Madonna podría cerrar su gira “Celebration” con un concierto gratuito en Brasil

En octubre de 2023 Madonna comenzó su gira mundial Celebration, con la que lleva más de 60 shows. Ahora se ha dado a conocer que la cantante podría cerrar el tour con un magno concierto gratuito en Brasil, el 4 de mayo.

Hasta el momento, la artista no ha informado nada al respecto, pero unas publicaciones en la cuenta de Instagram de Visit Rio -la oficina de turismo de la ciudad de Rio de Janeiro- anuncian el evento. Uno de los mensajes compartidos dice: “¡Puedes prepararte ahora! El 4 de mayo, la Reina del Pop llega a Río de Janeiro para un espectáculo histórico y gratuito en la playa de Copacabana. Madonna finaliza The Celebration Tour aquí en la Ciudad Maravillosa, celebrando 40 años de su carrera con un espectáculo que promete ser el más grande”.

Madonna se ha presentado en Brasil en 1993, 2008 y 2012. Ella ahora podría reunir a dos millones de fans, sumándose a shows históricos en la playa de Copacabana, como el de The Rolling Stones en 2006 y el de Rod Stewart en 1994.

Mientras tanto, la reina del pop continúa con su gira, en la que interpreta sus más grandes éxitos. Hoy se presentará en el Kia Forum de Inglewood, y luego de 14 fechas más en Estados Unidos viajará a México, donde ofrecerá cinco conciertos en el Palacio de los Deportes, a partir del 20 de abril.

El 7 de marzo Madonna celebró anticipadamente el Día Internacional de la Mujer, invitando al escenario a Kylie Minogue -una de sus grandes fans-, con quien interpretó los temas “Cant Get You Out Of My Head” y “I Will Survive”. Posteriormente publicó en su cuenta de Instagram los mejores momentos de ese encuentro.

