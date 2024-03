Así es la mansión donde están las cenizas de Rocío Dúrcal y que acaba de ser comprada por su hija

Shaila, una de las hijas de Rocío Dúrcal y Antonio Morales, decidió honrar la memoria de sus padres comprando la casa en la que fueron depositadas sus cenizas, y en la que ella y sus dos hermanos, Carmen y Antonio, pasaron grandes momentos en la década de los 70.

“Aquí están las cenizas de mis padres, en estos atardeceres siempre estarán con nosotros y siempre tendremos los mejores recuerdos de la familia y sobre todo de ellos…”, declaró la cantante en su momento.

La propiedad, que se ubica en la comunidad de Torrelodones, en España, cuenta con una extensión de más de 107,000 pies cuadrados, por lo que goza del espacio más que suficiente para el proyecto de vida que Shaila quiera comenzar ahí.

La residencia, que fue heredada por los 3 hijos tras la muerte de sus progenitores, fue absorbida en su totalidad por Shaila, por lo que será ella la encargada de hacerla lucir reluciente en todo momento.

La propiedad, que fue bautizada por Shaila como Casa Dúrcal, fue un auténtico paraíso para ella y sus hermandos durante su infancia y así lo recuerda en la entrevista que concedió a la revista Lecturas.

“Aquí tenemos tantos recuerdos. Viví aquí desde que tenía dos meses. Llevo a mi madre siempre [señala su corazón]. Se me fue cuando yo tenía 26 años, aprendes a vivir con ello pero siempre me hace falta. Me encanta recordarla”, señaló.

A pesar de que no vive en España, pues gran parte del tiempo está entre Estados Unidos y México, Shaila consideraba que le hacía falta hacerse de un refugio en la Madre Patria y finalmente lo consiguió con la compra de la famosa finca.

“Venir a mi tierra es muy importante para mí, voy a intentar organizar mejor mi tiempo. Sacrifiqué mucho al perseguir ese sueño americano que tenía desde muy jovencita para lograr tener una carrera allí. Me he pasado la vida sin ellos y me apetecía mucho estar aquí”, se sinceró.

Sigue leyendo:

Así es el antiguo penthouse de Kirsten Dunst que venden en $6.95 millones en Nueva York

Conoce la hermosa mansión que Eva Longoria malvende en Beverly Hills por falta de interesados

Hijo de Mariana Levy acusa a novio de Ana Bárbara de poner cámaras afuera del baño de su casa

Cesar Bono rompe el silencio tras filtrarse audio donde ‘amenaza’ a inquilina por no pagarle renta