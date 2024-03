Cuáles son las novedades que llegan a Fortnite con la nueva temporada

Epic Games ha lanzado una actualización monumental para su popular videojuego en línea, Fortnite. Con un tamaño de aproximadamente 25GB, esta actualización marca el inicio del Capítulo 5: Temporada 2 del juego. Pero lo que realmente distingue a esta temporada es su temática: la mitología griega.

La nueva temporada, denominada “Myths & Mortals”, permite a los jugadores sumergirse en el mundo de los dioses griegos. Los jugadores pueden luchar en el Monte Olimpo, empuñar el rayo de Zeus y explorar una serie de nuevas ubicaciones mitológicas que se han agregado al mapa del juego, incluido el inframundo, custodiado por el temible Cerberus.

Además de las nuevas ubicaciones, los jugadores también tienen a su disposición una serie de potenciadores y elementos para recolectar. Estos incluyen las Alas de Ícaro, que permiten a los jugadores volar, y los rayos de Zeus, que permiten a los jugadores “levantarse en el aire y lanzar rayos a su objetivo”. Más adelante en la temporada, los jugadores también podrán obtener un arma llamada las Cadenas de Hades.

La llegada de la mitología griega al juego también se refleja en los nuevos skins disponibles para los jugadores. Aquellos que compren el pase de batalla de esta temporada podrán desbloquear una serie de dioses griegos, incluidos Zeus, Hades, Ares, Poseidón y Afrodita. Además, los jugadores también podrán desbloquear a Korra, del spin-off de Avatar: The Last Airbender, The Legend of Korra, más adelante en la temporada.

Cambios en Fortnite

Esta actualización sigue a un cambio importante para Fortnite con el lanzamiento del Capítulo 5. Si bien el modo Battle Royale sigue siendo fuerte, el nuevo capítulo también ha convertido a Fortnite en una plataforma para otros juegos. Se lanzó con Lego Fortnite, Rocket Racing y Fortnite Festival.

Desde el lanzamiento del Capítulo 5, Epic ha estado muy ocupada. En febrero, Disney invirtió $1,500 millones de dólares en el desarrollador de Fortnite como parte de un plan para construir un “universo de entretenimiento y juegos expansivo y abierto”. Más recientemente, Epic ha continuado su pelea con Apple por cambios en la App Store.

La nueva actualización de Fortnite promete llevar a los jugadores a un viaje épico a través de la mitología griega, ofreciendo nuevas ubicaciones para explorar, nuevos potenciadores para recolectar y nuevos skins para desbloquear. Con la continua innovación y expansión de Epic, los jugadores pueden esperar aún más emocionantes actualizaciones y desarrollos en el futuro.

