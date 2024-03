Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 16 de marzo de 2024

La famosa astróloga Mhoni Vidente publicó el horóscopo de la semana del 11 al 16 de marzo en donde nos dice qué le depara todos los signos del zodiaco, sus números y colores de la suerte, así como los signos más compatibles.

Aries

En el horóscopo del tarot es la Rueda de la Fortuna que te dice que es el momento de cambiar las estrategias de tu vida laboral, que si ves que lo que hacías no te funcionaba es mejor empezar de cero y cambiarlo para que te de resultado y tener éxito.

Ten cuidado con los chismes de ex parejas trata de quedar en paz y seguir adelante en tu vida, tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles Leo y Capricornio, tus números mágicos 04 y 23, tu color es el amarillo y naranja.

Días de estar en juntas de trabajo para la elaboración de un nuevo proyecto que te va ir muy bien, comprar unos boletos de aviones para ir a vista a un familiar. Ten cuidado con tu temperamento recuerda que tu signo es muy impulsivo y eso lo hace a veces tener problemas con las personas que más quieres en la vida así trata de tranquilizarte antes de decir alguna palabra.

Trata de no dejarte manipular por personas que solo quieren un beneficio económico de ti empieza a diferenciar quienes son tus amigos y quienes no.

Tendrás un golpe de suerte el día 13 de marzo en cuestión de la llegada de un dinero extra, el signo de Aries como es fuego puro tiene un don de mando y autoconfianza en ellos mismos y su seguridad de ser grandes personas y su indiscutible inteligencia por eso casi siempre buscan estudiar en todas las etapas de su vida.

Recuerda que hay amores que se quedan otros que se van, pero siempre vas estar acompañado en la vida.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol, que significa que tendrás la fuerza suficiente para resolver cualquier problema que se te presente y te va dar la oportunidad de brillar en todo lo laboral, así que inyectarle buena energía positiva a tu vida.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 07 y 18, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles Virgo y Acuario.

Días de tomar decisiones importantes en cuestiones de tu ámbito laboral recuerda que tu signo es muy fuerte, pero es el momento de decir que quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades. Te invitan a salir de viaje en estos días para analizar un nuevo proyecto de trabajo.

A los Tauro que están con pareja o casados solo deben de tener cuidado con los problemas de celos y desconfianza recuerden que tu signo es muy tajante en las decisiones y casi nunca se retracta de lo que hace.

Ten cuidado con problemas de intestino y estómago, recuerda que nosotros somos lo que comemos así trata de llevar una dieta mas balanceada y hacer más ejercicio para que te veas de lo mejor.

Te busca un amor del pasado para volver así trata de darte otra oportunidad de ser feliz, te invitan a un cumpleaños en estos días. Ten cuidado con los robos o perdidas trata de ser más cauteloso en los lugares que frecuentes y siempre ser mas desconfiado.

Debes de tener más disciplina para lograr grandes cosas en su vida. Los Tauro son grandes comunicadores y siempre ven el lado positivo de la vida por eso les gusta la actuación y el estar en constante cursos de superación mental y lo mejor que tienes los Tauro son muy leales y fieles.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, que sin duda sigues de buena racha en cuestión de trabajo así que trata de mantenerte de lo mejor en tu vida laboral que te viene un nuevo puesto y mejor pagado.

Ten cuidado con los chismes entre tus amigos es mejor no platicar tanto tu vida personal, te llegan unos familiares de fuera para pásala contigo un tiempo. Cuidado con los amores recuerda que tu signo no sabe ser fiel en una relación de pareja siempre este en busca de la persona ideal y trata de complementarla con varias personas a la vez, por eso siempre el Géminis es divorciado.

Te llegan problemas legales o de un juicio pasado así que trata de resolverlo de la mejor manera, trata de no dejar tus estudios universitarios recuerda que lo más importante en tu vida es ser un profesionista.

Para los Géminis que están solteros les va a venir un amor que va ser muy compatible contigo así tu déjate querer que ya es tiempo de tener una pareja formal.

El lado positivo de los Géminis es su gran capacidad de enfrentar los problemas en la vida y siempre tener la respuesta correcta para los demás por eso casi siempre son líderes o psicólogos, pero sin duda lo mejor que tiene el Géminis es su forma de ser tan sociable y carismático por eso casi siempre son conductores o actores. Recuerda que en esta semana tienes que sanar tu economía para vuelvas a estar mejor en tus ingresos.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de los Amantes que te dice que van a ser unas semana de recuperar lo perdido y volver a comenzar que son tiempos de madurar y saber que quieres para ser feliz.

Tus números mágicos son 02 y 24, tu color es el rojo y negro, tus signos compatibles Escorpio y Sagitario, tu mejor día es el martes. Días de estar con algunos problemas en tu trabajo que las energías van a estar un poco revueltas así trata de no dar tantas opiniones sobre algún asunto para después no tengas chismes a tu alrededor mantente lo más prudente que puedas.

Es el momento de empezar a buscar algún poner un negocio propio recuerda que tu signo está atravesando por una racha de buena fortuna en cuestiones laboral, eso te va a ayudar a otra mejor económicamente.

Te invita a un viaje en semana santa, tú ve que te va a ayudar otra más relajado en tu vida. En cuestiones amorosas serán momento de tomar una decisión de formalizar con tu pareja o el ya buscar tener una familia que eso te hará sentir más estable.

Los Cáncer son el signo más persuasivo y perseverante del zodiaco por eso casi siempre llegan a tener puesto de jerarquía en su trabajo y son grandes líderes. Trata de decirle que si a la vida que no entre en tu mente situaciones negativas ni de depresión.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que significa que tendrás la oportunidad de resolver cualquier situación que tiene legal y de papelería de migración, recuerda que estás viviendo un tiempo de superación personal y crecimiento económico, así aprovecha esta buena racha.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 11 y 13, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Aries y Sagitario.

Esta carta del Juicio te dice que estas en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor y empezar ese proyecto que tiene en planes, que el tarot te indica que estas atravesando por una etapa de abundancia en tu vida y crecimiento laboral.

Ya no seas tan ostentoso y presumir lo que tiene trata de llevar tu vida de lo más humilde que eso te va a hacer grande como persona. Te busca un familiar para pedirte un favor económico, ten cuidado con tu mascota va andar un poco en enfermito.

Mandas arreglar tu coche para venderlo y comprar uno más reciente, ya no pelees tanto en el trabajo, recuerda que eres el rey de la selva, pero eso no te indica que siempre tengas la razón, así trata de medir todas las situaciones que se presenten.

Esta carta te indica que es el tiempo de decirle sí a la abundancia y que no te saboteas tú mismo con lo que puedas lograr y también te dice que tu futuro va a estar asegurado en cuestión económica solo trata de ser más administrado.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que te dice que es el momento de tener un poco de paciencia para que las energías se vuelvan a acomodar como tu deseas que en este momento no tomes ninguna decisión importante hasta que pasen estos días.

Esta carta también te dice que es dinero por lotería con los números 12 y 14, tu mejor día es el jueves, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles Capricornio y Aries. La carta del juicio que te indica que tendrás a resolver cualquier asunto legal que tenías pendiente y asunto familiar recuerda que estás en tu época de renacimiento de tu energía cósmica y eso más hace que tu energía positiva crezca.

También la carta del Loco te indica que debes procurar más a tu familia y a tu pareja que no descuides los lazos amorosos que después te puedes arrepentir.

Te llega la invitación de salir de viaje e irte a trabajar fueras del país trata de hacerlo que eso te va a ayudar a crecer más económicamente.

Ten cuidado con los accidentes y trata de ser más precavido en la calle. Compras una computadora para tomar un curso de diseño.

No dejes la escuela que eso te va ayudar a estar mejor en el futuro, recuerda que vale más el que sabe más. Recibes un dinero por una deuda del pasado, pagas impuestos y actualizas tus cuentas bancarias.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, que te dice que estás de buena suerte que es el tiempo de tener más riqueza en tu vida que ya no pienses tanto esos cambios que deseas hacer en tu vida laboral que viene muy buenas oportunidades.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 01 y 21, tu color es el verde y amarillo, tus signos compatibles Géminis y Libra.

Esta carta del Mago que esto significa que es tu tiempo de ser grande como persona y empezar hacer un patrimonio para tu futuro recuerda que tu signo siempre ve por los demás y eso a veces le hace desgastarse mucho como persona y así que trata de no darle importancia a cosas que no son para ti.

También la carta del Mago te dice que es tiempo de formar una familia para los Libra, que están solteros les va a venir un amor nuevo. En esta semana vas a tener juntas de última hora para cambiar de puesto y de proyecto.

Tendrás dudas en estos días por saber con quién te vas a quedar en la vida sobre todo en cuestiones de esos dos amores que estas saliendo recuerda que debes de quedarte con el que te hace sonreír que eso te va hacer feliz siempre.

Vas con el médico para checarte tus problemas de riñón y estómago, entras a un curso de inglés que eso te va a ayudar mucho en el futuro.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que te dice que no te desperes en cuestión de trabajo y profesional que ya vendrá tu tiempo de ser el mejor y tener más abundancia en tu vida, pero debes de cuidarte de las personas tóxicas que te rodean asi que trata de ser más cauteloso en tus asuntos laborales.

Tu mejor día es el martes, tus números son 09 y 15, tu color es el naranja y azul fuerte, tus signos compatibles Piscis y Cáncer. Esta carta de la Templanza te dice que es la liberación y continuidad de tu vida que vas estar pasando por un cambio radical en tu forma de ser y en todo lo que te rodea y que vienes dejando atrás situaciones que eran muy complicadas en tu vida.

Esta carta te indica que eres el renacer de ti mismo y que estas en el momento de elevar tu espíritu a cien por ciento y que no tengas miedo a esa transformación que se avecina en tu vida personal y que debes dejar a esas personas negativas que te rodeaban.

Semana de estar con mucho carga de trabajo y va ser un reajuste de personal trata de estar prevenido para cualquier cambio que se te presente. Cuídate de problemas de alcohol o drogas, trata de controlar los vicios y estar más con medida en tu consumo.

Es tiempo de hacer un negocio, recuerda que tu signo siempre va ser bueno para hacer dinero rápido.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de oros, que te indica que es el momento de hacer más dinero en tu vida y ya decidirte en tener un mejor trabajo y estabilidad económica.

Esta carta te la buena suerte en cuestión de juegos de lotería con tus números 03 y 30, tu color es el blanco y azul. Tus signos compatibles Aries y Libra, tu mejor día es viernes. La carta del As de Oros que estás en la época mejor de tu vida que la fluidez y la abundancia están presenten desde este momento y que debes hacer uso de ellos por ejemplo cambiar de trabajo y el poner un negocio propio.

El volver estudiar y tomar una carrera universitaria, el realizar el tener un patrimonio para tu futuro como una casa o el comprar un coche recuerda que esta carta el As de Oros, junto con tu signo es una dupla perfecta de abundancia así no lo dudes y saca los miedos de tu vida y lánzate al éxito también esta carta te recomienda que la emociones deben estar más balanceadas y no dejarte llevar por celos y enojos equivocados.

Recuerda que tu eres el conquistador del Zodiaco y por eso siempre vas a tener una pareja a tu lado, pero ya trata de no andar con dos a la vez y procura ya tener una relación firme.

Cuídate de problemas de infección del riñón trata de ir con tu médico, realizas unos cambios en tu casa y decides pintarla, mandas arreglar tu coche o lo cambias por otro más reciente. Regresa a ti el amor que se fue, pero trata de ver con claridad que deseas para tu futuro.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño que te dice que no estas solo que debes de entender que vivimos en una sociedad que tenemos que hacer un círculo de personas positivas que nos hagas crecer.

Te viene mucho trabajo en esta semana y presiones de pagos, ten cuidado con los chismes de una ex pareja, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 05 y 29, tus signos compatibles Aries y Virgo, tu color es verde y rojo, la carta del Ermitaño que esta carta te indica que estas en el momento de vitalidad y energía positiva, que recuerdes que tu signo va a entrar a una etapa de prosperidad y que tienes que tomarla como tuya y no pensar tanto en que debes de hacer y que no esta carta te dice que el dinero te va llegar en estos días y que debes de aprender a cuidarlo y no gastar por gastar, recuerda que tu signo le falta siempre mucha administración.

Esta carta también te dice que necesitas un tiempo para ti o salirte a caminar en las mañanas para que los rayos del sol te ayuden a estar más saludable y que vas estar con más entusiasmo de hacer tus cosas necesarias para tu vida.

Te busca un amor del pasado para pelear recuerda que no es para ti ya no lo va ser es mejor cerrar ese círculo y avanzar en tu vida amorosa.

Cuídate de problemas de infección de estómago, recuerda que debes de tener una mejor alimentación, le haces un regalo a una persona muy especial para tu vida. Recuerda que estás en la época de tu vida que debes de pensar con quien te vas a quedar como pareja y formar un hogar.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo, que te dice que tengas cuidado con los enemigos ocultos que siempre te protejas que es el tiempo de salir de esas personas tóxicas que te rodea.

Esta carta del Diablo te dice que te ayuda a crecer más en lo económico que es dinero fácil va a llegar a tu vida con los números 16 y 33, tu color es el rojo y azul, tus signos compatibles Tauro y Géminis, tu mejor día es el lunes.

La carta del Diablo que te indica que tu vida está entrando en una etapa de claridad y confianza que ya no debes de dudar de tus cualidades de triunfar y que pongas en práctica todo lo que sabes para ser un exitoso.

Esta carta te dice que ya tienes una guía en tu vida para estar de lo mejor que no debes enredarte tu mismo con tu auto desconfianza y avaricia recuerda que tus pensamientos son el reflejo de tus acciones así a dejar a un lado todo lo negativo.

Recuerda que planes son para ti no para todo mundo aprende a ser más discreto en todo lo que realices.Semana de emociones encontradas no sabrás qué hacer con un amor del pasado, recuerda que las mejores decisiones se toman en calma así déjate fluir que todo te va salir de lo mejor.

Te buscan para invitarte a salir de viaje con unos familiares, trata de ya no estar molesto en tu trabajo si no te valoran allí trata de buscar algo mejor para tu desempeño profesional. Eres el más coqueto del zodiaco y eso te hace siempre estar en compañía amorosa.

Te cambias de casa, realizas pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, cuida a tu padres que van a estar un poco enfermitos.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la Estrella, que te dice que es el momento de brillar y más porque cumples años que esa sinergia te ayuda a tener el éxito que tanto deseas para crecer en lo económico.

Ten cuidado con los chismes en el trabajo, trata de no darle tanta importancia a lo que dicen de ti, te buscan para invitarte a trabajar en el extranjero, tus números de la suerte es 06 y 22, tu color es el verde y amarillo, tus signos compatibles Escorpio, Cáncer y Leo.

La carta de la Estrella que esta carta te indica que estas en plenitud, que vas a empezar una etapa de realización de tu persona, este Arcano te dice que no debes agobiarte por situaciones caóticas de la vida que debes a tener más paciencia para saber resolverlas, que tendrás todos los elementos posibles para solucionar todos los problemas que se te presente que estas en tiempo de cambiar de ideas y crecer más en tu patrimonio económico, que tu único limítate vas a ser tu mismo que podrás alcanzar el éxito siempre que tu lo deseas, recuerda que esta carta el Mundo refleja la necesidad de estar constantemente saliendo de viaje o estar conociendo personas de otra partes y que el amor o sea tu pareja sentimental va a venir de otra parte del mundo así espéralo.

Esta semana va a ser de mucho trabajo o tareas pendientes de tu negocios, trata de ponerte al día en todo lo que realices.

Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu coche o casa, ya no lo dudes tanto con tu pareja actual tú déjate quiere que es tiempo de tener una pareja estable.

