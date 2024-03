Llegan servicios de salud mental para los más vulnerables en Los Ángeles

El Gateways Hospital and Mental Health Center en Echo Park tratará problemas de salud mental de personas sin posibilidad de pagar o sin documentos, y totalmente gratis; los métodos son innovadores y se espera mitigar un poco la crisis de salud mental que se vive en California.

Los tratamientos serán realizados en una sala sensorial que recientemente fue inaugurada en el nosocomio, donde profesionales de la salud aplicarán métodos innovadores de atención para clientes con problemas psiquiátricos.

Alex Guerrero, presidente de la fundación del hospital, dio a conocer que las enfermedades mentales se encuentran entre las condiciones de salud más comunes que enfrentan los californianos actualmente: casi uno de cada siete adultos del estado experimenta una enfermedad mental y uno de cada 26 tiene una enfermedad mental grave que dificulta la realización de las actividades diarias.

Colleen Caroll es directora de terapia ocupacional de Gateways Hospital. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

El doctor Phil Wong, director ejecutivo de Gateways Hospital, dijo a La Opinión que con las nuevas instalaciones “vamos a poder brindar acceso a una población que normalmente no podría o no tendría una oportunidad de acudir a cuidado de salud mental, por ejemplo, a UCLA”.

En el centro comunitario de salud mental conductual trabajan con personal que pertenece a una red de seguridad para una población que carece de acceso a servicios profesionales de salud mental, incluyendo las personas sin documentos.

“Somos una organización sin fines de lucro; la atención no costará nada”, dijo el doctor Wong. “Tenemos un contrato con el Departamento de Salud Mental y, de hecho, trabajamos con personas que no tienen beneficios [de salud] y no tienen recursos financieros”.

Terapistas ocupacionales de Gateways Hospital and Mental Health Center de Echo Park. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Por lo anterior, trabajan con personas que están pasando por su primera crisis psiquiátrica o con personas que simplemente no tienen la capacidad de pagar.

“Nuestro objetivo, meta y misión es ayudar a aquellos que no tienen voz, que han perdido la voz, y tratar de disolvérselas, así que el costo no es una barrera”, añadió el doctor Wong. “Nuestro objetivo es analizar la problemática de la salud mental del ser humano”.

Enfoque holístico

En la sala multisensorial se atenderá a adolescentes y adultos, algunos de los cuales tienen patología dual, es decir, un trastorno mental y una adicción. Se trata de un espacio donde pueden recibir servicios de educación, relajación, estimulación y experiencias inmersivas.

En el espacio privado del trabajo con expertos de terapia ocupacional, los pacientes del Gateways Hospital and Mental Health Center consiguen reducir sus niveles de ansiedad y de estrés, e inclusive su medicación en algunos casos de esquizofrenia o trastorno bipolar, mediante estímulos de audios, música y videos de los colores de la naturaleza, atardeceres de otoño, vida salvaje, fauna silvestre y más.

Claudia Góngora, asistente de terapia ocupacional, es quien arma los grupos de trabajo, ya sean adolescentes o adultos; planea actividades con ellos para que practiquen y mejoren sus habilidades sociales.

“A los adolescentes de 13 a 17 años les ayudamos con ideas para manejar su estrés, sus emociones y, cuando son dados de alta, a evitar cosas que los puedan traer de regreso al hospital”, dijo Góngora, de ascendencia salvadoreña.

Afirma que las enfermedades que prevalecen entre los adolescentes son la depresión y ansiedad, porque, tal vez, les falta estructura en sus vidas, un horario, cosas que tengan que hacer o la falta de atención de los padres.

“Muchos están estresados por la falta de atención de sus papás, otros por la presión en la escuela o sus amigos dentro o fuera de la escuela”, reveló. “Así, ellos se van deprimiendo cada vez más; algunos tienen traumas o tendencias suicidas”.

Esencialmente, los adolescentes que son atendidos en el hospital, además de tendencias suicidas, son individuos que tratan de hacerse daño físicamente o dañar a otros, y personas que no son capaces de cuidar de sí mismos, con conductas de no querer beber ni comer nada.

“La meta en un cuarto como este [la sala multisensorial] es que ellos encuentren algo por sí mismos, que tengan la libertad de explorar el salón y, a través de sus sentidos identifiquen lo que funciona para ellos”, expresó.

Si bien cada caso es diferente, en el hospital brindan las herramientas necesarias para que, tanto adolescentes como adultos las puedan llevar a la vida cotidiana de una manera saludable, utilizando los siete sentidos del ser humano: vista, tacto, gusto, olfato, audición, propioceptivo y vestibular.

Se estima que uno de cada 14 niños tiene un trastorno emocional que limita su funcionamiento en las actividades familiares, escolares o comunitarias.

En el condado de Los Ángeles, de la población estimada de 75,000 personas sin hogar, el 25% (18,750) sufren de algún tipo de problema de salud mental.

Servicios de atención involuntarios

En Gateways Hospital and Mental Health Center de Echo Park, cada año se atiende a un promedio de 1,524 individuos , de los cuales 349 son adultos y adolescentes que reciben cuidado de paciente hospitalizado.

¿En dónde se le está fallando a las personas sin hogar y a los miles que viven en las calles y sufren de problemas mentales?, se le preguntó a Colleen Caroll, directora de terapia ocupacional de Gateways Hospital.

“Creo que a veces se malinterpretan las cosas, porque hay personas sin hogar, que es un problema muy grande, pero también está ocurriendo una crisis de salud mental y no todas las personas que se encuentran sin hogar, lo padecen”, respondió.

“Creo que es aproximadamente una cuarta parte [18,750 personas con problemas de salud mental]; por eso, considero que la crisis de las personas sin hogar es, en cierto modo, una cuestión separada”.

Sin embargo, aceptó que se necesita financiar la atención de salud mental porque históricamente no ha recibido fondos suficientes.

“Esa debe ser la prioridad”, expresó. “Aumentar las camas en los centros de atención a largo plazo y construir más hospitales como el que tenemos aquí; proporcionar algún tipo de incentivo o subsidio a los médicos que ingresan a la fuerza laboral para retenerlos, porque muchos de ellos se van debido a lo bajo que es el salario”.

Colleen Caroll subrayó que la crisis de salud mental se debe a que no cuenta con fondos suficientes y también a una falta de conciencia. Agregó que el estigma que juega un papel importante porque la gente no quiere pensar ni hablar sobre enfermedades mentales.

“Hay mucho estigma a su alrededor y eso, por supuesto, influye en lo que respecta a la financiación y las políticas. Empezar por ahí también es un problema muy grande y no hay una única solución”, expresó.

No obstante, valoró que la apertura de la sala multisensorial en el hospital de Echo Park será importante, además de la atención de la salud mental de los pacientes.

“Las terapias que hacemos son una oportunidad para que los pacientes entren a la sala y tengan más control sobre su entorno”, dijo Caroll. “En un espacio seguro y relajado, donde puedan generar más confianza y relaciones con sus terapeutas, al tiempo que mejoran la autoestima, desarrollan su capacidad de autodeterminación y gestión de sus emociones”.

Agregó que los pacientes no están en el hospital por voluntad propia. Son enviados allí por autoridades de salud del condado,

“Básicamente están bajo custodia legal”, dijo la directora de terapia ocupacional en dicho hospital. “Una vez que estén seguros de regresar a la comunidad, serán dados de alta”.

La inauguración de la sala multisensorial en el hospital sin fines de lucro fue posible gracias a una subvención de $45,000 proveniente de la Fundación Robert Ellis Simon.