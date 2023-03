Influencer Karely Ruiz presume que se compró casa con piscina gracias a sus fotos en OnlyFans

La influencer mexicana Karely Ruiz, quien es especialmente muy popular en OnlyFans, presumió ante sus millones de seguidores que ya se compró su primera casa gracias a las ganancias que le han dejado sus fotografías en ropa interior.

La celebridad de Internet recurrió a su cuenta de Facebook para presumir ante sus fans su nuevo logro, el cual la llena de orgullo, pues su nueva casita tiene hasta piscina.

“Ya tengo mi propia casa de puro andar en tanga jaja. Y con alberca para encuerarme más”, escribió la controversial modelo en su publicación, quien prometió hacer pronto un house tour.

Aunque la compra de su primera casa no habría llegado tan rápido como quisiera, Karely se sinceró y compartió que ahora dedicará gran parte de sus ingresos a la compra de casas, tal y como lo hizo saber en sus historias de Instagram.

“Estoy súper feliz porque ya me compré mi casa. Ya por fin, ya era hora, ya andaba gastando mucho. Dije ‘ya mamacita tienes que comprarte casa’ y es una de muchas. Así que, a seguir encuerándome”, señaló.

A continuación le dejó un mensajito a quienes suelen criticarla en las redes sociales, al asegurar que a ella no le gusta que le regalen el dinero o que un hombre se haga cargo de sus gastos, pues, en un clara referencia a Shakira, aseguró que las mujeres de ahora facturan.

“Y muchas guanguillas ahí criticando. Seguro son las que las mantiene el novio. No, mamacitas, las mujeres tenemos que facturar por sí solas, no que nos mantengan. Eso ya no se usa”, concluyó.

