VIDEO: Sicarios que extorsionaban a comerciante en Colombia grabaron el ataque donde lo mataron

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un grupo de sicarios a bordo de motocicletas realiza un ataque a una carnicería ubicada en la localidad de Kennedy, en Bogotá, Colombia.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, fueron grabadas por los propios pistoleros y más tarde se dio a conocer que la agresión dejó como saldo la muerte de un comerciante y otras cuatro personas resultaron heridas.

De acuerdo con medios colombianos como Noticias Caracol, la víctima mortal fue identificada como José Arquímedes, de 58 años, presunto dueño del establecimiento quien intentó huir, pero fue alcanzado por los disparos.

Según testimonios de los habitantes en la zona, este hombre ya había sido objeto de amenazas y extorsiones previas por parte de la banda delictiva conocida como “Los Satanás”, lo que sugiere un móvil claro para el asesinato.

Además, luego de cometer el crimen los sicarios dejaron un mensaje con la layenda: “Si todos ustedes no llegan a un diálogo con nosotros y no aportan, no los vamos a dejar trabajar. Les matamos empleados y vamos por el núcleo familiar de todos”.

Testigos aseguraron haber oído por lo menos 15 disparos que acabaron con la vida del comerciante. Ferney Cerquera, que trabaja para la carnicería, dijo a Noticias Caracol que los sicarios solo “llegaron ahí y repartieron bala a todo el mundo”.

Cabe señalar que en la zona donde se registró el ataque, los comerciantes dijeron haber recibido amenazas previas, aunque algunos no les habían dado mayor importancia hasta este trágico desenlace.

“Eso está avanzado, los comerciantes están cansados ya de tanto, ya uno no sabe qué hacer, si seguir o renunciar, o empezar a buscar otros horizontes para otro sector o afuera del país, porque no nos aguantamos más”, afirmó al mismo medio Servilio Guerrero, quien trabaja en la zona.

