Joe Biden: Netanyahu “daña más de lo que ayuda” a Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este sábado que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu “daña más de lo que ayuda a Israel” al no evitar más muertes de personas civiles en su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza.

En una entrevista con la cadena MSNBC, el mandatario estadounidense advirtió que, aunque Israel tiene derecho a defenderse y a continuar su persecución contra Hamás -grupo calificado como terrorista por la Unión Europea-, Netanyahu “debe prestar más atención a las vidas inocentes que se pierden como consecuencia de las acciones tomadas”. Biden opinó que Netanyahu “está perjudicando a Israel más” de lo que está ayudando a su país “por hacer cosas que son contrarias a lo que Israel representa”.

Aunque el presidente estadounidense aseguró que “nunca abandonará a Israel”, señaló que existe “una línea roja” sobre los ataques que se podrían presentar contra la ciudad de Rafah, donde se refugian más de 1.3 millones de personas palestinas. “No puede haber 30,000 palestinos más muertos”, afirmó Biden.

“The defense of Israel is still critical,” President Joe Biden tells Jonathan Capehart. “But there's red lines that if he crosses…cannot have 30,000 more Palestinians dead.” pic.twitter.com/0SAPJySAYS