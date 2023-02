Harry Styles, Elton John y las Spice Girls rechazan la invitación para participar en el concierto por la coronación del rey Carlos III

Los preparativos para las celebraciones por la coronación del rey Carlos III de Inglaterra continúan, pero recientemente se ha dado a conocer que varios artistas han declinado la invitación para presentarse en el magno concierto que se llevará a cabo en el Castillo de Windsor el 7 de mayo.

El periódico The Sun informó que Harry Styles, Elton John, Adele y Ed Sheeran rechazaron la propuesta, pero no fue debido a problemas con la realeza británica, sino por los compromisos laborales que tienen para esa fecha. Hace algunas semanas también se dio a conocer que el grupo Spice Girls podría reunirse para interpretar algunas canciones, pero esto no podrá llevarse a cabo por las actividades individuales de las cinco integrantes.

Finalmente, los artistas hasta ahora confirmados para el evento son Kylie Minogue (junto con su hermana Danii), Lionel Richie, Andrew Lloyd Webber y el grupo Take That (sin Robbie Williams). La coronación será el 6 de mayo, pero las celebraciones se extenderán por dos días más.

