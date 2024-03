Defraudan a Karely Ruiz, estrella de OnlyFans, con casa por la que pagó millones y los exhibe

La modelo Karely Ruiz, quien ha cosechado una cuantiosa fortuna por medio de OnlyFans, se compró hace unos meses una muy linda casa, que, lejos de ser de ensueño, se tornó en una pesadilla para ella y así lo hizo saber por medio de sus redes sociales, pues nada fue como se lo prometieron.

“Las cosas no me salieron como yo quería, es momento de contarles todo, en serio no quería hacer esto por mi vida, está tranquila, pero ya no es justo. Les contaré todo” , denunció.

En una serie de publicaciones, realizadas por medio de Instagram Stories, la estrella de contenidos para adultos compartió diversas imágenes que daban muestra de la pésima calidad de los materiales con los que fue construido su hogar, por lo que aseguró que no dejará de luchar hasta obtener la casa que le ofrecieron y no algo en pésimas condiciones.

“Compré una casa hace meses que se pagó en tiempo y forma, y todavía no me han firmado escrituras por unos pagos externos a la casa, y no quedó bien. Voy a pelear por mi casa, no puedo perder todos esos millones por gente así, no, eso sí que no”, denunció la joven en una de sus publicaciones.

En parte de sus publicaciones, Karely Ruiz denunció que la inmobiliaria que le vendió la casa le aseguró que se estaba llevando una casa con la mejor calidad de productos, algo que terminó siendo falso, pues al muy poco tiempo de habitarla le aparecieron cualquier cantidad de detalles.

“Aquí algunas fotos de los detalles que salieron desde un principio y faltan más. ‘Una casa con un costo elevado y la mejor calidad de productos’”, escribió la modelo en tono sarcástico.

Karely Ruiz alzó la voz por el estado de la casa que le vendieron hace tan solo unos meses (Karely Ruiz/Instagram). Crédito: Karely Ruiz/Instagram | Cortesía

Así presumió hace unos meses la casa de ensueño que se tornó en una pesadilla.

La celebridad de Internet recurrió a su cuenta de Facebook para presumir ante sus fans su nuevo logro, el cual la llena de orgullo, pues su nueva casita tiene hasta piscina.

“Ya tengo mi propia casa de puro andar en tanga jaja. Y con alberca para encuerarme más”, escribió la controversial modelo en su publicación.

Aunque la compra de su primera casa no habría llegado tan rápido como quisiera, Karely se sinceró y compartió que ahora dedicará gran parte de sus ingresos a la compra de casas, tal y como lo hizo saber en sus historias de Instagram.

“Estoy súper feliz porque ya me compré mi casa. Ya por fin, ya era hora, ya andaba gastando mucho. Dije ‘ya mamacita tienes que comprarte casa’ y es una de muchas. Así que, a seguir encuerándome”, señaló.

Meses más tarde compartió un video con el house tour de su residencia, la cual a simple vista se veía perfecta, pero ya vimos que no lo es.

En su material, con duración de unos cuantos minutos, la joven mostró los interiores y exteriores de su muy linda residencia, la cual llama la atención por contar con su propia piscina, la cual, según lo que dijo, está abierta para el libre uso de sus seguidores.

“Mi alberca, cuando quieran venir, chicos, son bienvenidos. Aquí para hacer eventos y así. La verdad ahorita tengo un desm… voy a limpiar ahorita porque me metí a la alberca ahorita”, contó la influencer, mientras mostraba el área de terraza.

A continuación presumió su bar, su sala de televisión, su recámara, su vestidor, su baño, entre otras habitaciones.

Su dormitorio cuenta con el espacio más que suficiente para una cama grande, para dos mesas de noche, para una sala de estar, para un tocador estilo camerino y para una televisión empotrada en la pared.

Al igual goza de un muy amplio vestidor y de un imponente baño donde la bañera es la principal protagonista, aunque también tiene tocador, wc y walk-in shower.

