenía el tercer lugar con 14.8% y la congresista demócrata Bárbara Lee con 6.8%

En la contienda para llenar por un periodo parcial de un mes, básicamente en diciembre de este año, de nuevo, el congresista demócrata Adam Schiff obtenía el 34.2% de los votos contra el 30.4% del republicano Garvey. La congresista demócrata Bárbara Lee obtenía el 9.4% de los votos a favor; y Katie Porter, el 17.2%

La contienda es una de las más importantes para llenar el asiento que dejó vacío, Dianne Feinstein con su fallecimiento; y que ocupa temporalmente Laphonza Butler.

Como sabemos 27 candidatos compitieron para completar el mandato de este año de 2024, por alrededor de un mes; y luego asumir el cargo por un periodo completo en enero de 2025.

Al final la campaña se centraron en cuatro punteros, Schiff, Lee, Porter y Garvey.

Fiscal del condado de LA

En una de las elecciones locales más reñidas, la del fiscal del condado de Los Ángeles, en la que el actual titular George Gascón busca reelegirse por un segundo mandato se enfrentó contra 11 oponentes, entre fiscales locales, exfiscales federales y hasta un juez que considera que sus políticas favorecen a los criminales en lugar de a las víctimas.

Los primeros resultados le daban a Gascón, el 23.76% de los votos contra 17.53% del exfiscal federal Nathan Hochman y en tercer lugar, con 11.20% de los votos, estaba Jonathan Hatami, un fiscal local adjunto especializado en abuso de niños. Es probable que el fiscal Gascón se enfrentó a alguno de los dos en noviembre.

Proposición 1 ganaba

La proposición 1 que busca abordar la crisis de las personas sin hogar, impulsada por el gobernador Gavin Newsom que autoriza $6,380 millones en bonos para construir instalaciones para dar tratamientos de salud mental y abuso de sustancias; así como vivienda para los sin hogar, ganaba con 51.3% de los votos contra 48.7% en contra.

Concejo de Los Ángeles

Por el distrito 14 que abarca parte del centro, Boyle Heights, Eagle Rock, Highland Park, El Sereno, Garvanza, Glassell Park, Lincoln Height y Monterey Hills, el concejal Kevin de León obtenía en los primeros resultados el 29% de la votación a su favor, contra 22.42% del asambleísta Miguel Santiago; la abogada demócrata socialista Ysabel Jurado obtenía el tercer lugar con 17.60% contra el 15.38% de la asambleísta Wendy Carrillo.

Por el distrito 6 del Concejo angelino que abarca partes de Lake Balboa, Van Nuys, Panorama City, Arleta, North Hills, North Hollywood y Sun Valley, la concejal Imelda Padilla ganaba sin problema alguno con el 78.66% de los votos.

Por el distrito 10 que abarca Mid City, Little Ethiopia, Leimert Park, La Cienega Heights, Baldwin Hills, Jefferson Park, Koreatown and Little Bangladesh, la concejal designada Heather Hutt avanzaba con 37.14%, la abogada Grace Yoo obtenía el segundo lugar con 30.77% de los votos, el pastor Eddie Anderson, el 13.38%, la activista afrolatina Aura Vásquez, el 12.44%; y en último lugar iba el asambleísta demócrata Reggie Jones Sawyer con 6.28%.

Junta de Supervisores

En la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, por el distrito 4, la supervisora Janice Hahn consiguió mantenerse en el cargo y ganar con el 63.4% de los votos, venciendo a su oponente, el exsheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva quien obtenía el 24.36% en los primeros resultados.

El distrito 4 comprende desde Torrance y la península de Palos Verdes hasta Long Beach y las llamadas Gateway Cities como Downey, Whittier y parte de Vernon.