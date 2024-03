Mel B confirma que habrá un reencuentro del grupo Spice Girls este año

Hay muy buenas noticias para los fans del grupo británico Spice Girls, ya que Mel B, una de las integrantes, ha confirmado que están preparando algo para este año, con motivo del 30 aniversario de su formación.

Este anuncio se dio de manera improvisada, cuando Mel B (cuyo verdadero nombre es Melanie Janine Brown) acudió como invitada al programa de televisión “Loose Women” para apoyar el movimiento de salud y fitness Facing It Together. Pero casi al final de la conversación la conductora Christine Lampard la cuestionó sobre la posibilidad de una reunión del grupo.

De inmediato, Mel respondió: “Oh, no, definitivamente estamos haciendo algo. Probablemente me van a regañar, pero lo he dicho. Ahí lo tienes. Lo anunciaremos en algún momento más tarde este año. Ahora voy a tener problemas”.

En enero, la cantante fue entrevistada por Jimmy Fallon, a quien también le adelantó que ella junto con las otras cuatro integrantes de Spice Girls –Mel C, Victoria Beckham, Geri Halliwell y Emma Bunton– trabajarían en un nuevo proyecto: “Bueno, he estado diciendo esto desde siempre, pero ahora vamos a dar a conocer algunas noticias realmente buenas en unas pocas semanas que nos involucran a las cinco”.

La cuenta oficial de Spice Girls en Instagram publicó hace unos días un video que muestra los primeros ensayos del grupo, que se llevaron a cabo en 2024. El mensaje junto al clip dice: “¡Hoy se cumple el 30 aniversario de las primeras audiciones de Spice Girls! 🎉 Lo que comenzó en 1994 se ha convertido en un viaje increíble, mucho más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Gracias a nuestros fans por su apoyo desde el primer día”. 💖

Desde hace mucho tiempo los fans piden un reencuentro de Spice Girls. En 2021 ellas anunciaron que harían una gira, pero meses después el proyecto fue cancelado; el año pasado se informó que actuarían en el concierto por la coronación del Rey Carlos de Inglaterra, pero rechazaron la invitación. Ahora, finalmente, parece que hallarán tiempo en sus agendas para la esperada reunión.

