VIDEO: Normalista de Ayotzinapa derriban acceso a Palacio Nacional durante conferencia de AMLO

Integrantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa vandalizaron la mañana de este miércoles uno de los accesos a Palacio Nacional en protesta por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y por la presunta falta de diálogo y atención por parte del Gobierno Federal.

Fue alrededor de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, que los manifestantes ingresaron por la calle de Moneda, ubicada a un costado de Palacio Nacional, y con la ayuda de una camioneta secuestrada, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, derribaron una de las puertas por donde ingresan los invitados especiales y periodistas que acuden diariamente a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante los actos de vandalismo que tenían como intención irrumpir en la conferencia mañanera que realizaba en ese momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, los estudiantes también realizaron pintas en la fachada con la leyenda “solo queremos diálogo” además de romper varios ventanales del inmueble que dan hacia la calle.

Después de varios minutos de tensión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México arribaron al lugar para retirar a los manifestantes con la ayuda de extintores y la colocación de vallas metálicas. En tanto elementos del Ejército Mexicano realizaron labores de contención dentro de Palacio Nacional.

Sobre estos actos vandálicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de un acto de “provocación” pero descartó represalias hacia los jóvenes.

“No va a escalar, es que lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta, nosotros no somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar”, dijo el mandatario mexicano mientras transcurría la conferencia mañanera.

“Ya es un movimiento en contra de nosotros, llevan como una semana que fueron a (la Secretaría de) Gobernación y rompieron vidrios, ayer en la Lotería Nacional, es un plan de provocación, o sea, clarísimo y entonces nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, dijo el presidente.

Manifestantes realizan destrozos en acceso a Palacio Nacional en Ciudad de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

“Lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra”, aseguró.

Los manifestantes de Ayotzinapa, quienes mantienen un plantón en el zócalo de la Ciudad de México y han realizado varios actos de vandalismo en distintos lugares de la ciudad, acusan al presidente mexicano de no resolver el caso de los 43 desaparecidos desde septiembre de 2014.

Con información de EFE.

