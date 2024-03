Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 7 al 13 de marzo

Música norteña

El rey de la música norteña, Ramón Ayala, está de gira por varias ciudades del país con El principio de un final, el que parece que será su último tour. El cantante y acordeonista presentará decenas de sus éxitos en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), entre ellos “Qué casualidad”, “Tragos amargos” y “Casas de madera”. Sábado 8 pm. Boletos desde $46. Informes axs.com.

Foto: Archivo Crédito: Especial para La Opinión – Leopoldo Peña< / person>

Show de José Feliciano

El cantante puertorriqueño José Feliciano visitará la región para ofrecer un concierto en el teatro Alex (216 N. Brand Blvd., Glendale), donde cantará los temas que lo han convertido uno de los intérpretes románticos por excelencia. Viernes 7:30 pm. Boletos desde $59. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: AP

Rock latino con Enanitos Verdes

La muerte de Marciano Cantero, el vocalista de Enanitos Verdes, no detuvo a esta banda de rock argentina, que no ha parado de actuar desde que se fundó, allá en los años ochenta. Ofrecerá un concierto en el House of Blues (400 Disney Way #337, Anaheim), donde interpretará sus grandes éxitos. Hoy jueves 8 pm. Boletos desde $50. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Festival de comida

La fruitilla que comenzó todo en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), la boysenberry, está lista para reaparecer en el Boysenberry Festival, el ingrediente estrella que adorna y condimenta todo el menú de este popular evento. Los asistentes podrán degustar más de 75 recetas que van desde lo más dulce hasta lo más novedoso y original, como el chicken tikka marsala con salsa curry de boysenberry. El festival se complementa con música en vivo, shows para toda la familia y una selección de puestos de artesanos locales. Del viernes al 28 de abril. Boletos desde $60. Informes knotts.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Experiencia inmersiva

En The Music Center Presents Music off the Wall: An EyeJack Experience, que se celebra en la Jerry Moss Plaza y en la Plaza Gallery del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), 16 artistas expresan la vida en imágenes planas, con lo que crean dinámicas experiencias visuales y musicales que desafían las convenciones. Es una fusión de música y realidad aumentada en un escaparate de cautivadoras piezas de arte de Prosthetic Reality Volume 1 & 2, la primera colección de su tipo que combina realidad aumentada. Termina el 4 de mayo. Entrada gratuita; cierra los lunes. Informes musiccenter.org.

Leyenda de Broadway

La estrella de Broadway, Bernadette Peters, actuará en el Luckman Fine Arts Complex (5151 State University Dr., Los Angeles). A través de su carrera en el teatro, el cine, la televisión y en la música, ha ganado tres premios Tony y un Golden Globe; también ha sido nominada a tres Emmy, cuatro Grammy y tiene su estrella en el Paseo de Fama de Hollywood. Sábado 8 pm. Boletos desde $65. Informes luckmanarts.org.

Foto: Cortesía

Festival de flamenco

El Los Angeles International Flamenco Festival, que se efectua en varias sedes de Los Angeles, incluye presentaciones de aclamados intérpretes procedentes de España, entre ellos el genio de la guitarra, Tomatito y la bailarina invitada especial, Karime Amaya. También participa el bailaor madrileño José Maya con el guitarrista Rycardo Moreno. Jueves 8 pm, en el Redondo Beach Performing Arts Center (1935 Manhattan Beach Blvd., Redondo Beach), y el sábado 8 pm, en el Wilshire Ebell Theatre (4401 W. 8th St., Los Angeles). Boletos desde $35. Informes laflamencofestival.com.

Foto: Olga Olguín

Musical de Broadway

Chicago, que se presentará en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles), es un musical con todos los elementos que tienen los clásicos de Broadway: una historia universal de fama y fortuna. En sus 27 años de existencia, se ha presentado 10 mil veces, ha ganado seis premios Tony, 2 Olivier y un Grammy. Termina el 24 de marzo. Boletos desde $49. Informes broadwayinhollywood.com.

Foto: Jeremy Daniel

Festival culinario

Otro popular festival que regresa es el Seven Seas Food Festival en SeaWorld (500 SeaWorld Dr., San Diego), que incluye un menú con sabores nuevos. Hay más de cien opciones de comida y bebidas inspiradas en cocinas del mundo, entre ellas las de Alemania, Grecia, México y el Mediterráneo. Viernes a domingo hasta el 28 de abril. Boletos desde $65. Informes seaworld.com.