Demi Rose sale al balcón a presumir su curvilínea figura, usando un vestido con hilos sueltos

Los viajes que hace Demi Rose son muy largos, y el de Brasil no ha sido la excepción. Ella ahora complació a sus fans publicando en Instagram varias fotos en las que aparece en un balcón, luciendo al máximo sus curvas y usando un minúsculo vestido en color verde que se distingue por sus hilos sueltos.

La bella modelo británica acompañó las imágenes con el siguiente mensaje: “En este viaje aprendí que las caipiriñas no son lo mío (me enfermé después de tomar dos). Los mosquitos brasileños me AMAN. Bailar con mi mejor amiga bajo la lluvia con la banda local siempre es una gran idea hasta que ves las imágenes después”.

Demi, de 28 años, también obtuvo más de 117,000 likes en esa red social por fotografías tomadas en el hotel de Bahía donde se hospedó. Ella lució al máximo sus atributos al usar un sostén de plumas y una falda que delineó su cintura.

Muchos pensarían que Rose siempre fue una chica muy segura de su belleza, pero cuando era adolescente tuvo que lidiar con el bullying. En una entrevista con MailOnLine declaró lo siguiente: “Nunca encontré mi lugar en la escuela. La gente era bastante desagradable y supongo que yo era simplemente diferente; la gente se sentía atraída por molestarme y, desde que me fui, he crecido. Ahora simplemente bloqueo cualquier comentario negativo, no puedo ver nada que no quiera ver, porque no quiero que eso afecte mis propios pensamientos sobre mí misma. Todo ello me ha hecho de una piel muy dura”.

La influencer también dijo cómo se mantiene en forma: “Me siento cómoda conmigo misma, pero nunca seré 100 por ciento feliz, porque todos quieren ser de cierta manera. Todos tenemos nuestros propios complejos, pero hago ejercicio de cinco a seis veces por semana para mi salud y bienestar general. Me ejercito para sentirme bien y como adecuadamente. Evito tantos carbohidratos como sea posible, no como lácteos, no como carne ni consumo azúcar refinada. Me gusta brillar de adentro hacia afuera”.

