“Hoy es el día”: El asesino de 3 mujeres en universidad y hotel de Guadalajara presumió de sus armas en Facebook

Un sangriento capítulo se escribió en el estado mexicano de Jalisco, cuando un joven de 20 años entró a la Universidad Tecnológica de Guadalajara (UTEG) y asesinó a dos empleadas administrativas e hirió a otro trabajador. Conforme las investigaciones avanzaron se descubrió que previamente asesinó a otra joven en un hotel, pero antes de todo esto compartió sus intenciones en Facebook.

Gabriel Alejandro, de 20 años, despertó aquel día con la decisión de matar, tenía su arsenal preparado y compartió con sus contactos de la red social lo que haría, aunque no literalmente. Se limitó a escribir “Hoy es el día”, pero compartió unas fotografías inquietantes, en una se le ve usando un cubrebocas de calavera, con un hacha apoyada en su hombro.

La otra imagen muestra las armas que usó para terminar con la vida de las tres mujeres: el hacha y tres cuchillos de diferentes tipos, además junto a ellas colocó los guantes, cubrebocas y porta cuchillo que usó durante el mortal ataque, lo que dejó ver que había planeado el hecho con anticipación.

Gabriel Alejandro Galaviz de 20 años en su perfil Facebook publico a las 15:30 horas del miércoles una foto con un hacha y el rostro cubierto un diseño similar a un paño de Guilherme Taucci Monteiro, quien cometió la matanza de Suzano y a las 10:19 horas publico diciendo, pic.twitter.com/6qeiNwGt47 — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) March 8, 2024

Sobre la selfie tomada en el espejo dos cosas llamaron la atención, la primera es que algunos medios locales indican que la tomó en el hotel donde asesinó a su primera víctima: Abigail, una joven de 22 años, quien fue hallada muerta en el sitio.

La segunda es que su atuendo es similar al de Guilherme Taucci Monteiro, uno de los autores de la masacre de una escuela secundaria en Suzano, Brasil, ocurrida en marzo de 2019, en la que fueron asesinadas siete personas y los atacantes se suicidaron.

Una de las fotografías tenía la siguiente descripción: “take a look to the sky just before you die, it ‘s the last time you will” (mira el cielo antes de morir, es la última vez que lo harás).

Con ello se refuerza la línea de investigación sobre que el atacante era participante en grupos de redes sociales de crímenes por fanatismo, la cual fue informada el mismo día de los asesinatos por el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruíz.

