Hijo de Mariana Levy acusa a novio de Ana Bárbara de poner cámaras afuera del baño de su casa

José Emilio, el único hijo varón de la fallecida Mariana Levy, sigue en guerra con Ana Bárbara, a quien vio como una mamá por varios años, pero ahora no la puede ver ni en pintura y así lo demuestra con cada declaración que da en contra de ella y de Ángel Muñoz, su actual pareja, a quien acusó de poner cámaras afuera del baño de la casa que comparte con la ‘Reina Grupera’ y con sus hijos, lo que podría significar una violación a la intimidad de todos los integrantes de la familia y hasta de sus invitados.

“Literalmente estaba la puerta del baño, salía y la cámara estaba aquí (atrás), porque su cama estaba acá (enfrente), o sea si José María (hijo de Ana Bárbara) salía desnudo, porque si se le olvidaba que la cámara estaba ahí, Ángel lo pudo haber visto”, declaró.

El también hijo de José María Fernández, mejor conocido como ‘El Pirru’, realizó las fuertes declaraciones en una entrevista que tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante y ahí aclaró que no le teme a ninguna demanda que pudieran interponer en su contra por todo lo que está afirmando y diciendo, pues asegura que la verdad lo asiste.

“Yo no le temo a ninguna amenaza, o sea, no me da miedo, porque yo estoy seguro de que lo que estoy diciendo es verdad y no hay ninguna mentira, entonces que me metan las demandas que quieran, no van a proceder”, señaló el hermano de María y Paula Levy.

En la misma conversación también se dio tiempo para hablar de Emiliano, José María y Jerónimo, los tes hijos de la intérprete de ‘Bandido’, quienes tampoco la estaría pasando nada bien con su mamá desde que Ángel Muñoz llegó a su vida, a tal grado que a Emiliano ya lo habría corrido de la casa.

“Por lo que yo tengo entendido sí (lo corrieron), no te lo puedo afirmar porque yo no estuve ahí en el momento preciso, pero por lo que yo sé y tengo entendido sí”, continuó José Emilio.

La mala relación de Emiliano con Ángel Muñoz fue confirmada por Edgar Gallardo, su papá, quien, incluso, acusó al prometido de Ana Bárbara de ser violento con el joven.

“Mi hijo está muy triste, mi hijo está muy deprimido porque lo ha hecho pedazos su mamá y Ángel por todos lados. Lo corrió Ángel Muñoz de la casa, después de tantos castigos y tantos maltratos. Se va poner de acuerdo con el Pirru y si hay una demanda, se va sumar a la demanda”, habría declarado Edgar Gallardo en una conversación que tuvo con Gustavo Adolfo Infante.

Con estas nuevas declaraciones y acusaciones el caso de Ángel Muñoz promete dar muchísimo de qué hablar y más porque Ana Bárbara ha preferido estar a su lado que escuchar a sus propios hijos y hasta a quien fuera su hijastro.

