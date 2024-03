Concachampions: Herediano toma ventaja; Pachuca y Tigres dejan sus series de octavos en suspenso

El Herediano de Costa Rica derrotó 2-0 como local a Robin Hood de Surinam en el inicio de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, mientras que en los dos duelos restantes que abrieron la jornada los representantes de la Liga MX, Pachuca y Tigres no lograron sacar ventaja en sus duelos.

El club costarricense logró la victoria con goles del hondureño Getsel Montes y del mexicano Adrián Garza.

¡Adrián Garza encuentra las redes y coloca a Herediano 2-0 arriba en el marcador! ⚽ pic.twitter.com/XvgbeXDm5D — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 5, 2024

“No estoy complacido con lo que sucedió, lo importante fueron los dos goles, la victoria y el cero atrás, pero complacido no porque este equipo esta para más. Nos faltó intensidad, y en la vuelta tenemos que liquidar la serie”, dijo el director técnico de Herediano, el mexicano Héctor “El Pity” Altamirano, recordado en México por su paso como jugador con Santos Laguna.

En el partido disputado en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica, el equipo local se puso en ventaja a los 32 minutos cuando Montes definió de zurda dentro del área tras una serie de rebotes.

El segundo gol de Herediano cayó a los 84 minutos con un potente disparo de Garza dentro del área.

“Fue un rival muy complicado, nos costó mucho ganarle, ahora toca ir a jugar allá e ir por el título para buscar la clasificación. El 2-0 es un marcador un poco engañoso, muy remontable, por lo que tenemos que ir a ganar el partido y llevarnos la clasificación”, dijo Montes a la transmisión oficial de la Concacaf.

El partido de vuelta se disputará el 13 de marzo en el estadio Franklin Essed de Paramaribo en Surinam.

Tigres y Pachuca no pudieron vencer a sus rivales de la MLS

En los otros encuentros del martes, Orlando City de Estados Unidos y Tigres UANL de México empataron sin goles en Florida. La serie se definirá el 12 de marzo en el estadio Universitario de Monterrey, casa de Tigres.

El duelo en el Orlando City Stadium estuvo parejo con ligero dominio del conjunto mexicano; sin embargo, no lograron generar peligro y el duelo en general careció de emociones. Los dos guardametas tuvieron un día de campo y al final el marcador no se movió, fue un empate que dejó la sensación de que ningún equipo se esforzó por buscar la victoria.

En tanto, Philadelphia Union de la MLS y los Tuzos de Pachuca también igualaron sin goles.

A diferencia del partido de Tigres, este empate a cero sí tuvo emociones y el Subaru Park fue testigo del dominio de los Tuzos sobre Philadelphia Union.

El marcador terminó 0-0, pero los avisos de peligro llegaron desde el minuto tres, cuando Nelson Deossa recuperó un balón, se perfiló al borde del área y soltó un riflazo que apenas pasó por encima de la meta.

Minutos después Philadelphia respondió con una gran jugada y un remate de Mikael Uhre que apenas alcanzó a atajar el guardameta Carlos Moreno.

Luego los Tuzos atacaron con más fuerza, pero ni el propio Neossa, ni Erick Sánchez ni Oussama Idrissi pudieron romper el cerrojo, aunque lo intentaron en repetidas ocasiones.

El partido de vuelta se disputará el 12 de marzo en el estadio Hidalgo de Pachuca.

Los duelos para hoy son Liga Deportiva Alajuelense vs. New England, Dynamo vs. Columbus Crew y el más llamativo: el Clásico de México Chivas vs. América, pero en su versión Concachampions.

