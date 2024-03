Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de marzo de 2024

Aries

Es probable que sufras de insomnio en estos días, haz a un lado tus problemas y centra tus energías y tiempo en buscar soluciones, no pienses tanto en el pasado ni en el futuro, recuerda que es incierto, solo tienes tu presente. Es momento de emprender cambios y de buscar la manera de mejorar en los dineros, un viaje se viene en puerta y con él cambios bastante buenos pero debes de cuidar tu economía. En los negocios debes ser más inteligente pues es probable que sufras algún tipo de fraude o pérdidas en los dineros, no cuentes planes ni proyectos pues la gente envidiosa no duerme. Chismes al por mayor y vienen de familiares lejanos, ten cuidado no te metas en camisa de once varas. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni por lo que digan las demás personas. Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad. Noticias de familiares, un embarazo saldrá a la luz y un problema con persona de piel blanca se presenta. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 12, 45 y 78.

Tauro

Es posible que en estos días sientas ganas de reencontrarte con quien eras en el pasado, recuerda que tus cambios han sido por madurez y para no volver a cometer los mismos errores ni toparte con personas sin corazón que solo buscaban aprovecharse de ti. Cada día estarás mas consiente de quién eres y hacia dónde te diriges, algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te dejas llevar por tu corazón y no por lo que te dicta tu cabeza, nuevos amores se visualizan en tu terreno entre ellos uno regresa del pasado y otro proviene de una amistad, no vuelvas a lo mismo y ve por cosas mejores. No te achicopales por quien no vale la pena. Si le huvoneas demasiado en lo laboral no saldrás de la pobreza que te cargas, ya ponte las mendigas pilas y sal del fregado hoyo. Persona del pasado retorna a tu vida, pero solo a enseñarte con quien sí y con quién no. Cuidado con cambios de última hora en el amor porque podrías cometer una equivocación. Es momento de aprender de las lecciones del pasado para poder lograr objetivos y mesas. Números de la suerte 13, 35 y 67.

Géminis

Te comprarás una garritas o zapatos, andarás con la autoestima muy arriba y sentirás que nadie te merece. Cuídate de dolores musculares pues estarán a la orden del día. Oportunidad de iniciar negocio con una amistad, te van a llegar chismes y dimes y diretes de personas que menos pensabas, que no te afecte nada de eso y se te resbalen esas cuestiones, es posible que en estos días sientas necesidad de buscar a quien ya se fue y ya no es parte de tu vida, no te claves tanto en ese asunto y deja que las cosas tomen su curso, se aproximan cambios de temperamento, podrías dañar a personas muy importantes para ti. Déjate querer por quien anda tras tus huesos. Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, te dará esa paz y tranquilidad que has necesitado desde hace mucho tiempo al punto de curar tus cicatrices, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación muy duradera. Deja que la vida siga su curso y no trates de ir por algo que aún no es tiempo de que sea para ti. La vida te pondrá con la persona adecuada, no la busques o te podrías equivocar.

Cancer

Hay la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti y podría darte una desconocida en lo que viene siendo la caricia. Probabilidades de borrachera la siguiente semana, te vas a enterar de un chisme que no sabrás ni que hacer, guárdalo que más adelante lo usarás a tu favor. Ten cuidado con tu lengua suelta, asegúrate de tener la cola más corta que lo largo de tu lengua o podrías cometer indiscreción y voltearte la tortilla. Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás. Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasado e inestabilidad económica y emocional.

Leo

Aprende a ser más decente y de casa y no andar aflojando o buscando la caricia donde no debes. Cuídate de caídas y fracturas estarán a la orden del día. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados. Si estas soltero o soltera disfruta esta etapa y no te deprimas, la vida te pondrá a la persona adecuada en tu vida cuando menos lo esperes. No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. Si tienes pareja es momento de arreglar cualquier asunto del pasado, sanen esas viejas heridas y perdónense cada uno de sus errores pues solo así lograrán encontrar la paz y estabilidad que ambos necesitan.

Virgo

Podrías sentir celos por una persona que te interesa mucho pero que anda de más con alguien más, la vida es eso, next y sigue tu camino, quien te quiera y valore hará todo por entrar en tu vida, quien no, simplemente se retirará. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. Te viene una entrada de dinero muy buena que te dejará grandes ganancias, pero debes de ser cuidadoso pues, así como llegará se podría ir. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Fin de semana intensa, mucho trabajo y andaras como calzón de mujer galante, pa arriba y pa abajo, estas mas estable, enfrentarás una rachita económica muy perra pero sabrás salir adelante, no te endeudes mucho porque corres el riesgo de que te quedes sin la quincena y no te alcance pa tus gastos. Todos esos problemas y asuntos por los que estabas pasando que te traían como tonta desaparecerán poco a poco. Si estas solteron o solterona lavate bien tus partes intimas ya que hay posibilidades de que cene pancho entre el lunes y martes.

Libra

Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa muy perra llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas pues estas en una etapa en que todos se materializará de la mejor manera. Mucho trabajo en puerta y comenzarás a quitar de tu camino todas esas personas que se han metido en tus planes. No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Te acostumbras rápido a lo bueno y cuando ya no lo tienes nomas no te hayas, aguas con eso. Entraras en un ciclo en que te manejarás como burro o burra en primavera, traerás un pegue perro, aprovéchalo y dale vuelo a la hilacha escoge a quien cumpla más con tus requisitos de ingreso a tu vida. No gastes en tonterías que no necesitas, porque viene una cruda economicas muy desfavorecedoras y perra, recuerda que despues vas andar de pediche porque no acompletas pa el gasto. Aprende a horrar e invertir en cosas que te dejen algun beneficio.

Escorpión

La vida te dará un buen golpe para que se te quite toda esa ingenuidad que venías desarrollando. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio. Deja de pensar que el mundo está en tu contra y hazte responsable de tus propios actos. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. Hay días en los cuales de plano nomás no te resultan las cosas, eso se debe a que traes chorro-mil de gente envidiosa nomas viendo lo que haces y deseando lo que tienes. El pasado poco a poco deja de afectarte y dañarte, ese amor que no podías olvidar y sacar de tu cabeza comenzará a quedar en el pasado, solo lo o la recordarás como un hecho en tu vida, quizás fue el gran amor de tu vida, pero dentro de poco te darás cuenta lo poco que has vivido y lo equivocado o equivocada que habías estado al pensar que no volverías amaás de la manera en que lo harás en muy poco tiempo.

Sagitario

Hay días en que te decepcionas y desesperas de la vida, haz a un lado todas esas cuestiones y comienza a ver por tu presente y futuro pues solo así lograrás consolidar lo que tienes en mente. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. Si te atontas podrías subir un chorro-mil de peso, después no te quejes de que no te bajen de gorda. No te dejes manipular por personas que quieres o son importantes para ti, ya te hallaron el modo y van a buscar la manera de sacarte algo o de lograr que seas un mendigo títere para ellos. Tendrás noticias de familiares lejanos y te sentirás muy muy feliz. Arregla mejor los horarios para que no descuides tanto a tu piores nada, recuerda que el tiempo, será tu mejor aliado para consentirlo o consentiral y fortalecer su relación. Eres dificil de tratar y de convencer, pero cuando logran hacerlo das y entregas lo mejor de ti. No reniegues ni te alejes de las personas que siempre están ahí contigo buscandote, y no insistas con quien ni siquiera te toma en cuenta, tienes la felicidad a un lado y ni cuenta te haz dado.

Capricornio

Ponte las pilas y saca los pendientes y afronta los retos que la vida te esta poniendo en frente, recibirás una noticia o te enteraras de algo que va hacer que cambies un friego la perspectiva que tenías sobre una persona. Se viene el término de una relación amorosa y que te quedes más solo o sola que Marisela. Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona. Tienes envidias a tu alrededor sobre todo de disque amigos, que eso no te detenga, trata de siempre cargar un limón verde en tu bolso o coche para evitar malas vibras y prevenir accidentes. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes. Vienen friegos de retos que tienes que cumplir, sino te pones las pilas olvidate que lograras algo, deja de guevonerale y de pasartela echado o echada nomas en el feis estresandote y deprimiendote por personas que ni te pelan. Te vas a deschongar o a discutir con una amistad tuya debido a ciertas críticas que no aceptará sobre cierta persona, no te metas en problemas al final el tiempo te dará la razón y esa persona terminará por disculparse.

Acuario

Amor de una noche y oportunidad de conocer a persona que te va a cambiar la manera de pensar. Viene momento de reflexionar sobre lo que eres y lo que quieres ser, quita de tu camino personas falsas y amores baratos. Tu ingenuidad e inocencia es lo que te afecta o daña demasiado, necesitas ser menos mosca muerta, solo así evitarás que te sigan mermando la existencia y jugando con tus sentimientos. Si tienes pareja los celos podrían ocasionar disgustos y separación. Viene una noticia de un ex amor que te dejará mucho que pensar, hay posibilidad de que emprendas negocio o viajes por cuestiones laborales a otro estado. Si tienes pareja te darás cuenta que has exigido demasiado y que has buscado en otros lados lo que con el o ella tienes, es momento de rectificar el camino y comenzar un ciclo bien perro en el cual el amor los hará amarrar mas esa relación y rendir frutos. Recibirás noticias de uina persona que ha estado ausente. Debes de ponerte bien buzo o buza y cuidar más las palabras que utilizas o de lo contrario podrás dañar a tus seres queridos y a las personas que conviven a diario contigo.

Piscis

A veces te pasas de hijo e hija de la fregada y por ese motivo te ha ido como iferia en estos últimos días. Ten cuidado con lo que andas ladrando pues te expones a que vayan y rajen y te metan en problemas. Una amistad tuya se irá de tu lado y eso se debe a ciertos desacuerdos y malos entendidos que no se solucionaron. Nada es gratis en la vida y tendrás que luchar mucho para conseguir lo que deseas en tu vida. No andes de calzón flojo pues podrías salir con tu premio por calenchu. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. Nadie ha dicho que la vida es fácil así que deja de quejarte por tonterías que no tienen importancia alguna. Tu felicidad no depende de ella ni de nadie, solo de ti. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena. Días de mucha reflexión, deberás de ponerte las pilas o de lo contrario podrían hacerte tonto con cuestiones de dineros.