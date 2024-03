Mike Pompeo, exsecretario de Estado, está dispuesto a volver a servirle a Trump en un segundo mandato

En caso de que la campaña de Donald Trump para regresar a la Casa Blanca llegue a buen puerto, quien se desempeñó como su secretario de Estado, reconoce estar listo para ocupar de nuevo un cargo en el gobierno.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el republicano de California mencionó que era “halagador” escuchar como su nombre había surgido entre los posibles miembros del nuevo equipo de trabajo que el magnate neoyorquino conformaría en caso de triunfar en las elecciones de noviembre.

“No suelo comentar sobre trabajos que no me han ofrecido, pero si tengo la oportunidad de servir y creo que puedo marcar una diferencia… Es casi seguro que voy a decir sí a esa oportunidad de intentar cumplir en nombre del pueblo estadounidense”, expresó.

En este sentido, el político de 60 años subrayó que a Trump le gusta rodearse de personas fieles a su idea de gobernar al país, pues es un personaje de una sola palabra.

“Estoy seguro de que el presidente Trump buscará personas que ejecuten fielmente lo que les pidió que hicieran. Creo que, como presidente, siempre deberías querer eso de todos.

Donald Trump se ha encargado de lanzar declaraciones al aire para medir la respuesta de quienes lo ayudaron a gobernar, pero algunos están completamente descartados para volverlos a invitar a sumarse a su grupo. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Debo decir que, como secretario de Estado, ciertamente quería que mi equipo hiciera lo que les pedía y me sentí enormemente frustrado cuando descubrí que no podía lograr que hicieran eso”, manifestó.

A diferencia de Pompeo, la presencia de Mike Pence como posible integrante de un nuevo gabinete prácticamente quedó descartada desde el año pasado, pues además de haberse atrevido a desafiar al republicano de 77 años al fungir como aspirante a la candidatura del partido conservador, al parecer, no lo apoyó en la manera cómo pretendía abordar el tema del ataque que sufrió el Capitolio en enero de 2021, cuando una horda de civiles irrumpió en el inmueble con el objetivo de evitar a toda costa que se legitimará el triunfo de Joe Biden como presidente.

“A pesar de lo que el expresidente y sus aliados han dicho durante más de dos años y medio y continúan insistiendo… las elecciones de Georgia no fueron robadas, y yo no tenía derecho a revocar las elecciones del 6 de enero”, expresó.

De esta manera, los casos de Mike Pompeo y Mike Pence resultan un buen empleo de lo que obtiene quien accede ante cualquiera de sus órdenes y el destino para aquellos renuentes a ceder a sus ideas, o más aun a traicionarlo.

